Yli 20 vuotta sitten kadonneen Kimmo Ojalan murhan tutkintaan on tullut uutta tietoa – ruumista päästään etsimään keväällä

Kaakkois-Suomen poliisi on jatkanut yli 20 vuotta sitten kadonneen valkealalaisen Kimmo Ojalanmurhan tutkintaa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Roope Lehto kertoo, että poliisilla on nyt uusi tutkintalinja. Sen tarkemmasta sisällöstä hän on toistaiseksi hyvin vaitonainen.

– Siihen liittyy tiettyjä asioita, jotka ovat vain tekijän tiedossa. Siitä syystä en voi avata sitä tarkemmin, Lehto toteaa.

Yle uutisoi viime vuonna, että poliisi on alkanut tutkia kesällä 1999 kadonneen Kimmo Ojalan tapausta murhana.

Edellinen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Salminen kertoi, että tapauksessa on piirteitä, joiden perusteella on syytä epäillä nimenomaan murhaa eikä tappoa. Hän epäili, että yhtenä motiivina tekoon saattoi olla raha.

– Poliisin tietoon on tullut tiettyjä aihetodisteita, jotka viittaavat murhan tunnusmerkistöön. Tapaukseen epäillään liittyvän elementtejä, joiden puitteissa voidaan puhua ennemmin murhasta. Siksi viisari on kääntynyt siihen suuntaan, Salminen sanoi vuosi sitten.

Etsintöjä tulossa keväällä

Kouvolan Valkealassa asuneesta 29-vuotiaasta Kimmo Ojalasta tehtiin viimeinen havainto 6. kesäkuuta 1999. Vanha koulukaveri jutteli hänen kanssaan huoltoasemalla Ristiinassa. Ojala kertoi olevansa matkalla entisen avovaimonsa vanhempien mökille Mikkeliin. Poliisi ei kerro, tiedetäänkö Ojalan käyneen mökillä.

Kimmo Ojala ilmoitettiin kadonneeksi vasta tammikuussa 2000. Pian sen jälkeen miehen auto löytyi Kouvolan Lehtomäestä. On epäselvää, milloin auto oli sinne ajettu ja kuka sitä oli kuljettanut.

Poliisi sai runsaasti vihjeitä viime vuonna, kun vanha katoamismysteeri nousi uudelleen julkisuuteen. Tutkijoiden tietoon tuli asioita, joita ei aiemmin ollut kerrottu poliisille. Tähän mennessä poliisilla ei ole ollut selvää käsitystä rikoksen tekopaikasta tai ruumiin sijainnista.

Viime syksynä rikoskomisario Mika Salminen kuitenkin vihjaisi mahdollisesta läpimurrosta.

– Lähiaikoina on tulossa eräs toimenpide, joka saattaa nytkäyttää juttua eteenpäin, Salminen mainitsi syyskuussa.

Hän ei tarkentanut, millaisesta toimenpiteestä on kyse.

Tapauksen tutkinnassa ovat olleet mukana sekä taktinen että tekninen tutkija. Nykyinen tutkinnanjohtaja Roope Lehto ei ota kantaa siihen, onko poliisilla tällä hetkellä epäiltyä. Ketään ei kuitenkaan ole vangittuna.

Kimmo Ojalan ruumista oli tarkoitus alkaa etsiä viime kesänä. Lehdon mukaan etsintöjä ei kuitenkaan päästy aloittamaan.

– Korona on tuonut mutkia matkaan ja vaikuttanut resursseihin. Tästä syystä etsintöjä ei ehditty viime vuonna aloittaa. Nyt lumien aikaan niitä ei voi suorittaa.

Tutkinnanjohtaja Roope Lehto sanoo, että etsintöjä on tulossa todennäköisesti kevään aikana.