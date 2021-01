Odotettu 5G-mobiiliverkko jääkin osassa Suomea vain haaveeksi – tukiasemia ei saa rakentaa, koska ne häiritsevät venäläisten yhteyksiä

Nopean 5G-verkon piti parantaa koko Suomen tietoliikennenopeuksia ja mahdollistaa esimerkiksi tehokkaan etätyön, tiedonsiirron tai vaativan tietokonepelaamisen käytännössä koko Suomessa. Toisin kuitenkin näyttää käyvän.

Noin 1 300 kilometriä pitkä ja 60 kilometriä leveä kaistale Suomen ja Venäjän väliseltä valtiorajalta Suomen puolelle jää ilman tehokkainta 5G-nopeutta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että muun muassa Lappeenrantaan, Imatralle, Lieksaan, Haminaan, Kuusamoon, Ilomantsiin ja suureen osaan Joensuuta tehokkain 5G ei ole tulossa.

Syynä on, että itänaapurillamme Venäjällä on käytössä samat taajuudet, joita Suomessa käytetään 5G-verkossa.

5G-mastoja rakentuu Suomeen nopealla tahdilla. Itärajan tuntumaan niitä ei vielä ole tulossa. Esa Syväkuru / Yle

Kansainvälinen radio-ohjesääntö rajoittaa Suomen toimintaa samoilla taajuuksilla, joita Venäjä tarvitsee omiin tarkoituksiinsa. Radio-ohjesääntöä ylläpitää YK:n alainen Kansainvälinen televiestintäliitto eli ITU.

– Radio-ohjesäännössä määritellään ehdot taajuuksien käytölle. Säännöissä määritellään millä taajuudella, missä päin maailmaa ja millä ehdoin mitäkin palvelua saa käyttää, kertoo erityisasiantuntija Tom Wikström Traficomilta.

Suomessa 5G-verkkoa rakennetaan 3,4–3,8 gigahertsin taajuusalueelle. Venäjä kuitenkin käyttää samalla alueella olevaa 3,6–3,8 gigahertsin taajuusaluetta muun muassa oman satelliittiliikenteensä vastaanottamiseen.

Venäjällä satelliittisignaalin vastaanottaminen voisi häiriintyä, jos Suomi rakentaisi itärajan tuntumaan 5G-tukiasemia, jotka käyttäisivät samoja taajuuksia.

Verkko-operaattoreilla vaikeuksia

Samalla kun muu Suomi pääsee kokeilemaan uuden 5G:n tehoa, jäädään itärajan tuntumassa seuraamaan kehitystä vierestä. Mobiiliverkon rakentajat, matkapuhelinoperaattorit tai taajuusalueita jakava Traficom eivät asialle vielä voi mitään, koska kansainvälisiä sääntöjä ei voi rikkoa.

– Realiteetti on, että muutaman kymmenen kilometrin päähän itärajasta 5G:n päätaajuuksia ei pystytä käyttämään. Näin on esimerkiksi Lappeenrannassa, jonne ei voi rakentaa yhtä nopeaa 5G-verkkoa kuin muualle sisämaahan, kertoo radioverkkojohtaja Jarkko Laari DNA:lta.

Rajoitukset Venäjän rajan läheisyydessä ovat merkittäviä. Suomen ja Venäjän välisestä rajasta noin 30 kilometriä itään 5G-verkkoa ei saa rakentaa lainkaan.

Tehokas 5G mahdollistaa suoratoiston ja livepelien tehokkaan näytön. Hanne Leiwo / Yle

30–60 kilometrin alueelle itärajasta 5G:n voi rakentaa puolitehoisena. Silloin 5G käyttää täysimittaisesta taajuusalueesta vain osaa eli 3,4–3,6 gigahertsin kaistaa. Tämän takia nopeudet ja kapasiteetti jäävät alemmaksi kuin sisämaassa.

– Karkeasti sanottuna vasta 60 kilometrin päästä itärajasta me voimme käyttää 5G:n taajuusaluetta täysmääräisesti, sanoo Jarkko Laari DNA:lta.

Tilanne on sama kaikilla Suomessa toimivilla verkonrakentajilla. DNA:n lisäksi 5G-verkkoa rakentavat Elisa ja Telia.

Vajaa teho

Hiljattain Elisa avasi Etelä-Karjalan ensimmäisen 5G-tukiasemansa Savitaipaleelle. Kunta sijaitsee runsaan 30 kilometrin päässä Lappeenrannasta. Matkaa Savitaipaleelta on valtiorajalle noin 50 kilometriä, minkä takia Savitaipaleen 5G-tukiasema voi toimia vain puolella siitä tehosta, minka 5G-tukiasema tarjoaisi esimerkiksi Helsingissä.

– Jos täysitehoisella päästäisiin reiluun 1 000 megabitin nopeuksiin, niin Savitaipaleella se jää 600–800 megabittiin, kertoo Elisan verkon suunnittelusta vastaava osastopäällikkö Tiina Höckert.

Höckert myöntää, että rajoitukset vähentävät halukkuutta rakentaa 5G-verkkoa itärajan lähelle. Sekä asiakkaan että yhtiön kannalta olisi Höckertin mukaan parasta, että voitaisiin rakentaa täysitehoiset lähettimet.

– Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Elisa jättäisi 5G:n kokonaan rakentamatta itärajan läheisyyteen, sanoo Höckert.

Yhä useampi puhelinvalmistaja tarjoaa jo 5G-valmiuden. Timo-Pekka Heima / Yle

DNA aloitti 5G-verkon rakentamisen vuonna 2019. Ensin lähettimet tulivat sinne, missä on eniten mobiilikäyttöä muutenkin.

– 5G:tä on rakennettu haja-asutusalueille ja taajamiin, jos siellä on ollut runsaasti 4G-käyttöä kodin laajakaistalle. Se ohjaa rakentamista myös pienemmille paikkakunnille eikä vain kaupunkeihin, kertoo Laari.

Ratkaisuja etsitään

Itä-ja Pohjois-Suomessa DNA:n ja Telian 5G-verkkoa rakentaa yhtiöiden yhdessä omistama Suomen yhteisverkko oy. Sekä Elisa että Suomen yhteisverkko oy ovat etsineet vaihtoehtoisia ratkaisuja 5G-tehoisen mobiiliverkon tuomisesta itärajan tuntumaan.

Aivan lähiajan suunnitelma on parantaa itärajan lähellä olevien 4G-lähettimien tehoa, jolloin netin käyttö lähentyisi 5G:n ominaisuuksia.

– Käytännössä itärajalle rakennetaan enemmän 4G-kapasiteettia, ja saadaan sitä kautta nopeus liki samalle tasolle kuin muuallakin Suomessa. 4G:n nopeus saadaan tällä useampiin satoihin megabitteihin sekunnissa, kertoo Telian kehitysjohtaja Timo Hietalahti.

Lappeenranta on monen muun rajakaupungin ohella jäämässä ainakin toistaiseksi ilman nopeaa 5G:tä. Tukiasemaverkoston rakentajat lupaavat parantaa nykyista 4G-verkkoa. Silva Nieminen / Yle

5G-verkkoa voidaan myöhemmin laajentaa myös nykyisen 4G-verkon taajuuksille. Tämä tapahtuu sitten, kun 4G:n käyttö 5G:n yleistymisen myötä vähenee. 4G:n taajuuksilla ei kuitenkaan päästä aivan samoihin nopeuksiin kuin 5G:n käyttämällä 3,5 gigahertsin taajuudella.

DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laarin mukaan yksi vaihtoehto on myös rakentaa 5G esimerkiksi Lappeenrannan tai Imatran alueella isoimpiin kauppakeskuksiin, kirjastoihin tai toimistorakennuksiin. Sisätiloissa olevan lähettimen teho ei ulotu rakennuksen ulkopuolelle saatikka Venäjälle saakka.

Isot nopeudet

Nykyisin käytännössä kaikilla on matkapuhelimessaan 4G-liittymä, jolla saa netin nopeudeksi vähintään 100 tai 200 megabittiä sekunnissa.

Rakenteilla oleva 5G tarjoaa moninkertaisen nopeuden, sillä 5G:llä voi saada jopa 1 000 megabittiä eli yhden gigabitin nopeuden.

– Testeissä olemme saaneet jopa 1,4 gigabittiä, kertoo Telian kehitysjohtaja Timo Hietalahti.

Samankaltaisista tuloksista kertovat myös Elisa ja DNA. Kaikki operaattorit kuitenkin muistuttavat, että huippumittaukset on tehty optimaalisissa olosuhteissa. Käytännössä nopeus on reilusti alle 1 gigabittiä sekunnissa.

Joka tapauksessa 5G nopeuttaa merkittävästi esimerkiksi nettisivujen latautumista ja vauhdittaa isojen tiedostojen siirtymistä. Esimerkiksi suoratoistopalveluita, kuten esimerkiksi Yle Areenaa tai Netflixiä, pystyy seuraamaan ilman yhteyden pätkimistä.

5G-reitittimellä saa kotiin myös nykyistä tehokkaamman wifi-verkon.

Valoa näkyvissä

Kansainvälisessä televiestintäliitto ITU:ssa on käynnistynyt muutostyö, jolla yritetään saada 5G:n tarvitsema 3,6–3,8 gigahertsin taajuusalue 5G:n käyttöön.

Traficomin erityisasiantuntija Tom Wikströmin mukaan Suomi käy myös sopimusneuvotteluita Venäjän kanssa taajuusalueen yläosan eli 3,6–3,8 gigahertsin taajuusalueen käyttömahdollisuuksista.

– Neuvottelut edistyvät tällä hetkellä hyvin hitaasti ja nihkeästi, Wikström sanoo.

Telian kehitysjohtaja Timo Hietalahti uskoo, että kun Venäjällä 5G alkaa yleistyä, he ottavat nyt satelliittikäytössä olevan 3,5 gigaherstin taajuuden 5G:n käyttöön. Silloin tilanne olisi sama molemmin puolin itärajaa.

Myös Elisan Tiina Höckert uskoo tilanteen muuttuva.

– Tavoitteena neuvotteluissa on, että vuonna 2023 taajuus olisi vapaasti käytössä. Siihen on kyllä meidän näkökulmasta vielä turhan pitkä aika, ja haluaisimme jo sitä ennen olla tarjoamassa esimerkiksi Lappeenrantaan ja muualle itärajalle 5G:tä.

Kun 5G yleistyy, alkaa markkinoille tulla 5G:n vaativia sovelluksia ja pelejä. Jari Kovalainen / Yle

Vallitseva tilanne on tällä hetkellä se mikä on, eikä siihen juuri nyt pysty kukaan vaikuttamaan. Elisan verkon sunnittelusta vastaava osastopäällikkö Tiina Höckert on harmissaan sekä verkonrakentajien että kuluttajien puolesta.

– Tämän asian kanssa pitää vain sopeutua elämään. Pitää miettiä toisenlaisia vaihtoehtoja. Tämä tilanne antaa mahdollisuuksia innovaatioille ja keksimiselle, että miten tilanne tällä kertaa ratkaistaan.

Tavalliselle matkapuhelimen käyttäjälle 5G ei välttämättä suuria muutoksia tuo, koska 4G-verkoissa on vielä runsaasti kapasiteettia.

5G tuo kuitenkin aikanaan helpotusta muun muassa suurtapahtumiin, joissa saattaa olla kymmeniä tuhansia kännykän käyttäjiä yhtä aikaa. Striimaamisen ja muun surffailun pitäisi onnistua 5G:n ansiosta paremmin.