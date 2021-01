Passiivirokotteen kehitys jatkuu Australiassa – onko niissä ratkaisu tulevaisuuden pandemioihin?

Koronarokottaminen on päässyt vauhtiin Suomessakin. Muuntuva virus on tuonut huolen siitä, toimivatko nykyiset koronarokotukset näihin muunnoksiin. Mikrobiologi ja kahden yliopiston dosentti Elias Hakalehto on tutkinut pidempään pssiivi-immunisaatiota ja sitä, miten sitä voitaisiin hyödyntää osana koronaviruspandemiaa. Avainasemassa on vasta-aine nimeltään IgY. Mikä on vasta-aineen merkitys? Mikä on passiivirokote ja miten sitä voitaisiin hyödyntää osana koronaviruspandemiaa? Toimittajana Atte Uusinoka.