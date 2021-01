Lahti tuo kansan käyttöön kaupunkisukset – lainavälineillä voi ottaa tuntumaa hiihtoon vaikka torin laidalla

Suksipisteissä on yhteensä parikymmentä kierrätettyä suksi- ja sauvaparia lainattavaksi. Monot lainaajalla on oltavat itsellään, koska niistä olisi pitänyt olla hyvin laaja valikoima eri kokoja ja malleja. Arkistokuva.

Suksipisteissä on yhteensä parikymmentä kierrätettyä suksi- ja sauvaparia lainattavaksi. Monot lainaajalla on oltavat itsellään, koska niistä olisi pitänyt olla hyvin laaja valikoima eri kokoja ja malleja. Arkistokuva. Rinna Härkönen / Yle

Runsas lumi on saanut jopa helsinkiläiset hiihtämään keskellä kaupunkia. Lahti tekee keskustaan latujakin.

Lahti ottaa käyttöön kaupunkisukset. Ideana on, että ihmiset voivat lainata kaupunkisuksia käyttöönsä kaupunkipyörien tapaan.

Lainaus- ja palautuspisteet tulevat keskustaan Lahden torille, Ranta-Kartanoon ja Urheilukeskukselle. Hiihtovälineet kokeiluun on hankittu käytettyinä kierrätyskeskus Patinasta, jotta hiilijalanjälki olisi pieni.

– Haluamme osoittaa miten mahtavaa on, että meillä on tällainen talvi tänä vuonna ja että meillä on yhteistä tahtoa suojella ympäristöä, jotta meillä olisi hienot talvet jatkossakin. Kaupunkisukset tuovat myös pientä iloa ja elämystä Lahden katukuvaan, kertoo Lahden ympäristöpääkaupunkiprojektin ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

Luotetaan lainaajien rehellisyyteen

Monot lainaajalla on oltavat itsellään, koska kokoja ei olisi pystytty tarjoamaan tarvittavaa määrää. Suksipareja on alkajaisiksi parikymmentä, ja Vauramon mukaan niitä pyritään etsimään kierrätyskeskuksesta lisää, jos suosio on suurempi.

Jäljityslaitteita ei kierrätyssuksissa ole, joten lainaajat luottavat käyttäjien järkeen.

– Toivomme tietysti, että ihmiset ymmärtävät tämän olevan iloinen ja yhteinen asia, ja jokainen varmistaa omalta osaltaan, että nämä ovat jatkossakin käytettävissä seuraaville. Ymmärrämme, että ilkivaltaakin voi tulla, mutta toivomme että nämä saisivat olla rauhassa.

Lainausta hoitava Inspis ry katsoo suksien perään mahdollisuuksien mukaan.

Kaupunkisuksia tarjolla niin kauan kun lunta riittää

Kaupunkisuksikokeilun aikana keskustaan vedetään pieniä ladunpätkiä. Torilla pikkulatu sijoittuu suositun tekojääkaukalon viereen. Vauramo suosittelee suksimaan Ranta-Kartanoon.

– Vanhan linja-autoaseman lähistöllä on meidän lainauspiste ja Ranta-Kartanon pitkä suora, josta on autoväylä poistunut. Sieltä löytyy hyväkuntoista latua parisataa metriä, joten sinne mahtuu vähän useampi hiihtäjä kuin torille.

Kokeilun toteuttavat ympäristöpääkaupunkihankkeen kanssa neljä yritystä, tori-isäntä, Inspis ry ja Salpausselän kisat.

Kaupunkisukset tulevat käyttöön perjantaina 22.1.2021 Salpausselän kisojen aikana. Urheilukeskuksen lainauspiste tulee käyttöön kisojen jälkeen.

Tavoitteena on, että suksia saisi lainata muutaman viikon ajan, jos lumitilanne pysyy riittävän hyvänä.