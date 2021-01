Washingtonin juhlallisuuksiin kutsuttu suurlähettiläs Mikko Hautala odottaa tulevan presidentin puhetta: "Historiallisen mittaluokan tehtävä"

Suomen suurlähettiläs Mikko Hautalan työpiste on Washingtonissa, missä tänään vietetään Yhdysvaltain tulevan presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisia.

Virkaanastujaisia edeltävänä päivänä Washingtonista tavoitettu Hautala kuvailee tunnelmaa kaupungissa jännittyneeksi. Osan jännittyneisyydestä aiheuttavat hänen mukaansa vahvat turvatoimet, jotka näkyvät kaupungin alueella.

– Kun kiertelin keskustassa ja kävin Pentagonissa koronatestissä, oli hyvin hiljaista. On jännittynyt ja jossain määrin varmaan huolestunut, mutta ihan rauhallinen tunnelma.

Eteläpohjalaislähtöinen Hautala on kutsuvieraiden joukossa seuraamassa uuden presidentin virkaanastujaisia. Vaikka luvassa on monenlaista juhlaohjelmaa, hän seuraa erityisellä mielenkiinnolla Bidenin virkaanastujaispuhetta.

– Erityisen tärkeänä pidän tulevan presidentti Bidenin virkaanastujaispuhetta. Sitä, millaisia viestejä hän omalle kansakunnalleen ja koko maailmalle antaa. Puheen kuunteleminen ja arviointi on minulle se koko homman pihvi, Hautala sanoo.

Ympäristö- ja ilmastoasioista uusia mahdollisuuksia

Suurlähettiläs arvioi, että Suomen ja Yhdysvaltain suhteet jatkuvat uuden presidentin kaudella erinomaisina, kuten ovat hänen mukaansa olleet nytkin. Uusiakin mahdollisuuksia yhteistyöhön voi aueta.

– Bidenin tulo presidentiksi avaa varmasti uusia mahdollisuuksia erityisesti ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyen. Niissä heillä [Bidenin hallinnolla] on kunnianhimoinen agenda.

Hautalan mukaan yksi merkittävistä haasteista liittyy Yhdysvaltain sisäpoliittiseen tilanteeseen.

– [Kansan] kahtiajako menee syvälle ja on jyrkkä. Bidenille on suuri haaste löytää yhteinen kieli ja puhutella koko kansakuntaa, purkaa jännitteitä. Se on historiallisen mittaluokan tehtävä. Se on aivan selvä, Hautala sanoo.

Yle seuraa täällä Yhdysvaltain vallanvaihtoa.