Katso, miten huimaa kyytiä huskyvaljakolla saa etelän hangilla – luminen talvi on ollut yrittäjän pelastus

Heinolalaisten huskyfarmareiden Kirsi Överstin ja Tuomo Talvisen kuusikymmentä siperianhuskya viilettäisivät tähän aikaan vuodesta normaalisti pohjoisen hangilla, mutta nyt Lappiin ei ole asiaa.

Korona on karkottanut maksavat asiakkaat. Erityisesti ulkomaalaisten turistien puute koettelee Lapin valjakkoyrittäjiä. Elanto on hankittava kotimaisemissa etelässä.

Runsasluminen talvi on onneksi tuonut helpotusta tilanteeseen, sillä nyt valjakkoajeluja voidaan järjestää kotiseudulla.

Kirsi Översti kertoo, että aiempina vuosina on ollut pakko lähteä Lappiin, koska etelän talvet ovat olleet niin vähälumisia. Pohjoisessa on muutoinkin ollut paremmin töitä tarjolla koirille.

– Lumen tulo pelasti meidät sataprosenttisesti. Nyt pystymme toteuttamaan täällä valjakkoajeluja ja asiakkaat ovat löytäneet meidät. Kaikki eivät pääse Lappiin, kaikilla ei ole edes mahdollisuutta lähteä sinne.

Huskyfarmari Kirsi Översti ja eläintenhoitaja Liisa Lahti valmistelevat koiria valjakon vetoon. Markku Lähdetluoma / Yle

Kakkalapio on huskyfarmarin tärkein työväline

Översti ja Talvinen ovat pitäneet huskyja Heinolan Myllyojalla jo kuusitoista vuotta. Yhtä pitkään he ovat käyneet vuosittain Lapissa. Koiria on vuokrattu, on oltu alihankkijoina ja on järjestetty omia safareita. Viimeisimpien vuosien ajan koko talvikausi on vietetty pohjoisessa.

Kuudenkymmenen siperianhuskyn ylläpitokulut ovat suuret. Koirien ruokaan hujahtaa kuukaudessa 1500 euroa.

Kysymykseen, millaista on huskyfarmarin työ, tulee vastaus nopeasti.

– Se kulkemista edestakaisin kakkalapion kanssa. Ulkotyötä, mikä on älyttömän kivaa. Se on elämäntapa, se ei ole työ.

Översti haluaisi tällä hetkellä tehdä koiravaljakkonsa kanssa töitä erityisryhmille.

Eläintenhoitaja Liisa Lahti kertoo olevansa unelmatyössään huskyjen kanssa. Markku Lähdetluoma / Yle

Hiljaisin hyssykkä voikin olla valjakon johtaja

Lunta on Heinolan Myllyojan maisemissa mukavasti, mutta valjakkoa ajava Tuomo Talvinen saa ajelun aikana tehdä kovasti töitä, jotta reki pysyy radalla.

– Lunta on paikoin niin ohuesti, että rata alkaa muuttua niin sanotuksi sian seläksi.

Talvisen mukaan siperianhuskyt ovat avoimia, älykkäitä, laumaviettisiä ja jossain määrin riistaviettisiä koiria. Joukossa on alfauroksia ja naaraita. Tarhan päälliköt eivät välttämättä ole valjakon johtajakoiria.

– Saattaa olla, että hiljaisin hyssykkä on valjakossa johtaja ja varikolla pahnan pohjimmainen.

Yrittäjä Tuomo Talvinen ohjastaa valjakkoa. Markku Lähdetluoma / Yle

Huskymummot ja -papat kaitsevat pentuja

Kirsi Överstin mielestä huskyjen kanssa on mukava työskennellä, koska ne ovat laumasosiaalisia.

– Huskyt sietävät hyvin lapsia ja perheitä. Yhdessä tarhassa voi olla paljon koiria ja ne tulevat hyvin toimeen keskenään, ovat tiimikoiria.

Kun husky ikääntyy ja vetohommat eivät enää luonnistu, se pääsee eläkkeelle. Huskyfarmilla eläkkeelle pääseminen tarkoittaa edelleen oleskelua tilalla muiden koirien kanssa.

– Kun vanhemmat ovat töissä, niin pappa ja mummo hoitavat pentuja. Meidän mielestämme ne ovat eläkerahansa tienanneet.

Oon aika söpö ja tiedän sen. Markku Lähdetluoma / Yle

Huskyfarmi Koira Kikan yrittäjä Kirsi Översti nauttii yhdessäolosta eläinten kanssa. Markku Lähdetluoma / Yle

Lue lisää:

Lapin rekikoirien adoptio ei ole fiksu vaihtoehto, sanoo husky-yrittäjä Erika Zopf: "Huskylle ei iso takapiha riitä"

Tuhansille työttömille rekikoirille kerätään nyt miljoonien eurojen apupakettia ulkomaita myöten – stand up -koomikko Zaani kertoo videolla miksi