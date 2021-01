Herätys: Valta vaihtuu Yhdysvalloissa, potilastietojärjestelmää ostetaan kuin sikaa säkissä, homomiesten verenluovutus helpottumassa

Millaisia haasteita Bidenilla on edessä virkakautensa alussa?

Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen listasi viisi isoa haastetta, jotka tänään virkaansa astuvan Joe Bidenin pitäisi selättää heti presidenttikautensa alkuvaiheessa. Ensinnäkin on koronapandemia: Biden on asettanut tavoitteeksi sadan miljoonan amerikkalaisen rokottamisen toukokuun alkuun mennessä. Toiseksi on talous, jota Biden aikoo elvyttää 1,9 biljoonalla eli 1 900 miljardilla dollarilla. Muut haasteet liittyvät Kiinan valtapyrkimyksiin, ilmastonmuutokseen ja ilmastoteknologiaan liittyviin uusiin työpaikkoihin sekä Yhdysvaltain sotilasstrategian muutoksiin.

Washingtonissa valmistaudutaan vallanvaihtoseremonioihin epävakaissa tunnelmissa. Virkaanastujaisia turvaavista kansalliskaartilaisista osa on siirretty sivuun ääriajattelun vuoksi. Väistyvä presidentti Donald Trump ei suunnittele parrasvaloista väistymistä: Wall Street Journalin tietojen mukaan hän pohtii jo uuden puolueen perustamista. Yle seuraa vallanvaihtoa koko päivän tässä päivittyvässä jutussa.

Neljä sairaanhoitopiiriä hieroo jättikauppaa potilastietojärjestelmästä – lääkärit pelkäävät, ettei kukaan tiedä, mitä ollaan ostamassa

Projektin tavoite on, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät keskustelisivat tulevaisuudessa keskenään, jolloin kaikki tarvittava tieto olisi helposti saatavilla. Jari Kovalainen / Yle

Vajaan miljoonan suomalaisen potilastietojen käsittely muuttuu lähivuosina. Neljä sairaanhoitopiiriä on hankkimassa uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää yhdysvaltalaiselta it-yhtiöltä. Järjestelmään on ladattu etukäteen kovia odotuksia: sen toivotaan sujuvoittavan hoitoa ja tuovan säästöä. Joukko hankkeen suunnittelussa mukana olevia lääkäreitä katsoo kuitenkin, ettei kukaan tiedä varmaksi, mitä miljoonilla ollaan ostamassa.

Vihreää valoa homomiesten verenluovutuksen helpottamiselle – 12 kuukauden luovutuskielto lyhenemässä neljään

Verenluovutuksen kuuma ja eettinen peruna on saamassa ratkaisunsa. Asiantuntijat puoltavat karenssin lyhentämistä kolmasosaan. Silja Viitala / Yle

Miesten välistä seksiä harrastaneiden verenluovutuskarenssi on nyt lyhenemässä vuodesta neljään kuukauteen, sillä HIV:n testaus on edennyt viime vuosina harppauksittain. Vuoteen 2014 asti miesten välistä seksiä harrastaneilla oli elinikäinen luovutuskielto. Rajoituksia perustellaan sillä, että seksuaalisesti aktiivisilla homomiehillä on korkeampi riski HIV-infektion, hepatiitin ja syfiliksen saamiseen.

Pakkasta koko maassa

Anniina Valtonen / Yle Sää

Maan etelä- ja itäosissa liikkuu hajanaisia lumisateita kohti pohjoista ja sää kylmenee. Keskiviikoksi lumisateet leviävät Oulu–Joensuu-linjalle. Lunta kertyy noin viisi senttiä. Sadealueen etelä- ja pohjoispuolella on osin aurinkoista. Koko maassa on pakkasta. Lapissa pakkanen vaihtelee yhä pilvisyydestä riippuen 15 ja 30 asteen välillä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.