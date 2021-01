Osa muusikoista vaihtaa alaa rajoitusten jatkuessa – metalliyhtye Silver Bulletin Hannes Horma odottaa bändinsä läpimurtoa koronan varjossa

Metallibändi Silver Bulletin kitaristi Hannes Horma on eräs muusikoista, joilta koronavirus vei kaikki työt. Hämeenlinnalaisen Horman yhtye oli läpimurron kynnyksellä keväällä 2019, kun sen toinen levy Mooncult ilmestyi. Yhteistyössä saksalaisen levy-yhtiön kanssa tehtyä albumia markkinoitiin uutterasti Euroopassa, etenkin Saksassa. Keväällä 2020 oli tarkoitus lähteä Euroopan kiertueelle.

Sitten maailmaan iski korona.

Kiertueen noin 120 keikkaa siirrettiin ensin syksyyn 2020, mutta silloin tilanne Euroopassa olikin vielä tukalampi kuin kuin keväällä. Tällä hetkellä kiertuetta kaavaillaan vuoden päähän. Epävarmuus painaa päälle, myöntää Hannes Horma.

– Katsotaan toteutuuko kiertue koskaan.

Multi-instumentalisti, säveltäjä ja kitaristi Hannes Horma on Silver Bulletin ainoa päätoiminen muusikko. Soittajakaverit käyvät päivätöissä. Aiemmin Horma on ollut basistina viikinkimetallia soittavassa Turisas-bändissä ja tehnyt musiikkia muun muassa elokuviin. Nyt päivät kuluvat lähinnä soittamalla ja säveltämällä.

– Parhaillaan teen musaa myös yhteen peliprojektiin.

Usko tulevaan rapautuu muusikoiden keskuudessa

Horman mukaan osa muusikoista ajattelee, että pandemian jälkeen paluuta entiseen ei ole. Jotkut soittajatuttavista ovat alkaneet opiskella ja suunnata mielenkiintoaan muihin asioihin kuin musiikkiin.

– Monet ovat painaneet ihan täysillä tällä alalla vuosia ja sitten tulee stoppi. Kaikki eivät enää halua palata samaan muusikon elämään.

Kaikki keikat peruuntuivat.

Koronatuen jakaminen taiteilijoille ja artisteille on Horman mielestä pulmallista.

– Muusikot ovat yksittäisiä ihmisiä, joille on vaikeampi suunnata tukea. On hankala päättää kenelle rahaa pitäisi antaa.

Horman mielestä ainoa ratkaisu olisi esiintymisten järjestäminen. Hän uskoo, että isommissa esiintymispaikoissa voitaisiin järjestää keikkoja turvallisesti. Niin että turvavälejä ja muita suosituksia voitaisiin noudattaa. Muusikkoa kummastuttaa, että ravintolat saavat nyt olla auki tietyin rajoituksin, mutta soittaa ei voi.

– Onhan se vähän kummallista, että ravintolassa voi olla esimerkiksi viisikymmentä ihmistä. Mutta kun bändi alkaa soittaa, saakin paikalla olla vain kymmenen kuulijaa.

Hannes Horma on levyttänyt Silver Bulletin musiikkia muun muassa Janne Saksan studiolla. Uuden levyn rummut, laulu ja kuoro on tarkoitus äänittää studiolla parin kuukauden päästä. Harri Oksanen / Yle

Vuoden aikana yksi hääkeikka

Ennen koronapandemiaa Horma on satunnaisesti tehnyt työkseen muitakin keikkahommia kuin soittamista. Hän on muun muassa miksannut muiden keikkoja. Nyt tätäkään tulonlähdettä ei ole, joten Horma keskittyy uuden musiikin tekemiseen. Hän säveltää uudelle albumille, jonka äänittäminen on tarkoitus aloittaa parin kuukauden kuluttua.

Mutta vielä ei varmaksi tiedetä, koska levy julkaistaan.

– On tärkeää päästä uuden levyn jälkeen keikoille. Nyt kiertueille ei vielä pääse.

Silver Bulletin edellinen esiintyminen, josta maksettiin palkkaa, oli Helsingissä On the rocksissa vuoden 2020 alkupuolella.

– Sen jälkeen on ollut yksi hääkeikka ja pari striimauskeikkaa.

Rokote tuo toivoa päästä tien päälle

Keikkojen striimaus on maailmalla kovassa nousussa, mutta Horman mukaan artisti ei saa esiintymisensä striimaamisesta juurikaan rahaa. Tulonlähteeksi monelle muusikolle jää bändipaitojen ja muiden yhtyeen nimeä kantavien tavaroiden myynti.

– Paitamyynti on nyt melko vähäistä, koska niitäkin myydään lähinnä keikoilla. Jos keikkailet aktiivisesti, bänditavaraa liikkuu huomattavasti enemmän.

Iso osa Silver Bulletin yleisöstä on Keski-Euroopassa, joten Horma seuraa sikäläistä koronatilannetta tarkkaan. Tilanne on Euroopassa vielä pahempi kuin Suomessa, joten esiintymisiä siellä ei ole näköpiirissä.

– Juttelen tilanteesta ulkomaisten muusikkokavereiden kanssa. Kyselen heiltä, koska sinne voisi taas päästä keikalle.

Muusikko myöntää, että joskus tekee mieli ainoastaan hautautua kotona peiton alle. Mieliala vaihtelee viikottain. Uuden levyn säveltäminen pitää onneksi pahimman masennuksen loitolla. Horma aikoo nauhoittaa suurimman osan uudesta levystä kotona, jossa hänellä on studio.

Mutta muusikolle on tärkeää päästä pian tien päälle. Yksi keino tähän on Horman mielestä koronarokote.

– Varmaankin rokote pitäisi saada annettua mahdollisimman nopeasti suurelle väkimäärälle. Olen itsekin valmis ottamaan sen.