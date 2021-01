Menestysmusikaalin afrikkalaisrooleihin etsitään nyt 15 näyttelijää Helsingissä – teatteri odottaa vilkasta keskustelua siitä, kuka saa esittää ketäkin

The Book of Mormon -musikaalissa puolet roolihahmoista on ugandalaisia. Anarkistinen musikaali sai ensi-iltansa New Yorkissa vuonna 2011. Kuvat ovat Broadwayn esityksestä.

The Book of Mormon -musikaalissa puolet roolihahmoista on ugandalaisia. Anarkistinen musikaali sai ensi-iltansa New Yorkissa vuonna 2011. Kuvat ovat Broadwayn esityksestä. Walter McBride / Getty Images

Räävitön The Book of Mormon -musikaali kertoo amerikkalaisista mormoneista, jotka matkaavat lähetystyöhön Ugandaan.

Helsingin kaupunginteatteri tekee oman versionsa maailmalla menestyneestä musikaalista The Book of Mormon, Mormonin kirja.

Musikaali kertoo nuorista amerikkalaisista mormoneista, jotka lähetetään Ugandaan käännyttämään vääräuskoisia. Tarina on vahvasti satiirinen ja nauraa ennakkoluuloille. Tapahtumapaikkana on Afrikka, ja puolet roolihahmoista on ugandalaisia.

Se on yksi syistä, miksi kehuttua, palkittua ja jo kymmenen vuotta sitten kantaesitettyä musikaalia ei ole nähty Suomessa aiemmin. Esiintyjien pitää osata näytellä suomeksi, tanssia ja laulaa – mieluiten virtuoosimaisesti. Musikaaliin sopivia afrikkalaistaustaisia näyttelijöitä on ollut tätä ennen vaikea löytää Suomesta.

"Ihonväriä ei ruveta väärentämään"

Nyt Helsingin kaupunginteatterissa on käynnissä haku koe-esiintymisiin (siirryt toiseen palveluun). Teatterinjohtaja Kari Arffmanin mukaan teatteri etsii 10–15 esiintyjää ugandalaisten rooleihin.

Haku on haluttu pitää mahdollisimman avoimena, Arffman kertoo. Kuka tahansa voi pyrkiä rooleihin. Ilmoituksessa ei ole siksi määritelty esimerkiksi näyttelijöiden etnistä taustaa.

Voiko Helsingin versiossa ugandalaisen roolia näytellä siis valkoihoinen?

– On selvää, että kenenkään ihonväriä ei ruveta teknisesti muuttamaan tai ikään kuin väärentämään esiintyjän omaa etnistä taustaa millään tavalla. Pyrimme löytämään ugandalaisten rooleihin ihmisiä, jotka meidän mielikuvissamme ovat ugandalaisia, Arffman muotoilee.

Teatterinjohtajan mukaan The Book of Mormon toimii samalla keskustelunavauksena siitä, mitä eri etnisistä taustoista tulevien hahmojen roolittaminen tarkoittaa Suomessa.

Mormoni Kevin Price (Andrew Rannells) päättää käännyttää muun muassa vastahakoisen ugandalaisen kenraalin (Brian Tyree Henry). Kevin Kane / Getty Images

Asiat puhuttu läpi etukäteen

Tuoreessa muistissa on Kansallisteatterin Kaikki äidistäni -esitys, jonka roolitus aiheutti kohun viime syksynä. Polemiikki sai alkunsa sekaannuksesta, jossa näytti ensin siltä, että transnaisen rooliin oli kiinnitetty miesnäyttelijä. Keskiössä oli pohjimmiltaan kysymys siitä, kuka saa esittää ketäkin.

Representaatiosta eli siitä, miten ja millaisessa yhteydessä esimerkiksi jokin ihmisryhmä esitetään, puhutaan Arffmanin mukaan nykyisin erittäin paljon myös Helsingin kaupunginteatterissa.

Asiat on keskusteltu läpi myös The Book of Mormonin kohdalla.

– Olemme miettineet tätä ihan hirveästi. Aloitamme koe-esiintymiset ajoissa, jotta ehdimme käydä tätä keskustelua ennen ensi-iltaa. Jos näyttää siltä, että pitää tehdä korjaavia liikkeitä, teemme niin. Jos yhteiskunnallinen keskustelu alkaa näyttää siltä, että ajattelemme liian kapeasti tai meidän näkemyksemme näihin asioihin on väärä, korjaamme ajatteluamme ja näkemystämme.

Malli haettiin maailmalta

Helsingin kaupunginteatterissa on seurattu tarkkaan, miten näyttelijöitä tänä päivänä haetaan rooleihin suurissa ja monikulttuurisissa teatterimaissa kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Mallin hakeminen näkyy muun muassa siinä, miten roolit on määritelty kaupunginteatterin hakuilmoituksessa. Ilmoituksessa ei puhuta näyttelijän iästä vaan näyttämöiästä. Siinä ei myöskään puhuta näyttelijän etnisestä taustasta tai kansallisuudesta vaan roolin kansallisuudesta.

– Esiintyjille ei aseteta muita kuin ammatillisia vaatimuksia. Ensin katsomme, selviytyykö hakija niistä. Sen jälkeen katsomme, mikä on optimaalinen roolitus muiden ulkoisten ominaisuuksien perusteella.

Jos haun kautta ei löydy riittävästi sopivia hakijoita, teatteri aikoo olla yhteydessä sellaisiin pääkaupunkiseudun monikulttuurisiin yhteisöihin, joista se ajattelee, että voisi löytyä laulu- ja tanssitaidollisesti sekä ulkoisesti sopivia henkilöitä.

– Lähestymme yhteisöjä ja yhdistyksiä, joissa meidän mielestämme voisi olla potentiaalisia hakijoita mutta jotka eivät pyöri meidän ympyröissämme ja joita emme tavoita kanaviamme pitkin. Siinä vaiheessa voi tulla myös jonkinlaista konsultointia aiheesta.

Arffmanin mukaan teatteri aikoo konsultoida myös Mormonikirkon entisiä tai nykyisiä jäseniä.

– Sellaisia, jotka tuntevat yhteisön sisältäpäin. Otamme selvää asioista, joista meillä itsellämme ei ole kokemusta.

Kirkasotsainen mormonien vanhin, Kevin Price (Andrew Rannells) laulaa yhden musikaalin tunnetuimmista kappaleista, I believe (Minä uskon). Kevin Kane / Getty Images

Pelko vääristää keskustelua

Arffman asettelee sanansa tarkkaan. Hän harmittelee, että nykykeskustelu vääristyy, kun asioista ei uskalleta puhua.

– Varovainen joutuu olemaan. Yksikin väärä sana ja tulee väärinymmärretyksi, vaikka ei oikeasti halua kenellekään pahaa.

Arffman kertoo pelkäävänsä, että keskustelu lähtee sivuraiteille, eikä puhuta siitä, mistä pitäisi.

– Tässäkin on työmahdollisuus monelle ei-valkoiselle. Olemme aidosti kiinnostuneita siitä, että löydämme mahdollisimman hyvän castingin.

Arffman on luottavainen, että sopivia näyttelijöitä löytyy riittävästi. Osa rooleista on pienempiä, joukkoihin liittyviä ensemble-tehtäviä, joissa ei tarvitse replikoida tai puhua suomea. Oleellista on osata laulaa stemmoissa. Silloin esiintyjiä voi etsiä myös musiikkipiireistä.

Isä Mafala Hatimbi (Michael Potts) ja tytär Nabulungi (Nikki M. James) kuuluvat käännytettävään ugandalaiseen kyläyhteisöön. Jim Spellman / Getty Images

Näyttelijöitä ei hyväksytetä tekijöillä

Lontoossa ja New Yorkissa mormoneita näyttelivät valkoihoiset ja ugandalaisia tummaihoiset näyttelijät.

Helsingin version näyttelijöitä ei Arffmanin mukaan tarvitse hyväksyttää teoksen tekijöillä. Näin jo siksi, että Helsingissä ei tehdä kopiota alkuperäisestä musikaalista. Ohjaus, koreografia, lavastus ja pukusuunnittelu ovat kaikki täysin uusia.

– Tekijänoikeuden näkökulmasta meillä ei ole oikeutta tehdä kopiota. Meillä on velvollisuus tehdä oma versio. Emme saa matkia, Arffman sanoo.

Helsingin The Book of Mormonin ensi-ilta on elokuussa 2022. Musikaalin ohjaa Samuel Harjanne.

The Book of Mormon -musikaalin kantaesitys oli Broadwaylla vuonna 2011. Se on tv-sarja South Parkin tekijöiden Trey Parkerin ja Matt Stonen sekä Robert Lopezin kirjoittama ja säveltämä ja palkittu muun muassa yhdeksällä yhdysvaltalaisella Tony Awardilla ja neljällä brittiläisellä Olivier Awardilla.

Britti- ja amerikkalaisversiot ovat saaneet erinomaisia arvioita ja musikaalia on luonnehdittu muun muassa rienaavaksi ja rääväsuiseksi (siirryt toiseen palveluun) sekä näkemykselliseksi mestariteokseksi (siirryt toiseen palveluun).

