Viime talvena Juha-Pekka Mikkolan safarifirmassa oli 26 työntekijää, nyt enää hän itse – yritykset ovat ahtaalla, kun konkurssisuoja päättyy

Lapin matkailutalvi on ilman ulkomaalaisia vain kalpea aavistus aiemmista vuosista. Matkailuyritysten konkurssiaallon onkin pelätty pyyhkäisevän yli Lapin ennemmin tai myöhemmin.

Toistaiseksi valtion koronatuet, pankkien lyhennysvapaat ja väliaikaislailla turvattu suoja velkojilta ovat pitäneet matkailuyritykset pystyssä, ja konkurssit ovat jääneet yksittäistapauksiksi. Tilanne kiristyy tammikuun lopussa, kun konkurssisuoja päättyy.

– Ikävä kyllä pelkään, että konkursseja tulee kymmeniä, sanoo Lapin kauppakamarin matkailuvaliokuntaa johtava yrittäjä Niina Pietikäinen.

Samansuuntaisia arvioita esittävät muutkin alan toimijat. Näkymä ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin syksyllä. Silloin konkurssien määrä näytti yrittäjille tehdyn kyselyn mukaan nousevan kesään mennessä jopa puoleentoistasataan.

Kotimaan lomailijat ovat auttaneet Levin ja Ylläksen seudun yrittäjiä, heillä tilanne näyttää aiempaa valoisammalta. Tunturikeskusten ulkopuolella tilanne on tukala. Kun Rovaniemen kaduilta katosivat kansainväliset matkailijat, jäljelle ei jäänyt mitään.

Suurin ahdinko on yrityksillä, joiden asiakaskunta on tullut ulkomailta ja jotka ovat investoineet velkarahalla. Sellainen on Arctic Lifestyle, jonka tilanne on yrittäjä Juha-Pekka Mikkolan sanoin äärettömän katastofaalinen.

Koska kelkkasafareille ei ole tulijoita, suurin osa Mikkolan firman moottorikelkoista on myyty. Ostajia on ollut Helsinkiä myöten. Annu Passoja / Yle

"Lyhennysvapaat eivät auta"

Rovaniemeläisen Mikkolan matkailuyrityksen myynnistä on pudonnut 95 prosenttia.

– Meillä ei ole kassavirtaa edes korkokuluihin, saati lainan lyhennyksiin. Siinä ei lyhennysvapaatkaan auta, Mikkola toteaa karusta tilanteesta.

Päivän ainoat asiakkaat ovat tulossa vuokraamaan moottorikelkkoja ja niitä toimitusjohtaja nyt tankkaa. Viime talvena työntekijöitä oli 26, tällä hetkellä vain Mikkola. Myös naapurin huskytila on vailla tuloja, kun Mikkolan yritys ei tuo asiakkaita.

Ero ei voisi olla suurempi parin vuoden takaiseen, jolloin yrittäjä puuhasi Lumi Resortia jääkartingratoineen ja kelkkareitteineen Rovaniemen Ollerovaaraan.

Isolla rahalla ja vaivalla remontoitu tuhatneliöinen päärakennus huolto-, ravintola- ja saunatiloineen saatiin käyttöön viime talvena. Lappiin oli tulijoita niin paljon kuin lentokoneisiin mahtui.

Sitten tuli äkkipysähdys. Satasen vauhdista seinään, kuten Lapin matkailuyrittäjät sanovat. Mikkola kertoo myyneensä "kaiken mitä irti lähtee" saadakseen maksettua viimeiset palkat.

Moottorikelkkoja on myyty nelisenkymmentä ja minibussejakin yli kymmenen.

– Mutta sanotaan näin, että minibussimarkkinat eivät ole nyt kauhean hyvät, yrittäjä toteaa lakonisesti.

Jos ei muuta, niin myydään talo ja sijoitetaan firmaan. Laitetaan loputkin peliin siinä vaiheessa. Yrittäjä Juha-Pekka Mikkola, Arctic Lifestyle

Yrittäjien tilanne kiristyy tammikuun lopussa. Silloin päättyy konkurssilain muutos joka rajoittaa velkojien mahdollisuutta hakea velallisyritystä konkurssiin.

– Katsotaan, kuka ehtii ensin, Mikkola kuittaa.

Yrittäjä vakavoituu ja kertoo tekevänsä lähiviikot kaikkensa, jotta Arctic Lifestyle välttyisi konkurssilta. Maksettavaa on niin pankille, verottajalle kuin työeläkeyhtiölle.

– Koko ajan on neuvottelut käynnissä joka suuntaan. Jos vielä löytyisi rahoittaja tai osakas. Kun on 16 vuotta yrittäjän taivalta takana, niin ei haluaisi ainakaan taistelutta luovuttaa, Mikkola toteaa.

Velkasaneeraustakin hän on selvitellyt, mutta siihen pääsy ei ole mitenkään varmaa.

Elinkeinoministeri vakuuttaa tuen jatkuvan

Lapin matkailuyrittäjät sinnittelevät nyt kuukausi kerrallaan. Harvat asiakkaat hoidetaan minimihenkilökunnalla ja välillä ovet suljetaan kokonaan. Vuokrat ja lämmityskulut kuitenkin juoksevat siinä missä huskyjen muonakulutkin.

– Oletan, että paljon eletään viime talven voitoilla, mutta tilanne alkaa olla se että säästöt on syöty. Viimeisen puolen vuoden aikana on myös otettu ennätysmäärä lainaa, Niina Pietikäinen arvioi matkailuyrittäjien tilannetta.

Pietikäinen on itse toimitusjohtajana muoniolaisessa Harrinivan matkailuyrityksessä. Valtion kustannustuesta on ollut apua Harrinivalle, jonka liikevaihto putosi myös kesällä tuntuvasti.

Monissa Lapin matkailuyrityksissä kesäaika on tavannut olla hiljaista eivätkä tuen ehdot täyty.

Lapin matkailuala kasvoi ennen pandemiaa vauhdilla. Alalla tehtiin investointeja 100 - 200 miljoonan euron edestä vuosittain. Annu Passoja / Yle

Pietikäisen mukaan kolmas ja nimenomaan talvikauden menetykset huomioon ottava kustannustukikierros olisi Lapin matkailun kannalta äärimmäisen tärkeä.

– Joulukuusta huhtikuulle on kuitenkin se tärkein sesonki, jolloin on tehty koko lailla se vuoden liikevaihto.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo, että kolmas kustannustuki tulee varmasti ja kenties myös neljäs.

– Koska mikäli otetaan (3. kustannustuen) vertailuajanjaksoksi esimerkiksi marras-tammikuu, niin todennäköistä on että kevään pätkällä vielä tarvittaisiin tukea, Lintilä sanoo.

Lintilä ei anna tässä vaiheessa minkäänlaista arviota siitä, milloin kolmas kustannustuki tulee haettavaksi.

Velkojat lupaavat joustaa, jos valoa näkyy tunnelin päässä

Velkojat voivat jo helmikuun alusta lähtien hakea entistä vapaammin velallisyrityksiä konkurssiin, mutta ainakin verottaja ja työeläkeyhtiöt lupaavat olla asiassa maltillisia ja harkitsevia.

Lappilaisyrityksiä rahoittava Pohjolan Osuuspankki ei sekään teroita kynsiään iskeäkseen velallisten kimppuun.

– Tällä hetkellä sellaiseen ei ole tarvetta. Konkurssi on useissa tapauksissa huonoin vaihtoehto, mutta tapauskohtaisesti pitää arvioida kokonaistilanne ja se, onko tunnelin päässä valoa, toteaa Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Kokkonen.

Pankki on myöntänyt yrityksille lyhennysvapaita viime keväästä alkaen ja joissain tapauksissa ne jatkuvat yhä. Myös Nordeassa on joustettu paljon.

– Nyt haetaan ratkaisuja, että selvitään seuraavan kauden alkuun. Yrittäjien kanssa on jatkuva vuoropuhelu ja olemme ajan tasalla heidän tilanteestaan, sanoo Nordean Rovaniemen toimipaikan johtaja Maija Hokkanen.

Kumpikaan pankinjohtajista ei näe merkkejä konkurssiaallosta, mutta selvää on että kaikki yritykset eivät ensi talveen selviä.

Yrittäjä Juha-Pekka Mikkola on varma, että Lapin vetovoima ei katoa. Eri asia on, palaavatko esimerkiksi lentoyhteydet koskaan täysin ennalleen. Annu Passoja / Yle

"Niin kauan tehdään töitä, kun silmät liikkuu"

Monilla matkailuyrittäjillä onkin jo katse ensi talvessa, joka voi olla yrittäjien kannalta ihan muuta kun tämä talvi.

– Joulukuulle on nähtävissä paljon kansainvälistä kysyntää ja sitä aletaan jo varaamaan. Mutta nyt tarvittaisiin hallitukselta matkustuslakeja läpi, että pystytään katsomaan tulevaisuuteen, Pietikäinen toteaa.

Hallituksen syksyllä esittämä maahantulomalli sai yksiselitteisen tyrmäyksen eikä uutta mallia ole vieläkään saatu eduskunnan käsittelyyn. Lapin matkailuyrittäjien pitäisi kuitenkin pian osata vastata kansainvälisten matkanjärjestäjien kyselyihin.

Juha-Pekka Mikkola uskoo, että Lapin vetovoima säilyy ja niin säilyvät myös hänen verkostonsa ja osaamisensa vaikka Arctic Lifestyle ei selviäisi.

Hän arvelee monen muunkin käyvän nyt selviämistaistelua, vaikka konkurssiuhasta ei toreilla huudellakaan.

– Totuus alkaa paljastua sitten reilun kuukauden päästä, hän sanoo viitaten konkurssisuojan päättymiseen.

Arctic Lifestyle -logoilla varustetut kelkkahaalarit ovat käyttämättöminä pinoissa ja kypärät hyllyissä. Mikkola alkaa järjestellä vaatehyllyjä.

– Niin kauan tehdään töitä, kun silmät liikkuu, Mikkola toteaa kuudentoista yrittäjävuoden kokemuksella.

