Keskustayhdistyksen ex-toiminnanjohtajan epäillään tuhlanneen yhdistyksen rahoja omiin menoihinsa Kouvolassa – syyttäjä vaatii 2,5 vuoden ehdotonta vankeutta

Syyttäjä vaatii vähintään 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta Kouvolan Ydinkeskusta ry:n entiselle toiminnanjohtajalle.

Ex-toiminnanjohtajaa on epäilty yhdistyksen varojen kavaltamisesta vuodesta 2017 lähtien. Asian selvittely on kestänyt vuosia.

Entisen toiminnanjohtajan epäillään kavaltaneen yhdistykseltä yli 230 000 euroa. Toiminnanjohtajan on epäilty käyttäneen Kouvolan keskustan elävöittämiseen keskittyvän yhdistyksen varoja luvatta esimerkiksi matkalaskuihin ja kampaamokäynteihin.

Syyttäjä vaatii ex-toiminnanjohtajalle rangaistusta törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Asian käsittely Kymenlaakson käräjäoikeudessa käynnistyi tiistaina valmisteluistunnolla, jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa tapauksen pääkäsittelyä. Varsinainen pääkäsittely pidettäneen huhtikuun puolivälissä.

Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tarkoitus on muun muassa kehittää ja ylläpitää kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Yhdistys myös esimerkiksi kehittää Kouvolassa toimivien yritysten välistä yhteistyötä.

Vääriä tietoja kirjanpidossa

Kouvolan Ydinkeskusta ry:n entinen toiminnanjohtaja on muun muassa jättänyt tulouttamatta käteisellä kerättyjä Kävelykadyn ja Kauppatorin myyntipaikkamaksuja yli 50 000 euron arvosta vuosina 2013–2018.

Lisäksi erityistilintarkastuksessa on käynyt ilmi muun muassa, että entinen toiminnanjohtaja on nostanut kassasta käteiskuitteja yli 8 000 euron arvosta sekä tehnyt yhdistyksen tililtä selitteettömiä tilisiirtoja 2 900 euron arvosta heinäkuussa 2017.

Entinen toiminnanjohtaja on merkinnyt kirjanpitoon vääriä ja harhaanjohtavia tietoja, joita on havaittu muun muassa matkalaskuissa, alkoholi- ja ravintolaostoissa ja tilisiirroissa omalle tilille.

Syyttäjän mukaan epäilty kavallus on rahallisesti suuri, tekijä on käyttänyt hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa ja teko myös kokonaisuutena arvostellen on törkeä.

Kirjanpitorikosta on syyttäjän mukaan pidettävä törkeänä, koska väärien ja harhaanjohtavien tietojen määrä on ollut huomattavan suuri, ne ovat koskeneet suuria summia ja perustuneet sisällöltään vääriin tositteisiin.

Selvittely kestänyt vuosia

Asia tuli poliisin tietoon jo yli kolme vuotta sitten, vuoden 2017 loppupuolella.

Epäilyt taloussotkusta heräsivät, kun Kouvolan Ydinkeskusta ry:n toiminnanjohtaja vaihtui. Uusi toiminnanjohtaja huomasi epäselvyyksiä taloudenpidossa ja kertoi asiasta yhdistyksen hallitukselle. Hallitus käynnisti erityistilintarkastuksen, jossa ilmeni henkilökohtaisiin asioihin viittaavia kuluja.

Poliisi tutki kirjanpitoepäselvyyksiä pitkään. Esitutkinnan aikana kuultiin useita eri henkilöitä. Yhdistyksen kirjanpitoaineisto tutkittiin viiden vuoden ajalta, vuosilta 2013–2017.

Poliisin esitutkinta valmistui lokakuussa 2019, minkä jälkeen rikostutkinta siirtyi syyteharkintaan.

Kavalletuksi epäilty summa on merkittävä, koska Kouvolan Ydinkeskusta ry:tä tuetaan verovaroin.

Lue myös:

Kouvolan keskustayhdistyksen taloussotkuja aletaan tänään perata käräjäoikeudessa – ex-toiminnanjohtajaa on epäilty yhdistyksen rahojen kavaltamisesta jo vuosia

Käräjäoikeus alkaa puida Kouvolan keskustayhdistyksen rahasotkuja – entisen toiminnanjohtajan epäillään kavaltaneen yhdistyksen varoja yli 200 000 euroa