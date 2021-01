Vaasan sairaanhoitopiirissä todettu jo 5 koronan muuntovirustapausta

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä viisi muuntunutta koronavirustartuntaa, vahvistaa sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Juha Salonen.

Kaikki Vaasan sairaanhoitopiirin alueella todetut viisi muuntovirustapausta on todettu tämän vuoden puolella.

Salosen mukaan viimeisin muuntovirustartunta on peräisin Espanjasta. Kyseessä on viruksen niin sanottu Ison-Britannian variantti.

– Kyseessä on matkustaja, joka on tullut Espanjasta, Salonen sanoo.

– Huono uutinen on se, että tässä tapauksessa on mahdollisesti ollut joitain altistuksia. Hän on toki ollut eristyksessä koronapositiivisuuden vuoksi seitsemän vuorokautta, mutta tämä variantti vaatii kahden viikon eristyksen, Salonen jatkaa.

Salosen mukaan muuntovirus kehotetaan testaamaan kaikilta henkilöiltä, jotka ovat saapuneet ulkomailta Suomeen. Tällä hetkellä testin tulos saadaan noin viikon viiveellä.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on kuluneen vuorokauden aikana todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. Salosen mukaan iso osa näistä positiivisista tartunnoista on todettu kahden eri perheen jäsenillä.

– Positiivista on se, että he ovat olleet eristyksissä.

Uutista päivitetään.

