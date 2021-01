Brittivariantti tuli Kainuuseen elokuvaryhmän mukana: Tuottaja: "Meidän valvonta ei ollut onnistunut"

Ylä-Kainuussa kuvaavan elokuvaryhmän tartunta on mahdollinen virusmuunnos. Kuvauksia on tehty muun muassa Puolangalla. Arkistokuva.

Ylä-Kainuussa kuvaavan elokuvaryhmän tartunta on mahdollinen virusmuunnos. Kuvauksia on tehty muun muassa Puolangalla. Arkistokuva. Hanna Juopperi / Yle

Lopputyöryhmä kuvaa niitä kohtauksia, joita on mahdollista kuvata.

Kainuun Puolangalla ja Hyrynsalmella elokuvatuotantoa tekevässä kuvausryhmässä todettu koronatartunta on mahdollisesti brittivarianttia.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan HUS-laboratorion alustavien tulosten mukaan viruskanta on tunnistettu niin sanotuksi brittimuunnokseksi, joka leviää herkemmin kuin viruksen yleisemmät kannat.

– Lähipäivät näyttävät, mihin altistumiset johtavat. Korostan edelleen, että ohjeita noudattamalla tartuntoja voidaan vähentää merkittävästi.

Koukkari sanoo, että tilanne olisi ollut vältettävissä, jos ohjeiden mukaista maahantulotestausta ja omaehtoisia karanteeniaikoja olisi noudatettu. Sen lisäksi tulee huolehtia vähintään kahden metrin turvaväleistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käytöstä.

– Tulkinta on ollut väljempää joidenkin maiden kohdalla, Koukkari sanoo maahantulosta.

45 henkilön ryhmästä kymmenen karanteenissa

Tuottaja Emilia Haukka tuotantoyhtiö Aamusta kertoo, että työmatkaliikenne Suomen ja Viron välillä on sallittua ilman omaehtoista karanteenia. Hän sanoo, että karanteenia olisi ollut hyvä noudattaa testin jälkeen, mutta oli onni, että oireeton henkilö kävi testissä.

– Meidän valvonta ei ollut onnistunut tässä, Haukka sanoo ja arvoi, että tilanteesta päästiin säikähdyksellä.

Ylä-Kainuussa on tällä hetkellä 45:n henkilön työryhmä, kymmenen heistä on määrätty karanteeniin. Virusmuunnoksen takia karanteeniajat ovat vähintään kahden viikon mittaisia.

Kuvausryhmä on ollut alkuviikon aikana muun muassa Hyrynsalmella Ukkohallan ja Puolangalla Paljakan alueella. Kuvauksia on tehty myös Puolangan keskustassa. Kuvauksia jatketaan tilanteen sallimissa rajoissa. Kainuun soten mukaan kuvausryhmät toimivat ja majoittuvat omissa kuplissaan, joten altistumisriski ulkopuolisiin on minimoitu.

Haukka kertoo, että lopputyöryhmä kuvaa niitä kohtauksia, joita on mahdollista kuvata.

– Kuvauksia jatkavat ihmiset ovat vapaita liikkumaan eikä heillä ole todettu altistumista. He jatkavat töitä samoin turvatoimin, eli maskit päässä ja turvavälein. Elokuvia tehdään ryhmätyönä, jossa iso osa ei ole lainkaan tekemisissä toistensa kanssa, Haukka summaa.