Helsinki rikkoo lakia ja myöntää sen: vain joka kolmas koululainen pääsee lääkärintarkastukseen – jatkossa kaupunki ostaa hoitoa yksityiseltä

Helsinkiläisistä koululaisista harvempi kuin joka kolmas eli 30 prosenttia pääsi viime lukuvuonna 2019-2020 koululääkärin tekemään laajaan terveystarkastukseen. Lääkärintarkastukset ovat lakisääteisiä ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla.

Tilanne oli hälyttävä jo ennen korona-aikaa, sillä lukuvuonna 2018-2019 vähän yli puolet eli 53 prosenttia koululaisista pääsi laajaan terveystarkastukseen lääkärin vastaanotolle. Vuotta aikaisemmin, lukuvuonna 2017-2018, vajaa kaksi kolmasosaa eli 60 prosenttia eka-, vitos- ja kasiluokkalaisista pääsi lääkärintarkastukseen.

Helsingissä aiotaankin ottaa vielä tämän kevään aikana palveluseteli käyttöön myös kouluterveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta jo syksyllä (siirryt toiseen palveluun), ja parhaillaan asiaa valmistellaan.

– Tämä on lyhytaikainen tapa paikata entisestään koronan takia vaikeutunutta tilannetta, mutta tavoitteena on ehdottomasti palata Helsingin omiin koululääkäreihin, apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) sanoo.

Koululääkärin vakansseja on Helsingissä 30, mutta kouluilla on käytössään yhteenlaskettuna vain 14 lääkärin työaika, sillä joukossa on osa-aikaisia lääkäreitä. Koululääkäreistä puuttuu siis 16 eli vähän yli puolet.

Koululaisten palveluseteli on määräaikainen

Palveluseteliä käytetään koululaisten lääkärintarkastuksiin kevätlukukauden 2022 loppuun saakka.

Kouluterveydenhuollon laaja lääkärintarkastus saa maksaa yksityisellä puolella 70 euroa, tulkkipalvelujen kera 146 euroa, eikä perheiltä saa laskuttaa mitään muita maksuja.

Vesikansa sanoo, että perheitä ja kouluja tiedotetaan asiasta myöhemmin. Hän myös lupaa, että tieto koululaisen terveydestä kulkee yksityiseltä puolelta takaisin kouluun.

Koululääkäreistä kuten muistakin terveydenhuollon ammattilaisista on pulaa pääkaupunkiseudulla, ja koronatilanne kasvattaa niin sanottua hoitovelkaa kaikkialla.

– Vaikea tilanne kouluissa on pitkäaikainen. Tämän valtuustokauden alussa lisättiin koululääkäreiden vakansseja, lisäksi palkkaa on korotettu ja työnkuvaa kehitetty, mutta tällä hetkellä kaikista terveydenhuollon osaajista on pulaa. Rekrytoinnit ovat auki, Vesikansa toteaa.

Vesikansa ymmärtää kritiikin

Helsingin kouluterveydenhuollon päällikkö Tuula Salmivaara-Pesonen kertoo, että perheille annettuja koululääkärin tarkastusaikoja jää myös käyttämättä.

– Ei tulla sovitulle käynnille. Tämä on hankala tilanne, kun lääkäreistä on pulaa ja sitten joudutaan antamaan useita aikoja.

Sekä Vesikansa että Salmivaara-Pesonen vakuuttavat, että jos lapsella itsellään, vanhemmilla tai opettajilla on huoli terveydestä, lääkärinaika yritetään löytää.

– Tästä on laitettu myös vanhemmille viestiä, että pyrimme aina saamaan ajan niille lapsille, joilla on jokin kiireellisempi asia, Salmivaara-Pesonen sanoo.

Vesikansa on saanut kritiikkiä vanhemmilta ja hän ymmärtää sen.

– Itsekin ajattelen, että kouluterveydenhuolto on tärkeä osa peruspalveluita.

Alapuolella olevasta taulukosta selviää, että viime lukuvuonna Helsingin ekaluokkalaisista joka kolmas eli 33 prosenttia pääsi ikäluokalle määrättyyn lääkärintarkastukseen ja viidesluokkalaisista vähän useampi eli 35 prosenttia. Sen sijaan kasiluokkalaisista vain joka viidennellä eli 22 prosentilla oli lääkärin tekemä laaja terveystarkastus.

LÄÄKÄRINTARKASTUKSET 2019-2020 Luokka-aste Tarkastukset (peittävyysprosentti) Tarkastuksen määrä Oppilaita ikäluokassa 1. luokka 33 2 139 6 452 5. luokka 35 2 117 6 092 8. luokka 22 1 259 5 792 Yhteensä 30 5 515 18 336

Lukuvuonna 2018-2019 tilanne oli hieman parempi, mutta silti lähes puolet lapsista ei päässyt laajaan lääkärintarkastukseen.

LÄÄKÄRINTARKASTUKSET 2018-2019 Luokka-aste Tarkastukset (peittävyysprosentti) Tarkastusten määrä Oppilaita ikäluokassa 1. luokka 51 3 203 6 258 5. luokka 64 3 659 5 682 8. luokka 42 2 344 5 589 Yhteensä 53 9 206 17 529

