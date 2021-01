Lääketieteen professori piti kirjaa netin terveysväittämistä – järjetöntä huuhaata tulvi ruudulle kymmenittäin jo parissa päivässä

Turun yliopiston PET-keskuksen johtaja ja professori Juhani Knuuti on arvostettu ja moneen kertaan palkittu sydäntutkija. Hän on pyrkinyt yleistajuistamaan lääketiedettä ja pitänyt jo kuusi vuotta omaa blogia, jossa oikoo virheellisiä terveysväittämiä.

Pyysimme professoria pitämään tammikuussa muutaman päivän ajan päiväkirjaa siitä, millaiseen terveyteen liittyvään väärään tietoon satunnainen netissä surffailija törmää.

Hän bongasi Facebookista, Twitteristä ja erilaisilta keskustelupalstoilta kolmisenkymmentä virheellistä, valheellista tai kummallista terveysväittämää. Ne tulivat vastaan somen päivittäisessä käytössä – mitenkään erityisesti niitä hakematta.

Juhani Knuuti kertoo muutamista väitteistä, mikä niissä on pielessä.

Ihmisessä ei ole käyttöjärjestelmää

1. Koronainfektio on lievempi kuin influenssa

– Yleinen väite. Koronan vaarallisuutta vähätellään ja perustellaan sitä sillä, ettei tauti näy kokonaiskuolleisuuden lisääntymisenä. Totta on, että Suomessa, jossa koronaa on ollut vähemmän, se ei näy ylikuolleisuutena. Sen sijaan maissa, joissa koronaa on ollut runsaasti, kokonaiskuolleisuudessa on selkeä nousu.

2. Kasvosuoja johtaa aivovaurioon

– Näin väitti eräs saksalainen neurologi, jonka mukaan kasvomaskit aiheuttaisivat aivovaurion. Ikään kuin tulisi aivoihin hapenpuute. Jos tämä pitäisi paikkansa, kaikilla kirurgeilla olisi aivovaurio, koska he käyttävät jatkuvasti kasvomaskeja.

3. Happijauhe pitää huolen suoliston tehokkaasta puhdistumisesta

– Suoliston hyvinvointia parantavaa ravintolisää markkinoidaan happijauheella. On ihan absurdi ajatus, että jauheessa olisi happea, joka puhdistaisi suolta.

4. Ihmiskeho kykenee parantamaan minkä sairauden hyvänsä – myös haimatulehduksen jälkeen voi käyttää alkoholia ilman ongelmia

– Tämä oli Jere Karalahden väite, että hänellä on jotain taikakeinoja, jolla hän voi haimatulehduksensa parantaa ja käyttää alkoholia. Lääketieteellinen tosiasia on, että vakavan haimatulehduksen jälkeen alkoholia tulisi ehdottomasti välttää.

5. Lihavuus ei ole terveysongelma

– Kehopositiivisuusilmiössä tuodaan julki, että ihmisten ei tarvitse hävetä lihavuuttaan. On tärkeää, että ketään ei leimata tai syrjitä ylipainon takia, mutta ei me silti voida sitä faktaa kieltää, etteikö ylipaino olisi terveysriski.

Juhani Knuutikin on välttynyt aivovauriolta, vaikka käyttää maskia töissään. Yrjö Hjelt / Yle

6. Maskin käyttö haittaa keuhkojen mikrobiomia ja alentaa vastustuskykyä

– Maria Nordin on väittänyt näin. Keuhkoissa ei ole mitään sellaista mikrobiomia kuten suolistossa, jota maski voisi häiritä. On selvästi mielikuvituksen tuottama väite.

7. Covid-RNA ei ole rokote, vaan sillä asennetaan uusi DNA-käyttöjärjestelmä kehoon

– Tämä liittyy salaliittoteorioihin. Koska rokotteessa on vain RNA:ta, siitä ei voi syntyä DNA:ta. Saati sitten, että ihmisessä olisi joku käyttöjärjestelmä. Koko väitteessä ei ole mitään järkeä.

8. Sydänkohtauksesta voi pelastua yskimällä

– Väite näkyy Facebookissa aina aika ajoin. On täysin naurettava. Sydänkohtauksessa yskimisestä ei ole mitään hyötyä. Jos saa sydänkohtauksen, ei missään tapauksessa saa jäädä yskimään kotiin, vaan pitää soittaa ambulanssi tai mennä ensiapuun.

9. Olen jo kaikki taudit sairastanut, sikotaudinkin kolme kertaa

– Erään rokotusvähättelijän kommentin mukaan hän on kaikki virukset jo sairastanut. Se on mahdotonta, koska viruksia on niin valtavasti. Eikä sikotautia voi sairastaa kuin kerran, koska sairastanut saa tautiin elinikäisen immuniteetin.

10. Koronarokotuksia ei osata järjestää

– Kun on ollut vaikeuksia saada rokotteita, arvostelu on mennyt siihen, ettei muka osattaisi järjestää rokotuksia. Tämä ei pidä paikkaansa. Suomessa jatkuvasti rokotetaan massoja, esimerkkinä influenssarokotukset. Rokotusosaamista kyllä löytyy.

Väärän tiedon paljastaja

Kuusi vuotta sitten Juhani Knuuti havahtui siihen, kuinka paljon virheellistä terveystietoa jatkuvasti ihmisille tarjotaan eikä kukaan tee asialle mitään.

– Ajattelin, että mitä minä urvellan muiden tekemisistä, jos itsekin olen hiljaa.

Knuuti päätti alkaa pitää blogia (siirryt toiseen palveluun), jossa hän käsittelisi ja oikaisisi virheellisiä terveystietoja. Ensimmäinen blogikirjoitus syntyi jouluna 2014. Sen jälkeen niitä on tullut parisataa.

– Olen kokenut blogin pitämisen hirveän tärkeänä. Olen saanut ilmaisen koulutuksen yhteiskunnalta ja koen velvollisuudekseni tieteen yleistajuistamisen osana ammattia.

Juhani Knuutin erikoisala on sydändiagnostiikka. Hän on koulutukseltaan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri. Vuodesta 1996 alkaen hän on johtanut Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Tyksin yhteistä PET-keskusta.

Palaute kannustaa jatkamaan

Blogia pitämällä Juhani Knuuti sanoo oppineensa yhteiskunnasta ja lääketieteestäkin uusia asioita. Hän sanoo, ettei tee kirjoituksia kevyellä kädellä, vaan ne vaativat usein tuntien taustatutkimuksen.

Blogista tulee erittäin paljon palautetta, pääosin kannustavaa. Parasta on se, että palaute tulee nopeasti.

– Tiede etenee verkkaisesti, tässä on kyse tunneista, joskus jopa minuuteissa. Näen heti vaikutuksen, miten kirjoitus otetaan vastaan.

Sosiaalinen media on täynnä erilaista huuhaata, mitä oudoimpia terveysväittämiä, suoranaisia valheita. Mikä sitten päätyy Juhani Knuutin blogin aiheeksi?

– Kun yksittäinen asia tulee vastaan somessa riittävän usein, ajattelen, että tämä vaatii jonkinlaisen kannanoton ja sitten minä reagoin. Minulle myös ehdotetaan aika paljon aiheita.

Sentään aivan kaikki ei netissäkään ole huuhaata. Juhani Knuuti on itsekin haksahtanut siihen, että on luullut jonkin asian olevan täyttä humpuukia, mutta joutunut kääntämään kelkkansa.

– Näin on käynyt monta kertaa. Esimerkiksi kun inkiväärillä mainostettiin olevan tulehduskipulääkkeen omaisia vaikutuksia, luulin sen olevan ihan tuulesta temmattua. Ilmeisesti se pitääkin paikkansa.

Juhani Knuuti, ylilääkäri Tuula Janatuinen ja erikoislääkäri Simona Malaspina tarkastelevat PET-kuvaa. Yrjö Hjelt / Yle

Toisinaan käy myös toisinpäin. Juhani Knuuti uskoi monen muun tapaan, että antioksidantit ovat pelastus moneen vaivaan.

– Tämä on iso kupla, johon kaikki uskoivat. Kun perehdyin asiaan, selvisikin, ettei siinä ole mitään perää.

Hän kirjoitti blogiinsa pitkän ja perusteellisen kirjoituksen antioksidanteista (siirryt toiseen palveluun). Knuuti sanoo, että suurin osa ihmisen sairauksista on elintapasairauksia. Kun joku lupaa parannuksen pillerillä tai ravintolisällä, siihen on helppo haksahtaa.

– Terveysremontin tekeminen on vaikeaa: helppo ratkaisu vaikeaan asiaan houkuttaa.

Pillerihuuhaan lisäksi markkinoilla on runsaasti myös erilaisia laitteita, joiden luvataan laihduttavan tai parantavan monenlaisia vaivoja.

– Laitehuuhaat ovat tällä hetkellä aika kova sana. Tuhansilla euroilla myydään laitteita, jotka eivät vaikuta millään tavalla. Esimerkiksi nämä bioresonanssilaitteet ovat täyttä huuhaata, Juhani Knuuti sanoo.

Suurin osa on harmitonta humpuukia

Knuutin mielestä suuri osa virheellisistä terveysväittämistä on harmittomia, mutta joskus niillä voi olla kohtalokkaita seurauksia.

– Jos joku sanoo, että rintasyöpää ei kannata leikata, vaan hoitaa energiahoidolla, silloin ollaan vaarallisilla vesillä.

Juhani Knuuti ei halua nimetä ketkä tai mitkä tahot ovat Suomen suurimpia lääketieteellisen huuhaan levittäjiä. Hän on valmis kuitenkin arvioimaan muutamaa yleisessä käytössä olevaa hoitomuotoa.

Juhani Knuutin vuonna 2020 julkaistu kirja käsittelee sitä, miten erottaa oikea terveystieto huuhaasta. Yrjö Hjelt / Yle

Homeopatia

– Selkeästi huuhaata. Se on lumehoitoa ja sillä on vain lumevaikutus.

Akupunktio

– Sillä on vaikutusta joissain tietyissä vaivoissa, esimerkiksi migreenissä ja niska-hartiavaivoissa, mutta meridiaanit ovat mielikuvituksen tuotetta.

Kuppaus

– Perinnehoito rentouttaa, mutta pahan veren poistaminen on humpuukia. Ei ihmisessä mitään pahaa verta ole.

Jooga

– On tutkimusnäyttöä, että tietyissä vaivoissa joogalla on saatu oireita lievemmäksi.

Energiahoidot

– Ne ovat rentoutushoitoja, mutta ei niillä oikeasti mitään sairauksia paranneta.

Tieteen popularisoija ja mentori

Oman bloginsa perustamisen jälkeen, Knuuti sai uuden idean. Hän halusi koota yhteen useiden terveydestä ja hyvinvoinnista kirjoittavien tieteentekijöiden blogeja. Vuonna 2016 perustettu Antidootti-portaali (siirryt toiseen palveluun)julkaisee nykyään noin 25 kirjoittajan tekstejä.

Pari vuotta sitten Juhani Knuuti oli opettamassa lääketieteen opiskelijoita Turun yliopistossa. Hän sai opiskelijat innostumaan huuhaan vastaisesta taistelusta. Opiskelijat perustivat Vastalääke-nimisen yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun)ja syntyi nettisivusto yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa. Se julkaisee tutkimuksiin perustuvia artikkeleita terveydestä.

Vastalääke-sivusto sai vuonna 2019 Vuoden journalistinen teko (siirryt toiseen palveluun) -palkinnon. Juhani Knuuti toimii Vastalääke-sivuston faktantarkistajana.

– Toimin myös heidän mentorinaan ja olen kyllä heistä ylpeä.

PET-TT-kuvalla saadaan selville missä ja millainen ahtauma sepelvaltimossa on. Hoito pystytään suunnittelemaan pitkälle ennen kuin mennään elimistöön sisään tutkimaan sepelvaltimoa. Yrjö Hjelt / Yle

Sydämen asialla

Paljoon ehtivän Juhani Knuutin elämä on muutakin kuin huuhaan parissa työskentelyä. Työkseen hän on tutkinut sydänlihaksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.

Knuuti työryhmineen kehitti sepelvaltimotaudin toteamiseen uudenlaisen diagnostiikan, jossa potilaan hoito pystytään suunnittelemaan ja aloittamaan nopeasti.

Menetelmä, jossa sekä sepelvaltimot että sydänlihaksen verenvirtaus kuvataan samalla kertaa, otettiin Turussa kliiniseen rutiinikäyttöön ensimmäisenä maailmassa.

Knuuti pitää kehittämäänsä diagnostiikkaa tärkeimpänä tieteellisenä saavutuksenaan.

– Jos puhutaan sydämen kuvantamisesta nimeni tunnetaan laajasti tiedemaailmassa, siitä minä olen varma.

Juhani Knuuti on moneen kertaan palkittu tieteentekijä ja tänä vuonna hänet valittiin Vuoden Professoriksi.

– Se on aikamoinen kunnia. Huomionosoitus ei tullut pelkästään tieteellisestä toiminnasta, vaan myös tästä tieteen yleistajuistamisesta.

Pets and Boys Turun VPK-talolla. Juhani Knuutin kotiarkisto

Nelilapsiseen työläisperheeseen Kemissä vuonna 1960 syntynyt Juhani Knuuti soitti pianoa ja kävi soittotunneilla lapsena. Sitten soittoharrastus jäi vuosiksi taka-alalle.

– 49-vuotiaana ostin Jukka Perkolta alttosaksofonin, otin soittotunteja ja parin vuoden päästä perustettiin bändi Pets and Boys.

Kuten nimestä voi päätellä, yhtyeessä soittaa Turun PET-keskuksen entisiä ja nykyisiä työntekijöitä ja tutkijoita. Knuutilla on myös youtube-sivu, jossa on omaa soitantaa (siirryt toiseen palveluun).

Turun PET-keskuksessa otettiin käyttöön ensimmäisenä Pohjoismaissa koko kehon PET-kamera. Yrjö Hjelt / Yle

Juhani Knuuti valmistui lääkäriksi 1985. Sen jälkeen hän on julkaissut liki 600 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia ja on yksi Suomen viitatuimpia lääketieteen tutkijoita.

Kiinnostaisi tietää, minkälainen Juhani Knuuti oli lapsena ja koulussa. Oliko hän jo tuolloin hanakka oikomaan väärää tietoa ja korjaamaan esimerkiksi opettajien virheitä?

– En kyllä ollut. Olen tässä asiassa vähän myöhäisherännäinen, Juhani Knuuti nauraa.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 24.1. kello 23.

