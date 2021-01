Tässä ovat Trumpin viime hetken armahdukset: Steve Bannon, räppäri Lil Wayne – mutta ei presidentti itse

Väistyvän presidentin armahduslista on pitkä.

Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin viimeinen vuorokausi virassa on ollut kiireinen. Hän on vielä viime hetkellä jakelemassa armahduksia ja tuomioiden lievennyksiä suurelle määrälle ihmisiä, joiden joukossa on hänen omia liittolaisiaan.

Myös aiemmat presidentit ovat jaelleet armahduksia viimeisinä työpäivinään.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump on armahtanut viimeisenä päivänään Valkoisen talon entisen päästrategin ja äärioikeistolaisen Breitbart News -sivuston entisen johtajan Steve Bannonin.

Bannonia ei ole vielä tuomittu mistään, mutta häntä vastaan on nostettu syytteet kavalluksesta. Syyte liittyy rahankeruukampanjaan Meksikon rajamuurin rakentamista varten.

Viime hetken armahdettuja ovat myös rap-artistit Lil Wayne ja Kodak Black, jotka on tuomittu ampuma-aserikoksista.

Armahduksen ovat saaneet lisäksi korruptiosta tuomitut Detroitin entinen pormestari Kwame Kilpatrick ja republikaanien varainkeruuta järjestänyt Elliot Broidy.

Myös Googlen entinen insinööri, liikesalaisuuksien varastamisesta tuomittu Anthony Levandowsky on armahdettu.

Itseään ja perheensä jäseniä Trump ei ole Reutersin mukaan armahtamassa, vaikka presidentti on itsekin tätä mahdollisuutta aiemmin väläytellyt.

Armahdusta ei ole saamassa myöskään Trumpin henkilökohtainen laki- ja luottomies Rudy Giuliani.

Uutinen päivittyy sitä mukaa, kun uusia armahduksia julkistetaan.

