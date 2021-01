Eduskunta aloitti selvityksen, "miten on mahdollista", että videokuva Sipilän päälle käymisestä päätyi julkisuuteen

Eduskunnan pääsihteeri painottaa, että valvontakameran materiaali on salassa pidettävää tietoa.

Eduskunnan kanslia selvittää, miten videotallenne 7. tammikuuta tapahtuneesta kansanedustaja, ex-pääministeri Juha Sipilän (kesk.) epäillystä pahoinpitelystä päätyi julkisuuteen. MTV:n uutiset julkaisi perjantaina videomateriaalia hyökkäyksestä.

– Eduskunnan kanslia on käynnistänyt selvityksen eduskunnan kameravalvontakuvien päätymisestä julkisuuteen ja tähän liittyneestä eduskunnan muusta toiminnasta. Kameravalvonnan kuvamateriaali on lähtökohtaisesti salassa pidettävää tietoa, kerrotaan eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan allekirjoittamassa tiedotteessa keskiviikkona.

– Haluamme kokonaiskuvan, mitä on tapahtunut ja miten on mahdollista, että materiaalia on päätynyt julkisuuteen, Paavola kertoo Ylelle.

Onko materiaali julkista vai ei, siitä on eduskuntalähteillä eri näkemyksiä.

Maanantaina eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola kommentoi STT:lle, että videotallenne on julkista tietoa. Savola viittaa eduskunnan tietosuojavastaavan asiasta tekemään linjaukseen.

– Tietosuojavastaavan lausunnon mukaan meillä on velvollisuus ne esittää, sillä ne sinänsä siinä muodossa eivät vaaranna meidän turvallisuusjärjestelmän sisältöä tai toimivuutta tai siitä ei käy ilmi yksityiskohtia, jotka vaarantaisivat järjestelmän ylläpitoa ja toimivuutta, Savola sanoi maanantaina.

Maija-Leena Paavolan mukaan kahdessa ristiriitaisessa julkisuuslinjauksissa on kyse kahdesta eri tilanteista: Lähtökohtaisesti eduskunnan valvontakameran materiaali on salassa pidettävää.

Tilanne on eri, jos tietoa tai materiaalia on jo vuotanut julkisuuteen, kuten tässä tapauksessa kansanedustajan pahoinpitelystä oli.

– Tässä täytyy erottaa aikajänne. Lähtökohtaisesti kameravalvonnan materiaali on salassa pidettävää, eikä nyt saa muodostua käsitystä että periaate olisi muuttunut, Paavola toteaa.

Sipilän kimppuun käyminen tuomittiin laajasti muun muassa kansanedustajien ja ministerien, kuten keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon sekä SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimesta.

Sipilä kuvaili tilannetta niin, että hänen kimppuunsa käytiin nyrkein. Kahdelta MTV:n haltuunsa saamalta videolta näkyy (siirryt toiseen palveluun), miten epäilty sananvaihdon jälkeen kääntyy Sipilän perään, työntää tätä suojatiellä, ja lähtee vielä seuraamaan tätä.

Lue myös:

MTV Uutiset: Juha Sipilään kohdistunut hyökkäys tallentui videolle

Turvakameratallenne Sipilän tönäisystä julkista tietoa – eduskunta on muuttanut ohjeita myös vastaavan varalle