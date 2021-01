Sosiaali- ja terveysministeriö vaatii Hyksiltä ja Tyksiltä selvitystä varastoissa olevista rokotteista – Suomessa on yli 42 000 annosta säilössä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) patistaa paimenkirjeellä sairaanhoitopiirejä rivakoitumaan rokotteiden antamisessa.

STM kertoo tiedotteessaan, että se on lähettänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueelle selvityspyynnön covid-19-rokotteiden määrästä.

STM pyytää alueita myös esittämään suunnitelman rokotusten jakamisesta.

STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sanoo, että heidän tietonsa perustuu THL.n tilastoihin (siirryt toiseen palveluun). Niiden mukaan Hyksin alueella on jakamatta 17 789 rokotetta ja Tyksissä vastaava luku on 12 964.

Yhteensä Suomessa on 42 680 rokotetta lääkejakelukeskuksissa. Luvut kuvaavat tiistain tilannetta.

Kumpulainen sanoo, ettei STM syytä erityisvastuualueita, vaan ministeriö haluaa ymmärtää tilanteen syyt. Vasta tämän jälkeen rokotuksien tahtia voidaan kiristää.

– Selvityspyynnöllä haluamme ymmärtää tilanteen, jotta voimme keskustella ja ohjata tilannetta, Kumpulainen sanoo.

STM haluaa vastaukset selvityspyyntöihin perjantaihin mennessä. Ministeriö ei ole huolissaan muista erityisvastuualueista.

– Varastoa on jonkin verran muuallakin, mutta se on pääosin niin sanottua liikkuvaa materiaalia, joka on menossa käyttöön, Kumpulainen sanoo.

Ministeriö muistuttaakin, että rokotteiden pitäisi olla pääsääntöisesti annettu, ennen kuin seuraava rokote-erä saapuu Suomeen. Suomeen pitäisi saapua vielä tällä viikolla 40 000 lisäannosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettikin kuntayhtymille asiasta perjantaina ohjauskirjeen.

HUS: Kunnat rokottavat, sairaanhoitopiiri jakelee, mutta kunnat eivät voi ottaa kaikkea vastaan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvelee, että STM hieman panikoi rokotusten pienen määrän aiheuttaman paineen takia. Tai sitten ei aivan ymmärretä jakelun erikoisluonnetta.

Mäkijärvi muistuttaa lisäksi, että rokotukset aloitettiin vasta viime viikolla ja koko rokotusjärjestelmää ollaan vasta "ajamassa ylös".

– Rokotteiden saapuminen on logistinen ketju. Se ei toimi niin, että Suomeen tulee kontti, joka jaetaan pienempiin kontteihin, ja ne menisivät sairaanhoitopiirien apteekkeihin ja lähtisivät sieltä samantien eteenpäin.

– Koska rokotteet vaativat syväjään, ne pitää ottaa sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden apteekkeihin syväjäähän ja lähettää sieltä eteenpäin kuntiin – jotka rokottavat – sellaisina määrinä, jonka kunnat pystyvät ottamaan vastaan.

Ongelmana rokotteen nopea pilaantuminen

Mäkijärvi kertoo, että rokote menee viidessä päivässä pilalle sen jälkeen, kun se on otettu pois syväjäästä. Jos kaikki lähetettäisiin eteenpäin samantien, rokotteita menisi pilalle. Ja se olisi Makijärven mukaan "suurin synti".

Rokotteen tietty virtaus on yhdessä kuntien kanssa sovittu juuri, jotta rokote ei menisi pilalle. Silloin turvallinen välipysäkki niille on nimenomaan sairaanhoitopiirin tai sairaalan apteekki, missä on mahdollisuus säilyttää rokotteet syväjäässä.

Pullonkaula syntyy Mäkijärven mukaan siitä, että syväjäälaitteita on Suomessa harvakseltaan. Ne ovat harvinaisia ja kalliita, eikä niiden saatavuuskaan maailmalta ole nyt hyvä. Niitä ei ole luvassa lisää.

Rokotemääristä on tarkka tieto

– Me tiedämme ihan kappaleen tarkkuudella, paljonko meilllä on rokotteita syväjäässä ja paljonko niitä tulevina päivinä toimitetaan eteenpäin, Mäkijärvi kertoo HUSin osalta. Jokaisella erityisvastuualueella on taas tiedot niihin suoraan tulleista rokotteista.

Vauhtiin rokottamiset pääsevät vasta, kun Modernan ja AstraZenecan rokotteet saadaan käyttöön. Ne vaativat vain joko pakaste- tai jääkaapin – ja niitä taas löytyy kaikkialta, Mäkijärvi kertoo.

