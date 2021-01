Video: Katso Joe Bidenin virkaanastujaispuhe kokonaisuudessaan tekstitettynä

Voit katsoa Yhdysvaltain 46. presidentin Joe Bidenin virkaanastujaispuheen kokonaisuudessaan suomeksi tekstitettynä klikkaamalla tämän jutun pääkuvaa.

Video sisältää Ylen koko erikoislähetyksen keskiviikkoillalta, mutta se käynnistyy Bidenin puheen kohdalta.

Biden korosti puheessaan odotetusti yhtenäisyyden merkitystä.

– Tänä tammikuun päivänä ryhdyn toimeen koko sydämestäni: saattamaan amerikkalaisia yhteen, yhdistämään kansakuntaamme. Kutsun kaikki amerikkalaiset mukaani, Biden sanoi.

Muun muassa sanomalehti The New York Times on julkaissut (siirryt toiseen palveluun) puheen englanninkielisen tekstin. Lehden mukaan loppiaisen kongressihyökkäyksen jälkeen puheessa laajennettiin osuutta, jossa kehotetaan amerikkalaisia toimimaan yhdessä, kohtelemaan toisiaan kunnioittaen ja hylkäämään faktojen vääristely.

Biden ei maininnut edeltäjäänsä Donald Trumpia nimeltä kertaakaan, mutta puhe sisälsi viittauksia Trumpin ja tämän kannattajien toimintaan – suorimmin kohdassa, jossa Biden kiitti kaikkia paikallaolevia edeltäjiään sekä Jimmy Carteria, jonka kanssa hän oli puhunut puhelimessa.

Elossa olevista presidenteistä kiittämättä jäi siis vain Trump, joka ei osallistunut virkaanastujaisiin.

Bidenin puhe kestää runsaat 21 minuuttia ja sen ovat suomentaneet Saija Papinniemi ja Sampsa Peltonen.

Lue myös:

Kolme keskeistä asiaa presidentti Bidenin virkaanastujaispuheesta: Yhtenäisyys, paluu kansainväliseen yhteistyöhön ja totuus valheiden sijaan

Kirjeenvaihtajalta: Biden on yhdistäjä – myös uuden mission tarvitseville republikaaneille?

Presidentti Biden lähti ensitöikseen purkamaan Trumpin maahanmuuttorajoituksia – rajamuurin rakentaminen keskeytyy