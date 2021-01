Pyöröpuikot viedään nyt käsistä ja islantilaispaidat räiskyvät somessa – laulaja Harry Stylesin laukaisema neulontabuumi lähti koronan myötä täysin lapasesta

Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan Lankamaailman käytävillä tilanne on helppo todeta omin silmin: neulomisbuumi on täällä.

Myymäläpäällikkö Katariina Tiaisen mukaan korona-aika on näkynyt lankojen ja puikkojen myynnin selkeänä kasvuna. Erityisesti tavallista vaikeampien villapuseroiden neulominen on Tiaisen mukaan yleistynyt trendi.

Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan Lankamaailman myymäläpäällikön Katariina Tiaisen mukaan erityisesti villapaitojen neulominen on nyt yleistynyt trendi. Kristiina Lehto / Yle

– Niihin tarvitaan pyöröpuikkoja, ja niiden saanti on ollut nyt haastavaa. Meillä myydään paljon esimerkiksi Knitpron puikkoja, jotka tulevat Intiasta. Siellä on ollut tehdas kiinni, eikä puikkoja ole saatu niin paljoa kuin olisimme halunneet.

Laulajatähti Harry Styles teki suomalaissuunnittelijan neuleesta ilmiön

Neulomisbuumin keskeinen syy on koronan myötä lisääntynyt vapaa-aika, mutta ilmiön takana on yllättävämpiäkin tekijöitä. Kun brittiläinen laulajatähti Harry Styles asteli noin vuosi sitten yhdysvaltalaisen aamu-tv-ohjelman Today Show’n kuvauksiin suomalaisen Janni Vepsäläisen suunnittelemassa värikkäässä villatakissa, syntyi massiiiviseksi kasvanut someilmiö.

Janni Vepsäläinen kertoo, kuinka hänen suunnittelemastaan villatakista tuli jättimäinen someilmiö.

Poikabändi One Directionista kuuluisuuteen nousseen Stylesin fanit innostuivat monenkirjavasta villatakista välittömästi ja alkoivat itse valmistaa samanlaisia. Pian tämän jälkeen Vepsäläisen työnantaja, vaatemerkki JW Anderson julkaisi ohjeet, joiden avulla ihmiset voivat valmistaa villatakkeja itse.

– Uskoisin, että siitä tuli tällainen DIY-juttu (tee-se-itse), koska se on helposti lähestyttävä vaatekappale. Kuka tahansa, joka osaa vähänkin virkata tai neuloa, pystyy aika helposti tällaisen tuotteen toteuttamaan, Vepsäläinen kertoo puhelimitse kotoaan Lontoosta.

Janni Vepsäläinen on Lahdesta kotoisin oleva vaatesuunnittelija, jonka työ on vienyt häntä ympäri maailmaa. Vepsäläinen on ollut töiden perässä New Yorkissa, Italiassa, Pariisissa ja viimeiset 5–6 vuotta Lontoossa.

Hän kertoo seuraavansa suurella mielenkiinnolla ilmiötä, joka elää täysin omaa elämäänsä some-maailmassa. Ihmiset jakavat kuvia omista Harry Styles -villatakeistaan esimerkiksi TikTokissa, Instagramissa ja Twitterissä aihetunnisteella #harrystylescardigan.

– On ollut tosi hauska nähdä niitä ihmisten toteuttamia versioita ja nähdä, miten ihmiset ovat sitä tulkinneet. Rohkaisenkin siihen, että turha täydellisyyden tavoittelu voi joutaa romukoppaan tämän projektin osalta.

Islantilaispaidat veivät mennessään

Espoolainen erityisluokanopettaja Mervi Larka-Lehto on yksi heistä, jotka neulontabuumi on vienyt mennessään. Kahden vuoden aikana Larka-Lehdon käsistä on syntynyt jo kymmenen islantilaisvillapaitaa.

Mervi Larka-Lehto innostui islantilaisvillapaitojen neulomisesta. Kalle Suomi / Yle

Islantilaispaidoissa häntä viehättää helppous.

– En ole mikään huippuhyvä neuloja, ja olen aika huono lukemaan ohjeita. Näitä on helppo tehdä, kun ne ovat tavallaan vaan suoraa pötköä, Larka-Lehto kertoo.

Inspiraatio kuvioihin löytyy parhaiten erilaisista someryhmistä, jotka kuuluvat olennaisena osana harrastukseen. Harrastuksen suosio on Larka-Lehdon mukaan helppo huomata esimerkiksi lankakaupassa asioidessa.

– Suosiosta kertoo ainakin se, että lankoja ei oikein meinaa saada, tietyt värit ovat loppu, etenkin harmaan sävyt. Kaupoissa näkee lankahyllyillä aina muitakin etsimässä.

Espoolainen Mervi Larka-Lehto on tehnyt kahdessa vuodessa jo kymmenen islantilaisvillapaitaa.

