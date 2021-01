Mobiilimaksamisen suosio sai viime vuonna kasvupotkun, kun kansa vältteli tunnuslukujen näppäilemistä marketeissa

Koronaviruspandemia on vauhdittanut tuntuvasti mobiilimaksamisen suosiota. Se on alkanut yleistyä myös vanhemman sukupolven maksutapana.

Koronaviruspandemia on vauhdittanut tuntuvasti mobiilimaksamisen suosiota. Se on alkanut yleistyä myös vanhemman sukupolven maksutapana. Rami Moilanen / Yle

Silti Suomi on mobiilimaksamisessa Pohjoismaiden ylivoimainen jumbo.

Tavallisia marketin ruokaostoksia maksetaan Suomessa kymmeniä miljoonia kertoja yhden kuukauden aikana. Esimerkiksi S-ryhmän myymälöissä niitä oli 34,5 miljoonaa joulukuussa 2020.

Koronavirusepidemian takia ihmiset välttelivät kassoilla maksupäätteiden sormeilua. Maksaminen hoidettiin mielummin vilauttamalla pankkikorttia lukijalle. Samasta syystä moni siirtyi käyttämään myös kännykkään ladattua mobiilimaksusovellusta.

Sovelluksen käyttötapoja on useita. Maksu voidaan hoitaa esimerkiksi käyttämällä kännykkää kortinlukijan lähellä samaan tapaan kuin pankkikorttia lähimaksussa. Joissain sovelluksissa taas hyödynnetään QR-koodia maksun saajan tunnistamisessa.

– Mobiilitapahtumien määrä käytännössä kaksinkertaistui samalla, kun asiakkaiden keskiostokset marketeissa kasvoivat. Se johtui todennäköisesti siitä, että kortilla tapahtuvan lähimaksun yläraja on 50 euroa. Mobiilimaksuissa tätä ylärajaa ei ole, SOK:n kehityspäällikkö Mia Laakso kertoo.

Mia Laakson mukaan S-ryhmälle on tärkeää se, että asiakkaat saavat myös mobiilimaksutapahtumassa asiakashyvitykset saman tien tlillleen niin kuin korttimaksuissakin. Rami Moilanen / Yle

Nuohooja Arto Niemellä maksutapahtumien määrä lasketaan kuukaudessa sadoissa, mutta hänkin on huomannut asiakkaiden siirtyneen yhä enemmän käyttämään kännykkäsovellusta maksaakseen tehdyn nuohouksen saman tien

Liikkuvaa työtä tekevänä pienyrittäjänä Arto Niemi arvostaa mobiimaksamisen vaivattomuutta ja kuluttomuutta. Rami Moilanen / Yle

– Määrä alkoi lisääntyä syksyllä voimakkaasti. Nyt noin joka viides asiakas hoitaa maksamisen kännykällään. Puolet maksaa silti vielä pankki- tai luottokortilla. Minulle mobiilimaksu sopii hyvin, koska siitä ei kerry lisäkustannuksia eikä mitään jälkitöitä, Arto Niemi kertoo.

Kasvu on kovaa, mutta pitkä on matkakin

Kaikesta digipöhinästä huolimatta Suomi on huomattavan paljon jäljessä muita Pohjoismaita mobiilimaksamisen yleisyydessä.

Sadan prosentin kasvu maksutapahtumissa voi kuulostaa rajulta loikalta, mutta ihan sitä se ei ole suhteessa kokonaisuuteen.

– Mobiilimaksujen osuus korttimaksuista on meillä vain 1,6 prosenttia, SOK:n Mia Laakso sanoo.

Yksi syy voi olla siinä, että kansalaiset ovat olleet tyytyväisiä maksamisen helppouteen entisilläkin menetelmillä.

Professori Virpi Tuunainen ennustaa, että pankki- tai luottokorteista ei ihan heti päästä eroon Suomessa. Rami Moilanen / Yle

– Niin kauan kuin käytössä oleva teknologia koetaan riittävän hyväksi maksutavaksi, niin ihmiset eivät välttämättä ole kovin halukkaita lähtemään kokeilemaan uusia tapoja, Aalto-yliopiston professori Virpi Tuunainen sanoo.

Myös YouGov-yhtiön tekemän kyselyn mukaan suomalaiset vieroksuvat mobiilimaksamista selvästi läntisiä naapureitaan enemmän. Kysely on tehty syksyllä 2019, mutta tuskin eroa on saatu kurotuksi umpeen runsaassa vuodessa.

Tulokset perustuvat YouGov-yhtiön pohjoismaiseen paneelikyselyyn, johon osallistui kaikkiaan 7 000 paneelin jäsentä.

Eroa muihin Pohjoismaihin selittänee se, että Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa mobiilimaksuja hallitsee yksi kansallinen toimija käytännössä suvereenisti.

Ruotsissa Swish-sovelluksella on yli 80 prosentin markkinaosuus ja lähes kahdeksan miljoonaa käyttäjää.

Norjassa Vipps on ladattu liki neljän miljoonan käyttäjän puhelimeen ja markkinaosuus on vain hieman alle 80 prosenttia.

Tanskassa MobilePay on ylivoimainen markkinaykkönen 85 prosentin osuudellaan. Sovelluksella on yli neljä miljoona käyttäjää.

Markkinaosuudet perustuvat edellä mainittuun YouGov-yhtiön kyselyyn. Sovellusten käyttäjämäärät ovat viime vuodelta ja perustuvat yhtiöiden ilmoituksiin.

Kilpailu on vasta alkamassa

Suomessa mobiilimaksamisen markkinaosuudet jakautuvat paljon tasaisemmin eri toimijoiden kesken.

Alan kenttä on siis vielä varsin avoin kilpailulle markkinaosuuksien kasvattamisessa. Toistaiseksi kisassa on mukana sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä.

– Markkinoilla on sekä kansainvälisiä että kansallisia ratkaisuja [mobiilimaksamisessa]. Aikanaan selviää, mitkä ovat voittavat ratkaisut. Tällä hetkellä uskomme siihen, että Suomessa on useampia sovelluksia myös tulevaisuudessa. Totta kai me seuraamme kansainvälisten toimijoiden kehityskulkua. Myös kumppanuudet ovat mahdollisia, OP:n arjen talouden liiketoiminnoista vastaava johtaja Masa Peura sanoo.

OP:n Masa Peura pitää mobiilimaksamisen kasvun jatkumista selviönä, vaikka sen käyttäjiä on Suomessa vielä selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Rami Moilanen / Yle

Peura kertoo, että OP:n omalla mobiilimaksupalvelulla, Pivolla on pitkälle yli miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää. Heistä aktiivisia on noin joka neljäs tai kolmas.

Lisäksi OP ja Nordea tarjoavat asiakkaittensa käyttöön Siirto-palvelua, jossa myös on runsaat miljoona käyttäjää.

Yhdistymisiä lienee luvassa

Kovimman ulkomaisen kilpailijan OP ja Nordea ovat saaneet MobilePay-sovelluksesta, jolla on yli 1,6 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää Suomessa. MovilePay on nopeassa tahdissa kasvattanut käyttäjäkunnan kokoa. Viime vuonna yhtiö kertoi saaneensa 420 000 uutta käyttäjää.

Noona Puusniekka uskoo, että mobiilimaksamisen markkinassa nähdään Pohjoismaissa vielä mahdollisesti isojakin muutoksia. Rami Moilanen / Yle

– Oman tilastomme mukaan noin joka toinen 20 – 40 vuotias suomalainen käyttää nyt mobiilimaksamisen palveluita. Viime vuonna meille tuli kuitenkin paljon yli 40- ja 50-vuotiaita käyttäjiä, mikä varmasti johtui osittain koronaviruspandemiasta. Uusien käyttäjien joukossa on jopa yli 80-vuotiaita henkilöitä, MobilePay Suomen toimitusjohtaja Noona Puusniekka kertoo.

Hän ennustaa, että myös mobiilimaksamisen pohjoismaisella pelikentällä on vielä tilaa uusille siirroille.

– Ruotsissa ja Norjassa on edelleen omat ratkaisunsa. Maksamisen toimialalla yleisesti on kuitenkin nähty viime vuosina paljon keskittymistä ja yhteisiä hankkeita, joten on mahdollista että samanlaista kehitystä nähdään myös mobiilimaksamisen palveluissa.