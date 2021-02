Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

ASSAGAO, GOA / CIANCIANA, SISILIA Aamiaispöydässä keskustelu poukkoilee tatuoinneista työasioihin, kryptovaluutoista teatteriin.

Talossa asuvat ainakin näiden ammattien edustajat: opettaja, omaa yritystään pyörittävä tubettaja, vapaa kirjoittaja ja lohkoketjukehittäjä.

Kaikilla on alkamassa työpäivä, mutta etänä. Heidän työnantajansa ovat eri puolilla Intiaa, joillakin Yhdysvalloissa.

Majatalo sijaitsee Assagaon kylässä Goan osavaltiossa. Joogaretriitit, hipsteriravintolat ja taidetilat ovat vetäneet aikaisemmin puoleensa lomailijoita, mutta koronapandemian seurauksena tänne tullaan yhä enemmän myös töihin.

NomadGaon majatalo ei olekaan tarkoitettu lomailijoille vaan etätyöntekijöille.

Prateek Jain, 27

Työskentelee opetusalan startup-yrityksessä Unacademyssa, joka järjestää valmennuskursseja korkeakouluihin pyrkiville nuorille.

“Pandemian alettua eristäydyin puoleksi vuodeksi. Tein töitä 12–13 tuntia päivässä. Olin turhautunut ja halusin ulos.

Kun koronasulku oli loppunut, lähdin Goaan ystäväni kanssa.

Opetan fysiikkaa, ja suorana lähetetyille tunneilleni osallistuu yli 5 000 oppilasta päivittäin. Voin opettaa mistä tahansa, tarvitsen vain hyvän nettiyhteyden.

Olen työpaikkani suosituin opettaja kategoriassani, ja saan paljon enemmän palkkaa kuukaudessa kuin Googlella työskentelevä veljeni vuodessa. Tämä on unelmieni täyttymys.

Lopetan työni kello 18. Suhtaudun työhöni intohimoisesti, mutta vapaa-ajalla haluan nauttia elämästä. Elämäni on nyt tasapainossa.

Vanhempani haluavat, että menisin naimisiin. He sanovat, että myöhemmin en löydä vaimoa.

En usko tavalliseen polkuun, jossa suoritetaan opinnot, mennään töihin, hankitaan lapsia ja ostetaan iso talo ja auto. Kun matkustusrajoitukset poistuvat, aion mennä Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin ja työskennellä sieltä etänä.”

NomadGaon toimitusjohtaja ja perustaja Mayur Sontakke istuu majatalonsa takapihalla. Tontin vierestä alkaa metsä. Viereisen talon parvekkeelta kuuluu käskyjä, kun joogaopettaja pitää tuntia ulkomaalaisille oppilailleen.

Sontakkella on visio, jonka tavoitteena on mullistaa työelämä:

Siinä eri maista saapuvat etätyöläiset asuvat yhteisöllisissä kylissä, joista löytyy vaivattomasti työhön ja vapaa-aikaan liittyviä palveluita mutta myös samanhenkistä seuraa.

Sontakken aikomuksena on rakentaa kokonainen kylien verkosto ympäri Intiaa. Jos etätyöläinen haluaisi vaihtaa maisemaa, löytyisi joka kylästä hänen digitaalinen profiilinsa. Se sisältäisi muun muassa tiedot asiakkaan tarvitsemasta nettikaistasta.

Ajatuksena on häivyttää arjen ja loman välinen kahtiajako sekä luoda yhteisö, jossa eri alojen ammattilaiset elävät yhdessä ja tekevät yhteistyötä.

NomadGao tavoittelee asukkaiksi sinkkujen ja pariskuntien lisäksi myös lapsiperheitä.

– Lopulta näen NomadGaon paikkana, jossa teemme töitä netin kautta, haudomme ideoita ja startup-yrityksiä, kasvatamme oman ruokamme sekä rakennamme tiloja perheille, jotka haluavat järjestää kotikoulua lapsilleen, Sontakke kuvailee.

Ennen pandemiaa lähes kaikki NomadGaon asiakkaat olivat ulkomaalaisia matkaajia, jotka tekivät reissaamisen ohessa töitä.

Asuminen yhtiön majataloissa maksaa halvimmillaan vajaat 350 euroa kuukaudessa. Hintaan sisältyvät huoneen siivous, työtilat ja netti.

Nyt ulkomaalaisia ei ole lainkaan. Tilalle on tullut suurkaupunkien nuoria ja koulutettuja intialaisia, jotka olivat siirtyneet suurin joukoin etätöihin koronan takia.

– Talomme on täynnä intialaisia. Olemme avanneet Goaan jo pari uutta paikkaa varmistaaksemme, että meillä on tilaa isännöidä lisää kiinnostavia ihmisiä, Sontakke kertoo.

Keväämmällä yritys aikoo avata majatalon myös vuoristokylään Himalajalla, ja myöhemmin vuorossa ovat Etelä-Intian rantakohteet kuten Varkala ja Pondicherry.

Workcation ei tietenkään ole pelkästään Sontakken idea.

Andrew Tilston, 34

Työskentelee insinöörinä brittiläisessä sähkötekniikan alan yrityksessä.

"Talo oli niin edullinen, että meillä ei ole edes asuntolainaa. Koko kuvio säästää meiltä paljon rahaa. Luovuimme myös vuokra-asunnostamme Manchesterissa.

Kun pandemiatilanne paranee ja kesä lähestyy, odotan innolla, että voimme liikkua enemmän iltaisin töiden jälkeen ja tavata muita kylässä asuvia ulkomaalaisia ystäviämme.

Felicity Hollowell, 34

Jäi työttömäksi pandemian seurauksena. Ei etsi tällä hetkellä aktiivisesti töitä.

“Aikaisemmin arkemme oli kiireistä Englannin Manchesterissä. Teimme kumppanini kanssa 40-50 tuntia töitä viikossa. Meillä ei ollut aikaa kokata, joten söimme pakasteruokaa. Asuntomme oli jatkuvasti epäsiisti, ja lemmikkikissamme ja -koiramme olivat paljon yksin.

Sitten laskimme, että kumppanini Andrew'n palkalla voisimme elää Sisilian hintatasolla mukavasti molemmat. Se oivallus muutti kaiken.

Aamuisin heräämme aikaisin ja käymme torilla tai rannalla kävelyllä koiran kanssa. Sitten kumppanini menee töihin ja minä alan miettiä, mitä laittaa lounaaksi.

Ruoan laatu on täällä yksi ihanimmista asioista. Monet ostamistani hedelmistä ja vihanneksista on poimittu samana aamuna, ja leipä on aina vastaleivottua.

Ostoksilla tutustun samalla paikallisiin, mikä on hienoa. Englannissa en tuntenut naapureitamme, kun täällä taas naapurimme tervehtivät meitä ja kysyvät joka päivä, mitä kuuluu.

Pandemia on ollut monin tavoin kamalaa aikaa, mutta se on myös tuonut uusia mahdollisuuksia. Tämä on valtava elämänmuutos. Olemme paljon onnellisempia, samoin lemmikkimme. Jopa Andrew'n työnantaja on tyytyväinen.

Nyt vain nautin siitä, että minulla on aikaa tehdä asioita, joista pidän. Ehkä jossain vaiheessa alan taas etsiä töitä."

Asuntokauppoja kylässä ovat tehneet ulkomaalaiset kymmenistä eri maista. Ostajia on ollut myös Suomesta, paikallinen kiinteistövälittäjä kertoo.

– Täällä kävi kesällä ja alkusyksystä melkein joka päivä ulkomaalaisia taloja katsomassa. Heistä tietenkin vain osa osti lopulta talon, mutta kiinnostus on selkeästi kasvanut, Carmelo Panepinto kiinteistövälitysyritys My Housesta sanoo.

Pandemian aikana Sisiliaan on syntynyt muitakin etätyömahdollisuutta hyödyntäviä yrityksiä.

Esimerkiksi eteläitalialaisten nuorten aikuisten perustama South Working tarjoaa ulkomaalaisille ja muualta Italiasta tuleville yhteisöllisiä työtiloja ja järjestää heille myös etätyöhön sopivia asuntoja kilpailukykyisin hinnoin.

Etätyö rannalla tai idyllisessä kylässä ei tietenkään ole mahdollista kaikille.

Monen työ vaatii edelleen pakollista läsnäoloa työpaikalla. Kaukomaille matkustaminen ei ole halpaa huvia.

Ja vaikka ulkomaille lähteminen olisikin mahdollista, voi pomo pistää joskus hanttiin. Miten pomolle kannattaa myydä idea paikanvaihdosta?

Työlomaa kannattaa miettiä työorganisaation kannalta, neuvoo tutkija ajatushautomo Demos Helsingistä. Matkasta voi olla esimerkiksi hyötyä työntekijän asiantuntemukselle.

– Jos siellä on esimerkiksi jotain kiinnostavia verkostoja ja organisaatioita, joilta voi oppia jotain, niin sillä pystyisi tekemään vierailun positiiviseksi. Mutta tämä onnistuu varmasti paremmin Lontoossa kuin jossain pittoreskissa italialaiskylässä, työelämään erikoistunut tutkija Kari Jalonen Demos Helsingistä sanoo.

Vielä ei tiedetä, kuinka suureksi ilmiöksi työloma kasvaa. Etujoukoissa ovat todennäköisesti varakkaat yritykset, jotka voisivat tarjota kokonaisille tiimeilleen workcation-matkoja, pohtii tutkija Oxfordin yliopistosta.

Jo nyt esimerkiksi Islanti, Viro, Dubai ja useat Karibianmeren saarivaltiot tarjoavat etätyöviisumeita. Niiden ehtona on usein kohtuullisen korkeat tulorajat.

– Voi olla, että jotkut teknologiayhtiöt alkavat tarjota workcationia lisäetuna houkutellakseen taitavimpia ohjelmistokehittäjiä, taloustieteilijä Carl Frey sanoo videopuhelussa Ylelle.

Hän johtaa Oxfordin yliopistossa toimivaa Future of Work -tutkimusohjelmaa, jossa tutkitaan muun muassa etätyön ja digitaalisen teknologian vaikutusta työelämään.

Frey huomauttaa, että workcationit kertovat myös työelämän eriarvoistumisesta. Digitaalista teknologiaa hyödyntävien ammattien työolot ovat parantuneet ja palkat kasvaneet, monilla muilla aloilla ei.

Suomalaisten on helppo lähteä etätöihin EU:n alueelle. Intiassa etätyön tekeminen luvallisesti on ulkomaalaisille hankalampaa. Turistiviisumilla maahan tullut ei saa tehdä töitä. Toistaiseksi Intia ei edes myönnä turistiviisumeja koronan takia.

Eikä lempeä ympäristö automaattisesti poista työpaineita tai vaikkapa uupumusta.

Nuoret intialaiset etätyöläiset tekevät saman pitkän työpäivän Goassa kuin toimistolla suurkaupungeissa.

Era, 28

Vapaa kuvittaja sekä käyttäjäkokemussuunnittelija Netbramha Studios -yrityksessä.

"Työpäivän jälkeen olen uupunut. Pyrin kuitenkin aina syömään illallisen yhdessä poikaystäväni Shreyn kanssa.

Viikonloppuisin minulla on aikaa keskittyä harrastuksiini kuten taiteeseen. Sisäinen taiteilijani on erittäin tyytyväinen matkustamiseen.

Olimme ensin etätöissä Himalajalla Dharamkotissa, missä minun täytyi vain astua ulos ja sain inspiraatiota joka puolelta. Pystyin istumaan tuntikausia vain piirtäen. Suunnittelijalle etätyön ongelmana on, että tiimityö kärsii.

Pidän siitä, että asiat muuttuvat ympärilläni jatkuvasti. Aion matkustaa ja tehdä etätöitä kunnes työnantajani pyytää minua palaamaan.

Shrey asuu Gurgaonissa Delhin vieressä ja minun kotini on Bangaloressa. Etätyön ansiosta voimme olla yhdessä."

Shrey Malik, 25

Tuöskentelee kokemussuunnittelijana Frog Design -yrityksessä.

“Etätöissä kaipaan suunnitteluvaihetta, jossa kiinnitämme yhdessä post-it-lappuja taululle työkavereiden kanssa ja näemme ison kuvan muodostuvan. Nyt käytämme nettityökaluja, mutta se ei ole sama asia.

Uskon, että etätyön yleistyminen muuttaa työkulttuuria Intiassa. Parin viime kuukauden aikana ajatus matkailun ja etätyön yhdistämisestä on todella lähtenyt lentoon.

Useat työkaverini kyselevät, mihin olen menossa. Hekin aikovat lähteä matkustamaan. Myös monet ystäväni aikovat tulla Goaan ja jäädä pidemmäksi aikaa jos mahdollista."

