The New York Times: Proud Boys -järjestön viestittelyssä huokuu pettymys Trumpiin

Osa ex-presidentti Donald Trumpin vankkana tukijana tunnetun äärioikeistolaisen Proud Boys -ryhmän jäsenistä on kääntämässä selkänsä Trumpille, kirjoittaa The New York Times -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun).

Lehti on tarkastellut viime päivinä ryhmän jäsenten viestittelyä Telegram- ja Gab-viestintäsovelluksissa.

Niissä huokuu pettymys Trumpiin. Maanantaina Proud Boys kuvaili Telegramissa entistä presidenttiä ”täydelliseksi pettymykseksi”.

Keskusteluissa Trumpia on luonnehdittu myös ”vedättäjäksi” ja ”poikkeuksellisen heikoksi.” Moni kehottaa olemaan osallistumatta Trumpin tai republikaanipuolueen kampanjatilaisuuksiin.

Nettikeskustelijoiden joukkoon mahtuu kuitenkin yhä myös paljon niitä, jotka katsovat, että presidenttiys riistettiin Trumpilta.

Kyseessä on silti jyrkkä käänne vuosia Trumpia kannattaneelle järjestölle.

Enrique Tarrion johtama Proud Boys juhli, kun presidentti Trump sanoi syyskuussa tv-väittelyssä Joe Bidenin kanssa, että ryhmän pitäisi perääntyä mutta olla valmiudessa (stand back and stand by). Loppiaisena ryhmän jäseniä osallistui kongressitalon rynnäkköön.

Armahduksia ei tullutkaan

Proud Boys -jäsenet ovat nettikeskusteluissaan ilmaisseet pettymystään siihen, että Trump tuomitsi kongressitalon väkivaltaisuudet eikä ole auttanut ryhmän jäseniä, joita uhkaavat raskaat syytteet kongressirynnäköstä. Osa näkee tämän petturuutena.

Joitakin ryhmän jäseniä raivostutti, että Trump ei ollut antanut presidentin armahduksia ryhmän pidätetyille jäsenille. Yhdessä Telegram-viestissä Trumpin syytettiin panneen kongressin valtauksen alulle ja sitten pesseen kätensä koko tapauksesta.

Se, että Trump lopulta lähti Valkoisesta talosta, tuntuu häiritsevän syvästi tämän entisiä kannattajia.

– Kun Trump kertoi heille [kannattajilleen], että Amerikka vaipuu kurimuksen tielle, mikäli hän joutuu lähtemään, he uskoivat sen, äärioikeistoa seurannut israelilainen tutkija Arieh Kovler sanoo lehden haastattelussa.

– Nyt kun hän on jättänyt tehtävänsä, he uskovat, että hän on sekä antautunut että epäonnistunut isänmaallisen velvollisuutensa täyttämisessä.

Järjestöt hakevat uutta suuntaa

Kovler arvioi, että Trumpin kannattajakunnan jyrkimmässä osassa pohditaan nyt tulevaisuuden askelmerkkejä.

Äärioikeistolaiset ryhmät saivat aiemmin nostettua profiiliaan Trumpin julkaisemisen Twitter- ja Facebook -viestien siivittämänä.

Nyt kun entinen presidentti on suljettu kyseisiltä alustoilta, ei Trump enää hyödytä kyseisiä ryhmiä entiseen tapaan, Kovler huomauttaa.

New York Timesin haastattelema äärioikeistotutkija Marc-André Argentino muistuttaa, että lukuisat Trumpin kannattajat olivat valmiita tarttumaan aseisiin, aloittamaan sisällissodan Yhdysvalloissa ja hajottamaan hallituksen Trumpin puolesta.

– Mutta viime kädessä hän ei voinut olla sellainen yksinvaltias, mitä he halusivat hänen olevan, Argentino sanoo.

Myös muiden äärioikeistolaisten ryhmien parissa on alkanut nousta kritiikkiä Trumpia kohtaan. Oath Keepers, America First ja Three Percenters -ryhmien jäsenet ovat alkaneet arvostella entistä presidenttiä Telegram-viestikanavilla, New York Times kirjoittaa.

America First -ryhmän johtaja Nicholas Fuentes luonnehti viime viikolla Telegram-kanavallaan Trumpin vastausta kongressihyökkäykseen heikoksi ja veltoksi. Hänen mielestään Trump ei ole enää sama mies, joka lähti vaalikampanjaan vuonna 2015.

Pidätykset jatkuvat

Keskiviikkona viranomaiset pidättivät kongressihyökkäyksestä kaksi floridalaista miestä, joista toinen on itseään Proud Boysin organisaattorina tunnettu Joseph Biggs.

Biggsillä näytti olevan radiopuhelin mukanaan kongressitalon rynnäkössä, mutta hän sanoi liittiovaltion poliisille FBI:lle, ettei tiedä mellakoinnin suunnittelusta ja organisoinnista mitään.

FBI:n mukaan ennen mellakkaa Biggs oli kehottanut seuraajiaan sosiaalisen median Parler-sovelluksessa pukeutumaan mustaan, jotta he näyttäisivät äärivasemmistolaisen Antifa-liikkeen jäseniltä.

Lähteet: AP