Tiktok osoitti mahtinsa yllättävien viraalihittien alustana – nyt nettikansa hullaantui vanhasta merimieslaulusta

The Wellerman -ilmiössä yksinkertainen merimieslaulu on paisunut moniääniseksi sovitukseksi.

The Wellerman -ilmiössä yksinkertainen merimieslaulu on paisunut moniääniseksi sovitukseksi. YouTube, kuvakaappaus

Tiktok teki sen taas.

Kiinalaisomisteinen lyhytvideopalvelu tunnetaan paitsi epäluuloa länsimaissa herättävistä käytännöistään myös siitä, että kenen tahansa julkaisema sisältö voi lähteä yllättäen totaalisesti laukalle.

Tällä kertaa niin kävi Nathan Evansille, 26-vuotiaalle musiikkia harrastavalle skotlantilaiselle postinkantajalle.

Evans julkaisi joulukuussa Tiktokissa videon (siirryt toiseen palveluun), jossa hän tapansa mukaan soittaa ja laulaa itselleen mieleistä musiikkia. Aiempien julkaisujen joukossa on muun muassa pop-covereita ja skottilaista kansanmusiikkia, tällä kertaa vuorossa oli uusiseelantilainen merimieslaulu The Wellerman.

Tätä Nathan Evansin julkaisua pidetään Tiktokin merimieslauluvillityksen alkuna. TikTok, kuvakaappaus

Loppu on historiaa. Tiktokille ominaiseen tapaan trendaavalla videolla on jo yli miljoona tykkäystä ja sen julkaisijalla yli puoli miljoonaa seuraajaa, mutta poikkeuksellista tapauksessa on ennen kaikkea se, että merimieslaulut ovat internetin kuumin villitys juuri nyt. Nettikansa fiilistelee vuosisatojen takaisia rytmikkäitä työlauluja Tiktokista Youtubeen.

Ilmiöllä on nimikin: ShantyTok. Tunnisteella #seashanty julkaistuilla videoilla on yli miljardi katselukertaa. Spotifyhin on koottu joulukuun lopusta alkaen yli 12 000 merimieslauluaiheista soittolistaa.

– Viikko oli täysin sekopäinen. Kuka olisi arvannut, että merimieslaulu lähtee leviämään näin, Evans kommentoi Tiktokissa viime viikolla, kun alkuperäinen video lähti viraaliksi ja useat kansainväliset mediat, kuten The Guardian (siirryt toiseen palveluun), olivat tarttuneet aiheeseen.

Ilmiö alkoi Tiktokista ja levisi ympäri internetiä

Ilmiö on osoitus siitä, kuinka luovuus voi parhaimmillaan kukoistaa internetissä. Tiktok tunnetaan parhaiten käyttäjiensä julkaisemista lyhyistä huulisynkkaus- ja tanssivideoista, mutta nyt kysymyksessä on pidempi pätkä The Wellerman -kappaletta, oikeasti esitettynä.

Osa tiktokkaajista ei tyytynyt vain ihastelemaan Evansin julkaisua, vaan moni yhtyi lauluun omilla videoillaan. Kun videoita miksaa yhteen, syntyy vaikuttava monistemmainen sovitus.

Kuten internetissä on tapana, viraalisisältö leviää kaikilla alustoilla:

ShantyTok is taking the wellerman to increasingly more amazing levels! pic.twitter.com/9Bouf1IEN3 — Sly lil´ Vix ~🦊 Foxxie (@EidolonFox) 12. tammikuuta 2021

Jopa kappaleen nuotinnos (siirryt toiseen palveluun) on kerännyt yhtäkkiä yli kymmentuhatta katselukertaa parikymmentä vuotta vanhalla Uuden-Seelannin kansanlauluihin keskittyvällä sivustolla.

– Ajattelin, että onpa omituista. En tiennyt Tiktokista mitään, sivuston aikoinaan perustanut John Archer sanoi The Guardianille.

Youtuben puolella Tiktok-Wellermanista on tehty kymmeniä versioita. Yksi vaikuttavimmista lienee "bumb house remix", joka on käyttäjän Argules (siirryt toiseen palveluun) käsialaa.

– Autoni muuttui merirosvolaivaksi, kun tämä alkoi soida, kommentoi eräs Youtube-käyttäjä.

Tähänastinen The Wellerman -saaga summataan esimerkiksi tällä Youtube-videolla (siirryt toiseen palveluun).

Laivoilla on laulettu Suomessakin

Heikki Laitinen, Sibelius-Akatemian kansanmusiikin emeritusprofessori, innostuu kuullessaan Tiktokissa leviävästä merimieslauluilmiöstä.

– On erittäin lohdullista, jos näin on käynyt. Se kertoo mielikuvituksesta. Nykyaikaa arvostellaan historiattomaksi, mutta tällaiset populaarikulttuurin ilmiöt todistavat, ettei se ihan pidä paikkaansa, Laitinen sanoo.

The Wellermania hoilasivat tiettävästi valaanpyyntialusten merimiehet Uuden-Seelannin rannikolla 1800-luvulla. Laitinen kertoo, että myös suomalaisissa satamakaupungeissa ja merillä raikasivat omat merimieslaulunsa. Kymmenkunta merimieslaulua on kirjattu muistiin muun muassa Laitisen kotikaupungista Raahesta.

Englanninkielinen sea shanty on määritelmältään merillä laulettu työlaulu. Suomenkielisessä kulttuurissa merimieslauluja ei Laitisen mukaan niinkään jaotella alalajeihin.

– Joskus laulettiin, kun purjeita vedettiin köysillä ylös, joskus muuten vain. Varsinkin purjelaiva-aikana matkat olivat pirun pitkiä. Sen takia niitä lauluja laulettiin, Laitinen toteaa.

Suomalaisten merimieslaulujen kestoaiheita ovat työnkuvausten lisäksi muun muassa yksinäisyys ja kaipuu. The Wellermanissa lauletaan valaista, mutta haaveillaan myös teestä, sokerista ja rommista – ja siitä, että vielä jonain päivänä voi vain ottaa ja lähteä.

Ei ihme, että merimieslaulut resonoivat koronarajoitusten aikana.