Jemenistä kuuluu jo avunhuutoja Bidenin hallinnolle – Yhdysvaltain pakotteet uhkaavat syventää maan hätää entisestään

Jemenissä aliravitsemus on ollut vakava ongelma jo pitempään. Syksyllä 2020 otetussa kuvassa 14 kuukauden ikäinen Adel odotti hoitoon pääsyä terveysasemalla Hajjahin maakunnassa pääkaupunki Sanaan luoteispuolella. Yahya Arhab / EPA

Yhdysvaltain ulkoministeriön päätös (siirryt toiseen palveluun) luokitella Jemenin huthikapinalliset, eli Ansar Allah -järjestö, terroristiryhmäksi uhkaa pahentaa Jemenin syvää humanitaarista kriisiä.

Päätöksen arvellaan hankaloittavan avustusjärjestöjen työtä entisestään, kun yhteydenpito huthien hallintoon voi muuttua laittomaksi Yhdysvaltain silmissä.

Jemen hoippuu nälkäkatastrofin partaalla ja koronapandemia on pahentanut tilannetta.

– Terroristimääritelmä uhkaa lamaannuttaa maailman laajimman avustusoperaation. Avustustyöntekijät ovat aseettomia ja puolueettomia, mutta näiden pakotteiden seurauksena voimme joutua syytteeseen ihmishenkien pelastamisesta, sanoo Norjan pakolaisneuvoston NRC:n työntekijä Sultana Begum puhelimitse Jemenin pääkaupungista Sanaasta.

Norjan pakolaisneuvosto toimii sekä huthikapinallisten että Saudi-Arabian johtaman liittouman tukeman hallituksen alueilla.

Huthikapinalliset hallitsevat muun muassa Sanaata, jossa monilla avustusjärjestöillä on paikalliset päämajansa. Tärkeä Hodeidan satama on myös huthien valvonnassa ja sataman toiminnan häiriintyminen hankaloittaisi koko Jemenin avustustoimintaa.

Käytännössä avustustoiminnan pyörittäminen edellyttää yhteydenpitoa huthien hallintoon, arvioi Sultana Begum.

Mies kerää maahan pudonneita jyviä avustuspakettien jakelupisteessä Hodeidan satamakaupungissa. Yahya Arhab / EPA

Jemen rotkon partaalla jo ennen pakotepäätöstä

Jo ennen vuodenvaihdetta YK varoitti laajamittaisen nälänhädän vaarasta.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet vain pahentavat tilannetta, koska ne iskevät voimakkaasti huthialueelle, jossa humanitaarinen tilanne on heikko.

– Noin 16 miljoonaa ihmistä, eli puolet väestöstä elää nälän partaalla. Suurin osa avuntarvitsijoista asuu Ansar Allahin eli huthien valvomilla alueilla, Sultana Begum sanoo.

Jemenissä on nyt sodittu yli kuusi vuotta. Huthikapinalliset valvovat maan länsiosia ja Saudi-Arabian tukema hallitus etelä- ja itäosia. Yhdysvallat tukee Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa.

Yhdysvaltain mukaan huthit ovat syyllistyneet terrori-iskuihin, kuten Adenin lentokentälle juuri ennen vuodenvaihdetta tehtyyn tuhoisaan kranaatti-iskuun. Huthit ovat kiistäneet osallisuutensa Adenin iskuun.

Huthien toimintaan oli Yhdysvaltain mukaan pakko puuttua myös siksi, että Iran tukee kapinallisia.

Väestö on sodan uuvuttama

Jemenissä on käynnissä myös pienempiä konflikteja ja monet ihmiset ovat hyvin heikkoja ja uupuneita vuosia jatkuneiden väkivaltaisuuksien jälkeen.

– Sodan seurauksena lähes neljä miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat joutuneet vaihtamaan paikkaa ja pakenemaan neljä kertaa. He ovat menettäneet kaiken, ja asuvat hyvin alkeellisissa aavikko-oloissa kuvailee Sultana Begum Norjan pakolaisneuvostosta.

Sanaan vanhan kaupungin basaari. Elintarvikkeiden hinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa ja pakotteiden myötä yksityinen tuonti uhkaa tyrehtyä. Yahya Arhab / EPA

Vaarana pahin nälänhätä vuosikymmeniin

Kun Jemenin tilanteesta ja Yhdysvaltain pakotteista keskusteltiin YK:ssa viime viikolla, YK:n humanitaarisen avun koordinaattori Mark Lowcock arvioi, että Jemenissä saattaa puhjeta nälänhätä, jollaista ei ole nähty neljäänkymmeneen vuoteen. (siirryt toiseen palveluun)

Tällä hän ilmeisesti viittasi 1980-luvun Etiopian suureen nälänhätään, jossa kuoli yli miljoona ihmistä.

Yhdysvaltain päätös määritellä huthikapinalliset terroristeiksi astui voimaan tänään tiistaina. Kun Yhdysvallat määräsi pakotteet, ulkoministeri Mike Pompeo sanoi, että tavoitteena on myös varmistaa, että avustustyö voi jatkua. Se ei riitä, sanoo Sultana Begum.

– Vaikka avustusjärjestöt nyt saisivat poikkeuslupia toiminnalleen pakotteet iskevät yksityiselle sektorille, joka tuo polttoainetta, lääkkeitä ja elintarvikkeita maahan. Olemme jo kuulleet viestejä yrityksiltä, jotka aikovat keskeyttää toimintansa.

Tavarantoimittajat, laivanvarustamot ja pankit saattavat rangaistusten pelossa myös päättää, että on turvallisinta pysyä erossa Jemenin avustusoperaatiosta.

Sultana Begumin mukaan avustusjärjestöjen tuoma apu ei millään riitä kattamaan tarvetta, jos yksityiset yritykset lopettavat tavaroiden tuonnin.

Jemenissä toimii useita aseellisia ryhmiä. Terroriverkosto al-Qaida on viime aikoina joutunut vetäytymään joiltakin alueilta. Rajalinjat ovat kartassa vain viitteellisiä. Harri Vähäkangas / Yle

Bidenin hallinnon toivotaan peruvan pakotteet

Yhdysvalloissa vaihtuu valta keskiviikkona, ja Joe Bidenin tuleva kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan on jo todennut, että huthiliikkeen julistaminen kokonaisuudessaan terrorijärjestöksi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin. On kuitenkin epäselvää, miten nopeasti Bidenin hallinto on valmis puuttumaan pakotteisiin.

Monien avustusjärjestöjen johtajat, heidän joukossaan Norjan pakolaisneuvoston pääsihteeri Jan Egeland, ovat vedonneet Bidenin hallintoon, jotta se toimisi nopeasti.

– Tämä on hyvin poikkeuksellista, emme tavallisesti kommentoi tällaisia poliittisia kysymyksiä. Mutta nyt meidän on pakko avata suumme, koska miljoonat ihmiset ovat vaarassa. Nämä pakotteet rankaisevat tavallisia jemeniläisiä, Sultana Begum Norjan pakolaisneuvostosta sanoo.

