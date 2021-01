Suomessa kuvataan lisää Hollywood-elokuvia tänä vuonna – Tampereella onnistuneesti tehty Dual-elokuva raivasi tietä uusille hankkeille

Suomessa kuvataan tänä vuonna ainakin kahta Hollywood-elokuvaa sekä yhtä brittituotantoa, mikäli koronatilanne ei ratkaisevasti muutu. Lisää Hollywood-tuotantoja on suunnitteilla myös ensi vuodelle.

Asiasta kertoo Ylelle audiovisuaalisen alan tuottajia edustava Apfi, joka on jo useamman vuoden ajan houkutellut kansainvälisten tuotantojen kuvauksia Suomeen. Apfi on tehnyt taivuttelutyötä yhdessä Business Finlandin kanssa Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

Apfi ei voi vielä paljastaa tarkempia tietoja tulevista elokuvatuotannoista, sillä esimerkiksi kaikkia sopimuksia ei ole vielä lyöty lukkoon.

Viime syksy oli käänteen tekevä, kun Tampereella keskellä koronasyksyä kuvattiin onnistuneesti Hollywood-elokuva Dual.

Amerikkalaisen XYZ-tuotantoyhtiön tekijät kehuivat vuolaasti suomalaisosaamista, ja sana lähti kiirimään. Sen jälkeen keskustelu suomalaisten sekä amerikkalaisten ja brittiläisten elokuvien ja tv-sarjojen tekijöiden kanssa alkoi vilkastua.

– Yksi ensimmäisistä amerikkalaisten esittämistä kysymyksistä on, että mitä teillä on kuvattu viime aikoina. Siihen oli heti vastaus ja oli tuotantoyhtiö, jolla on hyvä maine. Syntyy dominoefekti, kun amerikkalaiset voivat soittaa tutulleen ja kysellä tarkemmin. Siten seuraava kuvaus voi tulla hyvin todennäköisesti, sanoo Apfin kansainvälisten asioiden päällikkö Anni Wessman.

– Suurin yllätys on ollut ihmisten asenne, Dual-elokuvan tuottaja Aram Terzakian kehuu tamperelaisia. Antti Eintola

Koronasta on tullut Suomen elokuva-alalle todellinen valttikortti. Hollywoodissa kuvaukset ovat käytännössä lähes pysähdyksissä. Koko maailmasta löytyy ylipäänsä harvoja maita, missä voi kuvata turvallisesti.

– Kun saimme järjestettyä Dualin kuvausryhmälle maahantuloluvat, pystyimme markkinoimaan asiaa muille, kertoo Wessman.

Amerikkalaisille elokuvantekijöille Suomi on nyt mieluinen kuvauspaikka myös hieman yllättävästä syystä, ja se on Yhdysvaltojen epävakaa poliittinen tilanne. Hollywoodissa suurin osa ammattilaisista on liberaaleja ja demokraatteja, ja he ovat kyllästyneet jatkuvaan epävarmuuteen ja vihaan.

– Amerikkalaisten tuottajien kanssa puhuessa kuulee, että he haluavat tänne lomalle polarisoituneesta yhteiskunnastaan.

Ensimmäisen Hollywood-elokuvan kuvausten on määrä alkaa tulevana keväänä. Korona pitää kaikki kuitenkin varpaillaan.

– Mikään ei ole varmaa ennen kuin kuvausryhmä on paikalla ja kamera käy, Wessman sanoo.

– Suomen valttikortteina ovat turvallinen kuvaaminen, hyvät lokaatiot, kalustot ja ennen kaikkea meidän ammattilaiset. Meillä on myös houkuttelevia rahoitusinstrumentteja mukaan lukien tuotantokannustin, sanoo Apfin kansainvälisten asioiden päällikkö Anni Wessman. Janne Lindroos / Yle

Suomessa kuvattavien kansainvälisten tuotantojen budjetit ovat moninkertaisia suomalaisten keskivertoelokuvien 1,5 miljoonaan euroon verrattuna.

Kysee ei ole kuitenkaan suurista tuotannoista, joissa budjetti on 50 miljoonaa dollaria ja siitä ylöspäin.

– Se on etu, että tänne tulee viiden miljoonan dollarin elokuva, jota kuvataan pidempään. Suuren budjetin elokuva tulisi tänne vain pariksi päiväksi ja kuluttaisi paljon rahaa, mutta se ei olisi niin hyvä juttu suomalaiselle elokuva-alalle työllistämisen kannalta.

Kolme isoa kansainvälistä tuotantoa vuodessa on Wessmanin mukaan tässä vaiheessa hyvä määrä Suomen elokuva-alan näkökulmasta. Ammattilaisia ja kalustoa ei riittäisi isompiin tarpeisiin.

– Tästä vuodesta ja ensi talvesta näyttää tulevan erittäin hyvää aikaa suomalaisille elokuva-alan ammattilaisille.

Tampereella kuvatun Dual-elokuvan ohjaaja Riley Stearns jatkaa Suomen hehkuttamista. Instagram-postauksessa hän kirjoittaa kaipaavansa Suomea ja kuvausryhmää. Hän myös odottaa malttamattomana palaavansa Suomeen tekemään jälleen elokuvia. rileystearns / Instagram

Hollywood-elokuvista kansallinen projekti

Yksi kolmesta Suomeen tuloillaan olevasta elokuvatuotannosta kuvattaneen Tampereella. Tampere sai viime vuonna keskellä koronaa jättipotin, kun kaupungissa kuvattiin Hollywood-elokuva Dual. Kaikki sujui niin hyvin, että jatkoa on luvassa.

Film Tampere ja elokuvan tuottanut XYZ tekivät yhteistyösopimuksen tulevista kansainvälisistä tuotannoista. Kaupungissa saatetaan kuvata seuraava elokuva vielä tänä vuonna.

Tampere tietysti toivoo, että sopimus tuo rahaa ja työtä kaupunkiin, mutta Film Tampereen ohjelmajohtaja Ilkka Rahkosen mukaan kaupunki ei aio omia Hollywood-elokuvia itselleen.

– Meillä on tarkoitus laajentaa XYZ-yhteistyötä niin, että se hyödyttää koko Suomea. Emme rakenna tätä Tampere edellä vaan etsimme yhteistyökumppaneita muista kaupungeista. Tavoitteena on siirtää tämä kansalliseksi toiminnaksi niin, että se tukee koko Suomen kehittämistä.

Rahkosen mukaan on tärkeää, että suomalaiset miettivät tarkkaan parhaat osaamisalueensa. Kun kuvauspaikkoja markkinoidaan kovassa kansainvälisessä kilpailussa, osaaminen on tärkeä osa kokonaisuutta.

Ohjelmajohtajan mielestä nyt ei ole myöskään aika lähteä tavoittelemaan Hollywoodin jättituotantoja.

– Muutama vuosi sitten haikailtiin James Bond -tyyppisten elokuvien kuvauksia. Oikean kokoisten ja tyyppisten elokuvien kautta haetaan se kasvu, jolla Suomi asemoidaan maailmankartalle.

Lue lisää:

Korona toi Tampereelle Hollywood-tuotannon, kaupungissa voidaan kuvata myös ensi vuonna kansainvälinen elokuva

Analyysi: Elokuvateollisuuden kasvu on sammalten poistoa vaille valmis

Hollywood-elokuva poiki Tampereelle kansainvälisen kilpailun

Iso joukko suomalaisia näyttelijöitä pääsi Tampereella kuvattavaan Hollywood-elokuvaan – mukana neljä tunnettua nimeä

Tällaisia ovat Tampereelle saapuneet elokuvatähdet – somessa otettiin Hollywood-uutisesta ilo irti

Suomessa kuvataan Hollywood-elokuva alusta loppuun tänä syksynä – ohjaaja vertaa Tamperetta rentona pidettyyn Seattleen

Tamperelaisyritys alkaa tehdä erikoistehosteita Netflixille: "Ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä suora sopimus"