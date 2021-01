Suomalaisyritys jättipotin äärellä – tämä laite pelasti koronarokotteet pilaantumiselta

Yritys uskoo alkuvuoden tuovan isoja tilauksia, sillä kyselyjä tiedonkeruulaitteesta on tullut ympäri maailmaa.

Viime viikolla koronarokotteiden lähetystä seurannut laite hälytti kylmäketjun katkeamisesta. Pohjoissuomalaisen pikkukunnan terveysasemalla oli vain tunteja aikaa toimia, ennen kuin koronarokotteet pilaantuivat.

Hälytyksen ansiosta pistokset ehdittiin antaa ajoissa.

Rokotteet pelastanut tiedonkeruulaite eli loggeri on tuonut kiirettä jyväskyläläiselle Logmorelle. Rokotteiden seuranta on saanut laitteen kysynnän kovaan kasvuun.

– Olemme saaneet valtavasti yhteydenottoja ympäri maailmaa. Jos hyvin käy, pääsemme toimittamaan jopa satojatuhansia loggereita, sanoo toimitusjohtaja Janne Juhala.

Tähän saakka laitteita ovat valmistaneet alihankkijat Kuopiossa ja Latviassa, mutta kysynnän vuoksi Logmore rakensi muutamassa viikossa uuden kokoonpanolinjan Jyväskylään.

Tiedonkeruulaitteilla eli loggereilla voidaan seurata esimerkiksi lähetyksen sijaintia, lämpötilaa tai kolhuja. Petri Aaltonen / Yle

Loggeri on pieni, litteä laite, jonka muovikuoret kätkevät sisäänsä pariston ja piirilevyn.

Loggerilla voidaan tallentaa kuljetuksen aikana sijainnin ja lämpötilan lisäksi kosteutta, valoisuutta, iskuja ja pakkauksen asentoa. Tiedot tallentuvat pilveen ja ne voidaan lukea QR-koodista kännykällä tai lukulaitteella.

Yrityksellä on lukuisia kilpailijoita, mutta QR-koodin käyttö on Logmoren innovaatio. Juhalan mukaan muut laitteet vaativat esimerkiksi USB-liitännän.

Tällä hetkellä laitteella seurataan tuhansien rokotteiden matkaa Suomen lisäksi Argentiinassa, Portugalissa ja Uudessa-Seelannissa.

Voidaan mitata myös pakkasta

Enimmäkseen jyväskyläläisyrityksen loggereilla on seurattu lämpöasteissa tapahtuvia kuljetuksia. Vaikka koronarokotteet saapuvat Suomeen kuivajään seassa syväjäädytettyinä, maan sisäisissä kuljetuksissa niiden annetaan sulaa jääkaappilämpötilaan.

– Se on mahdollista, koska rokote säilyy sulamisen jälkeen viisi vuorokautta, mutta lämpötilaa toki seurataan matkan aikana, sanoo erityisasiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

70 pakkasastetta ei Juhalan mukaan ole silti ongelma, sillä yritys on kehittänyt nopeasti myös niin sanotun kuivajääloggerin, jonka anturi voidaan laittaa laatikon sisään.

Kovien pakkasasteiden mittaamista varten loggeriin on liitettävä anturi. Petri Aaltonen / Yle

Loggeri kiinnitetään pakkauksen ulkopuolelle ja piuhan päässä oleva anturi voidaan sujauttaa laatikkoon kuivajään sekaan. Petri Aaltonen / Yle

– Piirilevy ja paristo eivät kestä pakkasta kovin pitkään, mutta anturin ansiosta ne voidaan jättää pakkauksen päälle, sanoo Juhala.

Kuivajääloggereita on maailmalla käytössä vasta muutamia.

Nyt käytössä oleva loggeri kehitettiin parisen vuotta sitten, ja niitä on Juhalan mukaan jo sadoilla yrityksillä ympäri maailmaa.

– Juuri ylittyi sadan miljoonan mittauksen rajapyykki. Laitteitamme on käytetty jo yli 10 000 lähetyksessä, sanoo Juhala.

Kokoamista odottavia loggerin osia. Petri Aaltonen / Yle

Enimmäkseen laitteita käytetään lääke- ja elintarvikekuljetusten seurantaan. Lisääntyneen verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen ansiosta tilatun paketin kyljessä kulkeva loggeri voi päätyä tavallisen kuluttajan kotiin asti.

Rokotevalmistaja kiistää tarpeen

Juhala kertoo yrityksen käyvän neuvotteluja rokoteketjun keskeisten toimijoiden kuten lääke- ja logistiikkayhtiöiden ja viranomaisten kanssa.

– Kyselyt kattavat koko ketjun valmistuksesta pistopaikalle asti.

Toimitusjohtaja Janne Juhala. Petri Aaltonen / Yle

Pakkasasteiden säilyminen matkalla Suomeen on lääkeyhtiön vastuulla. Pfizer seuraa rokotteiden lämpötilaa ja sijaintia GPS-tekniikkaa hyödyntävillä lämpöantureilla.

Pfizerin Suomen logistiikan asiantuntija kertoo sähköpostitse, että yhtiöllä mittava kokemus kylmäketjutoimituksista ja niissä käytetään vakiintunutta infrastruktuuria.

–Jo tällä hetkellä lämpötilaseuranta kattaa koko toimitusketjun, eikä muille ratkaisuille ole tarvetta, Pfizeriltä kerrotaan.

Lääkeyhtiö ei kommentoi ketjuun liittyviä ratkaisuja, eikä kerro, onko se ottanut yhteyttä Logmoreen.

Tiedonkeruulaitteet arkipäivää lääkekuljetuksissa

Suomessa loggereita on käytössä ainakin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, jossa tiedonkeruulaite pelasti rokotteet lämpenemiseltä. Sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkari Riikka Vänskä sanoo, että kaikkien lääkkeiden – jopa tavallisten särkylääkkeiden – lämpötilaa kuljetuksen aikana seurataan.

– Se on apteekkien ihan normaalia omavalvontaa. Meillä on käytössä kahta mallia loggereita. Toinen on tällainen QR-koodilla luettava.

Rokotetutkimuskeskusta johtava professori Mika Rämet ei ota kantaa Logmoren loggereiden tarpeellisuuteen, mutta hän uskoo, että helposti toimiva kuljetusten seurantasysteemi olisi tervetullut.

Valmistajan henkilöstömäärä kolminkertaistunut vuodessa

Jyväskylän kokoonpanolinjasta on tarkoitus tulla vain hätäapu tilanteeseen, jos yritys saisi ison tilauksen. Sen verran tilauksia on jo nyt, että siellä työskentelee viisi ihmistä.

– Pidän Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tilannetta konkreettisena osoituksena, että loggereille on tarvetta, sanoo Juhala.

Konsta Lahti kokoaa loggereita puristimen avulla. Petri Aaltonen / Yle

Tähän saakka Jyväskylässä on keskitytty valmistamaan vain pieniä eriä ja tehty tuotekehitystä, koska tavoitteena on muun muassa saada tiedonkeruulaitteista kooltaan yhä pienempiä.

– Se voisi olla jatkossa älypaperi, joka onosa tuotteen pakkausta, kertoo Juhala.

Vaikka pääsy mukaan rokotekuljetusten seurantaan toisi yritykselle nopeaa ja suurta kasvua, elinehto toiminnalle se ei Juhalan mukaan ole.

Loggerit kootaan ultraäänihitsauskoneella. Äänienergia sulattaa kuoret yhteen, jolloin loggerista tulee vesitiivis. Petri Aaltonen / Yle

– Toiminta on jo sen verran suurta ja kysyntää on koko ajan niin paljon, että silläkin kyllä kasvetaan. Esimerkiksi vuonna 2020 yrityksen henkilöstömäärä kasvoi kymmenestä kolmeenkymmeneen.