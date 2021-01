Kouvola ja Joensuu iloitsevat Itäradasta: "Nyt on hyvin huojentunut olo" – kokoamme kommentteja radan varrelta

Itärata kulkisi Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta itään. Arkistokuva on Kouvolan rautatieasemalta.

Itärata kulkisi Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta itään. Arkistokuva on Kouvolan rautatieasemalta. Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan kaupunki riemuitsee uuden rautatien suunnittelun etenemisestä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on kertonut puoltavansa uuden itäisen ratayhteyden edistämistä, ja neuvottelut jatkuvat Kouvolan kannattaman ratavaihtoehdon eli niin sanotun Itäradan pohjalta. Se kulkisi Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta itään.

– Nyt on hyvin huojentunut olo. Tässä on tehty paljon töitä, tuotu esiin perusteluja Itäradan puolesta, pyritty vaikuttamaan laajassa rintamassa – ja nyt ollaan tässä vaiheessa, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kommentoi tuoreeltaan.

Vaihtoehdot uudelle Helsingistä itään lähtevälle junaradalle ovat olleet Itärata sekä Itäinen rantarata, joka kulkisi Porvoosta Loviisan ja Kotkan kautta itään. Aiemmin esillä on myös ollut rata, joka kulkisi Lahdesta Mikkeliin.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka toivoo Kymenlaakson yhdistyvän ratahankkeen taakse. Arkistokuva. Toni Määttä / Yle

"Valtiovalta sitoutuu hankkeeseen"

Myös Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on ministerivaliokunnan päätöksestä huojentunut ja kiitollinen.

– Tämä Porvoo-Kouvola-linja on sujuvin ratkaisu ja tietenkin Savon ja Karjalan ratojen kannalta paras vaihtoehto, Karjalainen sanoo.

– Ministeriryhmän päätös tarkoittaa sitä, että valtiovalta sitoutuu tähän hankkeeseen. Toki eduskunnan pitää se ensin siunata, hän jatkaa.

Itärata lyhentäisi esimerkiksi Helsingin ja Kouvolan välistä matka-aikaa 13 minuutilla, kun junan nopeusrajoitus on 220 kilometriä tunnisa. Matka-ajoista on kerrottu tarkemmin tässä jutussa.

Lue myös: Lahden kaupunginjohtaja Itärata-hankkeen etenemisestä: "Edessä on vielä pitkä keskustelu ja kamppailu"

"Toivon, että nyt kootaan rivit"

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja ratahankeyhtiön perustamisesta. Neuvotteluihin osallistuu kuntia ja mahdollisesti myös muita julkisyhteisöjä.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka toivoo, että myös Itäistä rantarataa kannattaneet Kymenlaakson kunnat tulisivat mukaan Itäradan suunnitteluun. Itäisen rantaradan kannalla on ollut esimerkiksi Kotkan kaupunki.

– Tiedän, että asia on jakanut Kymenlaaksossa mielipiteitä, koska on valmisteltu myös Itäistä rantarataa. Se on tuonut tähän oman haasteensa ja vastakkainasettelun. Toivon, että nyt kootaan rivit yhteen ja lähdetään viemään Itärataa eteenpäin, Toikka sanoo.

Yhteensä noin 70 miljoonaa euroa

Itäradan hankeyhtiö vastaisi radan suunnittelusta ja kustannuksista rakentamisvalmiuteen asti. Itäradan suunnittelu maksaisi arviolta 70 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus olisi noin puolet.

Kouvolan maksuosuus voisi olla noin 4,8 miljoonaa euroa. Summat voivat vielä muuttua, eikä Kouvola ole kaupunginjohtaja Toikan mukaan asettanut kattoa sille, kuinka paljon se voi enintään rahoittaa hanketta.

Joensuu on kaupunginjohtaja Karjalaisen mukaan sitoutunut suunnittelukustannuksiin sadoillatuhansilla euroilla. Radanvarsikunnista myös Kitee on tehnyt myönteisen päätöksen osallistua hankkeen suunnitteluun.

Uutista täydennetään radanvarren kaupunkien kommenteilla.

Voit keskustella aiheesta 22.1. klo 23 saakka.

Lue myös:

Uuden itäisen ratayhteyden suunnittelua jatketaan Kouvolan kautta – hankeyhtiön perustamisesta neuvotellaan

Noin 20 kuntaa valmiita rahoittamaan jommankumman itäisen ratayhteyden suunnittelua – nyt odotetaan kutsua ministeriön neuvottelupöytään