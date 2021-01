Rita Sirviö, 17, välttelee pikamuotia, vaikka ei tarvitsisi – vastuullisuutta ei kannata murehtia, jos raha on tiukassa, sanoo tunnettu vaikuttaja

Rita Sirviö on tyytyväinen, että hän löytää kirpputoreilta vaatteita hyvin omassa koossaan. Sirviö tiedostaa, että kaikille se ei ole yhtä helppoa.

Vastuullisuusvaikuttajan mukaan vastuullinen kuluttaminen on Suomessa ensisijaisesti keskituloisten ja rikkaiden velvollisuus.

Rita Sirviö, 17, käy kirpputorin pöytiä läpi yksi kerrallaan. Hän silmäilee, löytyisikö vaatteiden seasta hänen tyyliinsä sopivia 80- ja 90-luvun vaatteita.

Sirviö käy Kainuun Sotkamossa lukion 2. luokkaa ja tekee koulun ohella satunnaisesti kuvaamataitoon liittyviä töitä, joista saa hieman palkkaa. Hän asuu vielä vanhempiensa luona. Sirviö mieltää itsensä pienituloiseksi, mutta siitä huolimatta hän pyrkii tekemään vaateostoksensa vastuullisesti.

Hän yrittää olla ostamatta pikamuotia ja hankkii vaatteita kirpputoreilta tarpeen sekä hyödyllisyyden mukaan.

Sirviö ei kuitenkaan ole vaateostoksissaan täysin ehdoton ja suhtautuu vaatteiden hankintaan rennosti.

– Ei pidä ottaa liikaa stressiä. Pienet teot riittävät.

Armoa valintoihin

Samoilla linjoilla on vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy. Hän toivoo, että pienituloiset olisivat armollisempia itselleen tekstiilien kulutukseen liittyvässä keskustelussa.

Pyy kirjoittaa työkseen muun muassa blogia, toimii aktiivisesti Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) ja luennoi vaatteiden vastuullisuudesta.

– Kun alan puhua vastuullisesta kuluttamisesta, on enemmän sääntö kuin poikkeus, että pienituloinen henkilö tulee kommentoimaan, ettei ole varaa. Ymmärrän heidän tilannettaan erittäin hyvin, ja siksi toivoisin, etteivät he tuntisi nykyisestä tulotasostaan riittämättömyyttä tai häpeää.

Vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyyn vuositulot ovat viimeisen viiden vuoden aikana vaihdelleet 16 tuhannesta tämän hetkiseen 36 tuhanteen euroon. Arkistokuva. Petteri Bülow / Yle

Pienituloisille Pyy sanoo, että ostakaa vaatteita ihan mistä niitä itsellenne löydätte, mutta mahdollisimman kestäviä. Hän on sitä mieltä, että vastuullisia valintoja pitäisi alkaa tekemään siinä vaiheessa, jos ja kun oma tulotaso kasvaa.

Tarvitseeko pienituloisten edes miettiä ostopäätöksissään vastuullisuutta? Jos rahat eivät meinaa riittää laskujen maksamiseen ja ruuan ostamiseen, kannattaako päätään vaivata enää enempää?

Pyyn kanta asiaan on selvä.

– Yrittäkää vain selvitä arjesta. Oma perhe, talouden tasapainottaminen ja mielenterveys menevät pienituloisilla vastuullisen kuluttamisen edelle.

Pienituloisuus Suomessa Vuonna 2019 pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 669 000.

Pienituloisuuden raja oli yhden hengen taloudessa 15 330 euroa vuodessa eli noin 1 280 euroa kuukaudessa.

Heidän osuutensa kotitalousväestöstä oli 12,3 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus

Asiat mittasuhteisiin

Jos pienituloisena haluaa välttämättä tehdä jotain, Outi Pyy ehdottaa oman hiilijalanjäljen ja oman talouden seuraamista. Esimerkiksi Sitran sivuilta löytyy elämäntapatesti (siirryt toiseen palveluun), jonka avulla voi laskea oman hiilijalanjäljen, ja pankeilla on kulutusta seuraavia ilmaisia mobiilisovelluksia.

Pyy peräänkuuluttaakin asioiden laittamista mittakaavaan. Vaikka vaatebisnes saastuttaa globaalisti enemmän kuin laiva- ja lentoliikenne yhteensä, koostuu lopulta oma hiilijalanjälki monista tekijöistä. Suurin osa suomalaisten hiilijalanjäljestä tulee asumisesta, syömisestä ja liikenteestä. Kulutustavarat ovat lopulta pieni osa.

– Oman hiilijalanjäljen seuraaminen on hyvä mittari, mihin suuntaan on menossa. Sitä kannattaa seurata, vaikkei olisikaan mahdollista tehdä ostoksiaan ensisijaisesti vastuulliselta arvopohjalta.

Pyyn mukaan omia kulutustottumuksia olisi muutettava heti, mikäli oma taloudellinen tilanne paranee.

Outi Pyyn vinkit jokaiselle kuluttajalle:

Osta vain tarpeeseen.

Seuraa hiilijalanjälkeäsi ja kulutuksesi volyymiä ja laatua aktiivisesti.

Hanki vaatteita ensisijaisesti käytettynä tai suomalaisilta yrityksiltä.

Mieti oma arvomaailma ja pyri kuluttamaan sen mukaan.

Kun hankit uuden vaatteen, mieti sen jälleenmyyntiarvoa.

Opettele ostamisessa hitaampaan rytmiin, käytettynä voit joutua etsimään tiettyä vaatetta kuukausia tai jopa vuosia.

Hanki sopivan kokoisia vaatteita, moni suomalainen ostaa liian pieniä vaatteita.

Käytä esimerkiksi aluspaitoja. Ne suojaavat näkyviä vaatteitasi.

Opettele ekologinen vaatehuolto.

Sen lisäksi, että lukiolainen Rita Sirviö pyrkii hankkimaan vaatteensa käytettynä, hän miettii yhä enemmän sitä, mitä syö ja kulkee koulumatkan yleensä jalan tai pyöräillen.

Ihan kaikkea Sirviö ei kuitenkaan osta kirpputoreilta. Alusvaatteet ja sukat hän hankkii uutena, samoin tekee Pyy.

– Sukkien ja alusvaatteiden osalta en katso ensimmäisenä, missä ne on teetetty. Lasken ne kulutustavaraksi, Pyy kertoo.

Vastuullisuusvaikuttaja kehottaa tässäkin asiassa laittamaan asiat mittasuhteisiin: sukkaparin voi hyvin hakea pikamuotiliikkeestä, kun taas talvitakkia on hyvä etsiä esimerkiksi käytettynä.

Arvot järjestykseen

Outi Pyy ajattelee, että kukaan ei voi saada kaikkea, olipa tulotaso mikä tahansa. Hänen mukaansa on hyvin vaikeaa löytää vaatetta, joka on sekä eettinen että ekologinen.

Hän kehottaa jokaista kuluttajaa miettimään oman arvomaailmansa: onko itselle tärkeämpää eettisyys vai ekologisuus? Jos ajatusketjua haluaa viedä vielä pidemmälle voi pohtia sitä, onko itselle tärkeämpää hiilijalanjälki vai vesijalanjälki. Entä kumpi painaa enemmän ihmis- vai eläinoikeudet?

– Tärkeintä olisi, että ymmärtää itse oman arvomaailmansa ja keskittyy siihen.

Mitä eroa on ekologisuudella ja eettisyydellä? Ekologisuus, eli ympäristövastuu: Ekologinen tekstiili tai asuste on valmistettu ympäristöystävällisesti. Ekologinen tekstiilituotanto kattaa muun muassa energiakysymykset, ympäristösertifioinnit, vedenkulutuksen, kiertotalouden aiheet, luonnonvarojen käytön ja resurssitehokkuuden.

Etiikkaa, eli sosiaalinen vastuu: Eettinen ja sosiaalisesti vastuullinen tekstiilituotanto keskittyy ihmisten ja eliöiden hyvinvointiin. Siihen liittyviä seikkoja ovat palkkaus, ammattiliitot, työturvallisuus, eläinsuojelulait ja ihmisoikeudet. Lähde: Outi Pyy

Rita Sirviöllä on päällään kaverilta saatu farkkutakki, kirpputorilta löytynyt raitapaita ja kaulassa äitinsä vanha riipus. Mimmi Nietula / Yle

Näin Sirviö on tehnyt. Hänelle sekä ekologisuus että eettisyys ovat tärkeitä arvoja, mutta kokee eettisyyden merkitsevän itselleen vielä enemmän. Sirviö on kokenut jo pienen pohdinnan helpottavan vaatteiden hankkimista, koska se on luonnollisesti jättänyt isossa mittakaavassa pikamuodin laskuista.

– Mieluummin teen ostoksia kirpputoreilta, jotta pidennän vaatteen ikää.

Tulevaisuudessa Sirviö haluaisi pystyä ostamaan suomalaisten yritysten vastuullisesti tuotettuja vaatteita. Silti hän ei usko koskaan luopuvansa käytettyjen vaatteiden etsimisestä.

– Se, että on enemmän rahaa ei minusta tarkoita sitä, että voi ostaa mitä sattuu.

Kenen vastuulla on tehdä kestäviä valintoja? Keskustele aiheesta lauantaina kello 23:een saakka!

