Sari Sarkomaa ehdolle kuntavaaleissa Helsingissä – ei tavoittele pormestarin paikkaa

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ei tavoittele Helsingin kokoomuksen pormestariehdokkuutta. Sarkomaa kertoo Ylelle, että hän on halukas jatkamaan kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana.

Sarkomaa lähtee kuitenkin ehdolle kuntavaaleihin Helsingissä.

– Lähden ehdolle kuntavaaleihin tavoittelemaan helsinkiläisten luottamusta kaupunginvaltuutetun tärkeään tehtävään. Olen sitoutunut kansanedustajan tehtävään. Toivon, että saan jatkaa oman eduskuntaryhmäni varapuheenjohtajana, kun helmikuun alussa järjestäydymme. Siinä on kylliksi motivoivaa työtä tällä erää.

Sari Sarkomaan nimi on ollut yksi, joka on ollut esillä, kun on arveltu Helsingin kokoomuksen pormestariehdokasta.

Viestintäyrittäjä Kirsi Pihan on tulkittu olevan kokoomuksen puoluejohdon ykkössuosikki pormestariehdokkaaksi. Piha ilmoittanee tammi-helmikuun vaihteessa, tavoitteleeko hän kokoomuksen pormestariehdokkuutta.

