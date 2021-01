Pulkkaraivo repesi rinnekeskuksessa Seinäjoella – yrittäjä kyllästyi "pulkkailijoiden armeijaan", joka aiheuttaa vaaraa laskijoille

Pulkkailun ja rattikelkkailun kieltäviä kylttejä on nähtävillä Joupiskan rinteessä.

Joupiskan laskettelurinteessä Seinäjoella rinneyrittäjä on kyllästynyt paikkojen rikkomiseen.

Liikuntakeskus Joupiskan julkisessa Facebook-päivityksessä (siirryt toiseen palveluun) yrittäjä kirjoittaa, että mitta ilkivaltaan on täynnä. Viimeinen pisara oli lasten suosiman, lumilautailuun käytettävän dancefloor-obstaakkelin rikkominen.

– Joka ainoa ilta kun rinne on ajettu, reilit kunnostettu seuraavaa päivää varten, rinteen valtaa pulkkailijoiden armeija, päivityksessä kirjoitetaan.

Rinne kunnostetaan laskettelijoita ja lumilautailijoita varten. Yrittäjän mukaan jalanjäljistä aiheutuu rinteeseen vaaranpaikkoja.

Vandalismi on tuttua kaupungille

Rinne voi olla jopa hengenvaarallinen paikka pulkalla tai rattikelkalla laskeville, koska rinteessä on rautaa ja muoviputkia lumilautailijoiden reileinä.

Seinäjoen kaupunki ylläpitää pulkkamäkeä laskettelurinteen vieressä. Myös kaupungille vandalismi tuottaa harmia, sanoo kaupungin liikuntatoimen kunnossapitopäällikkö Jari Mäkelä.

– Erittäin harmillinen asia, josta on tullut paljon palautetta rinneyrittäjältä. Pulkkamäestä siirtyy porukkaa rinteen puolelle, kun se menee iltaisin kiinni. Ihmeellinen juttu on, että sinne tukitaan. Sama ongelma tuntuu vaivaavan muitakin laskettelurinteitä.

Mäkelän mukaan kaupungin liikuntapaikkojen kunnossapito pyrkii tekemään pulkkamäen niin hyvään kuntoon, että pienempi väki pääsee sitä käyttämään.

Seinäjoen kaupungin liikuntatoimen kunnossapitopäällikkö Jari Mäkelä. Pasi Takkunen / Yle

Kaupunki lumettaisi pulkkamäkeä jos rahaa olisi

Joupiskan pulkkamäki on luonnonlumen varassa. Vähälumisina talvina mäki ei välttämättä ole laskukunnossa. Kaupunki saa paljon kysymyksiä, voisiko myös pulkkamäkeä lumettaa latujen tapaan.

– Se on resurssikysymys. Esimerkiksi tänä vuonna liikuntatoimen rahoitusta on karsittu ja liikuntapaikkoja on tullut lisää. Mielellään tykittäisimme keinolunta pulkkamäkeen, Mäkelä harmittelee.

Ongelmia on myös Joupiskan mäkihyppypaikalla, jossa käy Mäkelän mukaan asiattomia liikkujia. Mäkihyppääjät joutuvat tarkistamaan paikat ennen jokaista harjoitusta. Myös kaupungin liikuntapaikkojen kunnossapitäjät joutuvat tekemään ylimääräistä työtä.

Aitaa ei ole kuitenkaan suunnitteilla laskettelurinteen ympärille, vaikka moni muu liikuntapaikka aidataan kesäksi.

– Aina voi suunnitella, mutta auttaako se mitään. Jos sinne väkisin halutaan illalla tai yöllä mennä, niin kyllä sinne varmasti mennään. Tosi harmillista on, että pieni promille tekee harmia, Mäkelä sanoo.

Rinneyrittäjä ei halunnut kommentoida asiaa.

