TYKSissä ihmetellään ministeriön paimenkirjettä jakamattomista koronarokotteista – "Meillä ei ole tällaisia määriä rokotetta missään varastossa makaamassa"

STM:n mukaan esimerkiksi TYKSin erityisvastuualueella on jakamatta peräti yli 12-tuhatta koronarokotetta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kyseenalaistaa ministeriön selvityspyynnön koronarokotemääristä.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti keskiviikkona selvityspyynnön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille sekä TYKSin erityisvastuualueelle rokotteiden määrästä. STM:n mukaan esimerkiksi TYKSin alueella on jakamatta peräti 12 964 koronarokotetta. STM perustaa tietonsa THL:n tilastoihin.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) erityisvastuualue koostuu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan tämä ei ole mahdollista.

– Itseasiassa tämä 13 000 rokotetta on samaa suurusluokkaa, mitä meillä on kokonaisuudessaan tullut koronarokotteita. On itsestäänselvää, että meillä ei ole tällaisia määriä rokotetta missään varastossa makaamassa.

Pietilän mukaan nyt on selvityksessä se, mistä ministeriön saamat lukemat voivat johtua.

– Todennäköisesti kyse on ainakin osittain siitä, että varastosaldot ovat voineet näyttää suurilta, koska samana päivänä (keskiviikkona) meille tuli useita tuhansia rokoteannoksia. Tämä on ehkä myötävaikuttanut siihen, mutta kyllä meillä rokotteet varsin ripeässä tahdissa löytävät vastaanottajansa.

Keskiviikkona tulleet COVID-19-rokoteannokset matkaavat kuntiin heti, kun kunnat niitä vastaanottavat, sanoo Pietilä.

Selvityspyyntöön vastataan perjantaina

Lisäksi Pietilän mukaan on hyvin mahdollista, että THL:n tilastot tulevat jälkijunassa.

– Välttämättä kaikki kunnat eivät pysty raportoimaan THL:lle niin nopeassa tahdissa kuin rokotteita annetaan.

VSSHP tulee Pietilän mukaan vastaamaan ministeriön yllättävään selvityspyyntöön perjantaihin mennessä.

– Toinen asia on se, että meillähän on aloitettu toisten tehosterokoteannoksien antaminen ja THL:n tilastoissa näkyy ainoastaan se ensimmäinen rokoteannos. Eli vaikka rokotteita kuluu, niin se ei nosta THL:n jaettujen rokotteiden lukumäärää ainakaan tällä hetkellä. Siinä on tilastoinnissa kehittämisen varaa.

VSSHP aloitti selvityksen asiasta heti.

– Selvitys on jo pitkälti tekeillä. Olen pyytänyt selvitystä myöskin Vaasasta ja Porista. Aivan selvää on se, että ei heiltäkään tällaisia määriä löydy, jotka selittäisivät tämän ministeriön 13 000 rokoteannosta. Kyllä tässä on jonkinlaisesta väärinkäsityksestä tai vähintään väärintulkinnasta kyse.

Artikkelia korjattu 21.1.2021 klo 10.07: Vaihdettu VSSHP:n erityisvastuualue TYKSin erityisvastuualueeksi.