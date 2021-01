Lauttarannan kotiutusyksikössä Kouvolassa uusi koronatartuntaan liittyvä kuolema ja neljä uutta tartuntaa

Lauttarannan kotiutusyksikössä Kouvolassa on todettu viimeisen vuorokauden aikana neljä uutta koronavirustartuntaa, ja yksi henkilö on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Aiemmin Lauttarannassa on kerrottu viidestä koronatartuntoihin liittyvästä kuolemasta ja yhteensä 45 koronatartunnasta. Tartuntoja on ollut sekä asiakkailla että työntekijöillä.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan uudet koronatartunnat ovat tulleet tietoon viimeisen vuorokauden aikana, kun tartuntoja on seulottu tartunnalle altistuneilta, oireettomilta asiakkailta.

– Sain tiedon, että he ovat olleet jokseenkin oireettomia, Mäntymaa kertoo.

Mäntymaan mukaan Lauttarannassa on tällä hetkellä hoidossa kaikkiaan 19 koronatartunnan saanutta henkilöä, joista valtaosa on tällä hetkellä toipumaan päin. Muutamia sairastuneita on Lauttarannan lisäksi hoidossa Pohjois-Kymen sairaalassa.

– Vakava laitosepidemia on ollut kyseessä, ja on edelleenkin, Mäntymaa sanoo.

Lauttarannan tilanne jatkuu vielä pitkään

Lauttarannan epidemian vaikutukset heijastuvat myös muualle Kymsoten toimintaan, ja vaikutusten odotetaan jatkuvan vielä pitkään.

– Kyseessä on tärkeä jatkohoitoyksikkö, johon on siirretty sairaalahoidosta potilaita, jotka eivät vielä kotona pärjää. Sillä on vaikutuksia sairaalahoitoa myöten. Meillä on tällä hetkellä varsin täynnä esimerkiksi sairaalaosastot kautta linjan, Mäntymaa kertoo.

Myös Lauttarannan henkilöstö on ollut epidemian vuoksi kovilla, ja henkilöstöä on osin edelleen sivussa sairastumisten ja altistumisten vuoksi.

– Koronainfektio on sellainen, ettei moni pysty ihan heti sairastamisen jälkeen palaamaan fyysiseen työhön. Viesti mitä olen saanut on se, että he ovat kuitenkin koettaneet tässä raskaassa tilanteessa sisulla ja ammattiylpeydellä saada hoidettua asiat niin, että potilaiden hoito kestää eettisen tarkastelun.

Hovinsaarella tilanne ennallaan

Kymenlaaksossa on vastikään kerrottu koronatartunnoista ja yhdestä tartuntoihin liittyvästä kuolemasta myös Kotkan Hovinsaarella sijaitsevassa hoivakodissa.

Hovinsaaren hoivakodin osalta koronatilanne on Mäntymaan mukaan pysynyt viime päivät ennallaan. Tartuntoja on todettu yhteensä kuusi.

Lue myös: Uusimmat tiedot koronaviruksesta Kymenlaaksossa