Korona-asiantuntijat vastaavat: Pitäisikö hengityssuojaimien käytön olla Suomessa pakollista yleisillä paikoilla?

Suomessa on käytössä monenlaisia maskeja ja suojaimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tehokkaampia FFP2-luokan hengityksensuojaimia ei ole erikseen suositeltu tavanomaiseen suojautumiseen koronavirukselta. Kuvituskuva. Marja Väänänen / Yle

Suomessa viranomaiset eivät ainakaan vielä suosita tehokkaampien hengityssuojaimien käyttöä julkisissa tiloissa.

Esimerkiksi Itävallassa lääketieteelliseen käyttöön sopivat niin sanotut FFP2-luokan maskit tulevat pakollisiksi julkisessa liikenteessä ja kaupoissa ensi maanantaista lähtien.

Suomalaiset asiantuntijat korostavat useiden keinojen käyttöä koronaviruksen leviämisen estämisessä. Maskit eivät heidän mielestään ole pääkeino estää koronaviruksen leviämistä vaan yksi osa osa laajempia toimia epidemian hillitsemisessä.

Suomessa on voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maskisuositus (siirryt toiseen palveluun).

Kysyimme kahdelta tutkijalta heidän näkemyksiään tehokkaampien FFP2-luokan hengityssuojaimien käytöstä.

Kysymyksiin vastasivat Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä ja Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin vanhempi tutkija Hanna Ollila.

1. Pitäisikö Suomessa ottaa julkisissa tiloissa käyttöön tehokkaammat FFP2-luokan hengityssuojaimet?

Erja Mäkelä: Baijerissa ja Itävallassa se tartuntatautitilanne on niin vakava, että he yrittävät ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot. Suomessa tietääkseni ei suunnitella, että otettaisiin tehokkaammat maskit käyttöön. Niitä on hankalampi käyttää tehokkaasti. Niiden täytyy istua kasvoilla erittäin tiiviisti, ei esimerkiksi saa olla partaa siellä välissä ja mallin täytyy olla ehdottomasti juuri sopiva. Ne myös maksavat vähän enemmän, mutta maksuhan ei saisi vakavassa tilanteessa olla se peruste, että niitä ei oteta käyttöön.

Hanna Ollila: Olennaista on se, että löytyy sellainen maski, joka on itselle hyvä oli se sitten FFP2-maski tai toisenlainen maski. FFP2-maskit ovat tehokkaampia nimenomaan pienten partikkelien estämisessä ja suojaavat paremmin. Siinä mielessä ne voivat olla hyödyllisiä.

Vasemmalla oleva nenä-suusuojus eli kirurginmaski suojaa lähinnä ympäristöä kantajaltaan. Keskellä oleva FFP2-suojain ja oikealla oleva FFP3-suojain suojaavat käyttäjää hengitysteitse tapahtuvalta tartunnalta. Timo Nykyri / Yle, Kuvankäsittely: Samuli Huttunen / Yle

2. Miksi on olennaista, että maski on sopiva?

Erja Mäkelä: Sillä tavalla niistä saadaan tehokkuus irti. On olemassa tutkimuksia, jotka on tehty sairaaloissa Yhdysvalloissa. FFP2-hengityksensuojaimet eivät välttämättä ole sairaalakäytössäkään tehokkaampia kuin nenä-suusuojaimet. Syynä saattavat nimenomaan olla vaikeudet käyttää niitä ehdottoman tiiviisti koko ajan kasvoilla.

Hanna Ollila: Koska niitä maskeja tulee käytettyä. On parempi, että käyttää jotain maskia kuin että ei käytä maskia sen vuoksi, että se tuntuu hirveän hankalalta. Maskit toimivat hyvin rajoitusten tukena.

3. Olisiko FFP2-hengityssuojainten käyttöönotolla vaikutusta Suomen koronatilanteeseen, jos ne otettaisiin käyttöön yleisissä tiloissa?

Erja Mäkelä: Oletan, että jos tulisi yleinen käyttövelvoite FFP2-hengityksensuojaimien käyttämiseen ne loppuisivat kesken. Se tässä on huolena.

Hanna Ollila: Ne toki estävät partikkeleitten siirtymistä pikkuisen tehokkaammin. Voi olla siltä osin mahdollista, että ne vähentäisivät tartuntoja.

4. Viime aikoina on huolestuttu koronaviruksen uudesta muunnoksesta. Asettaako tämä uusia vaatimuksia kasvomaskeille?

Erja Mäkelä: Ei ole nähtävissä, että se tarttuisi jotenkin eri lailla vaan on vain helpommin tarttuva. Ainakin tämänhetkisellä näytöllä riittää, että käyttää maskeja. Tehostetaan kaikki maskien käyttöä, se on se asia, mikä pitää tehdä.

Hanna Ollila: On olennaista, että uudet variantit, varsinkin tämä brittivariantti pystytään pysäyttämään ja jo Suomessa olevat variantit eivät pääse leviämään. Maskisuositus yhdessä muiden toimien kanssa on olennainen.

