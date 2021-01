Artistitulokkaat keräsivät poikkeuksellisen paljon Emma-ehdokkuuksia – Behm tavoittelee kuutta palkintoa

Viime vuonna läpimurtonsa tehnyt artisti Behm on kerännyt eniten Emma-palkintoehdokkuuksia. Artisti sai kuusi ehdokkuutta palkintosarjoissa vuoden artisti, albumi, tulokas, biisi, pop ja yleisöäänestys.

Viiteen ehdokkuuteen ylsivät Maustetytöt, Antti Tuisku ja Arttu Wiskari. Neljässä palkintokategoriassa ehdolla ovat puolestaan Ibe, Mouhous, Nightwish, Ruusut ja William.

– Olen yllättynyt useista ehdokkuuksista, mutta ehkä nyt tiedän, mitä artisti Arttu Wiskari oikeasti on ja muutkin sen huomaavat. Hassua puhua itsestä kolmannessa persoonassa, mutta lapsetkin kutsuvat Arttu Wiskariksi, nauraa viisi Emma-ehdokkuutta saanut artisti. Mikko Koski / YLE

Artistitulokkaat menestyivät koronavuotena

Tämän kertaisissa Emma-ehdokkuuksissa korostuvat erityisesti tulokkaat. Koronavuotena kuunneltiin poikkeuksellisen paljon vanhoja suosikkeja, mutta vuoden kuunnelluimmat kotimaiset artistit olivat Behm ja William.

Behm on ehdokkuuksista otettu, sillä viime vuonna julkaistiin vasta hänen esikoisalbuminsa Draaman kaari viehättää. Toisaalta huomionosoitus ei ole yllätys, sillä kappaleet Hei rakas ja Frida olivat vuoden soitetuimpia radiossa.

– Uskon, että olen onnistunut tekemään hyvän albumin. Tiedänkin sen. Ja nyt nään, että niin on muidenkin mielestä. Sehän on kohta myynyt triplaplatinaa ja se vastaanotto on ollut ihan älytön ja herättänyt niin monissa ihmisissä tunteita.

Muusikko uskoo, että artistitulokkaiden viime vuotista nousua selittää muun muassa se, että pidemmän linjan artistit eivät julkaisseet niin paljon uutta musiikkia.

– On ollut tilaa uusille artisteille, ja mielestäni he ovat olleet yllättävän hyviä. Uudet artistit ovat dominoineet listoja ja se on musta ihanaa, että tulee uusia tyyppejä ja uutta musaa.

Haastattelussa artistitulokkaat Behm ja William, jotka saivat useita Emma-ehdokkuuksia.

Yksi viime vuoden yllättäjistä oli William, jonka ensimmäinen kappale Penelope oli vuoden isoinpia hittejä. Hän myös julkaisi esikoisalbuminsa Shakespeare.

Räp-artisti seuraa paljon oman alansa musiikkia ja on iloinen, että tuoreita artisteja nousee esiin ja heidät huomioidaan.

– Koko ajan tulee uusia äijiä, jotka ovat tosi hyviä. Jengi ei pelkää enää tehdä musaa, koska sillä pystyy nykyisin elättämään itsensä.

– Musiikistamme on varmaan välittynyt sisällöllistä syvyyttä. On kiva, ettei painoteta pelkästään kaupallista menestystä tai striimausmääriä, sanovat neljä Emma-ehdokkuuttaa saaneen Ruusut-yhtyeen Alpo Nummelin ja Ringa Manner. Mikko Koski / YLE

Mies- ja naisartistit samaan palkintokategoriaan

Emma-gaala järjestetään yleensä helmikuussa, mutta tänä vuonna tilaisuus pidetään koronan takia vasta 14. toukokuuta Helsingin areenassa. Tänä vuonna palkintoja jaetaan kahdessakymmenessäneljässä eri ehdokassarjassa, joista vuoden kotimainen artisti/yhtye valitaan yleisöäänestyksellä.

Gaalassa luovutaan ensimmäistä kertaa mies- ja naisartistien kategorioista ja sen sijaan jaetaan vain yksi vuoden artisti -palkinto. Ehdolla sarjassa ovat Antti Tuisku, Arttu Wiskari, Behm, Cledos, Evelina ja Vesala.

Viime vuonna kolmannen albuminsa julkaissut Evelina on ehdolla vuoden artistiksi kategoriassa, jossa ei erotella mies- ja naisartisteja. Jari Kovalainen / Yle

Emma-gaala järjestetään nyt 35. kerran.

