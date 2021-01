Nyt alkoivat koronarokotukset ajanvarauksella, ensimmäisenä Porvoossa yli 80-vuotiaille: "Nyt vain odotamme, että pian tapaisimme tyttäremme"

Porvoon kaupunki aloitti torstaina koronarokotukset yli 80-vuotiaille. Mahdollisuus vaikuttaa kiinnostavan monia: alkuviikosta ajanvarauspuhelimeen tuli lyhyessä ajassa yli 500 puhelua, ja torstaiaamupäivällä Näsin terveysasemalla kävi vilinä.

Ensimmäisten joukossa kätensä ojensi 83-vuotias Seija Särkilahti. Hän toivoo koronarokotteen myötä pääsevänsä takaisin osaksi lastenlastensa elämää.

– Olen aika aktiivisesti hoitanut lastenlapsia, mutta nyt korona-aikana se on jäänyt vähälle.

Rokottaminen on Särkilahdelle mieluisa ja pitkään odotettu asia.

– Se tuntuu ihanalta. Se antaa lisää aikaa ja ennen kaikkea pelko ja ja kaikki tällainen turha poistuu. Vaikka kyllä sitä ollaan oltu ja ollaan edelleenkin varovaisia.

Myös Espoo ja Vantaa aloittamassa rokotukset Kunnat tiedottavat koronarokotustilanteista ja aikatauluista verkkosivuillaan. Peruslähtökohta on, että ensin rokotetaan koronapotilaita hoitava hoitohenkilökunta ja hoivakotien asukkaat ja henkilöstö.

Tämän jälkeen siirrytään muiden ikääntyneiden rokotuksiin sekä toiselle rokotuskierrokselle ensimmäisenä rokotuksen saaneiden osalta.

Espoossa ja Vantaalla ajanvaraus yli 80-vuotiaiden rokotuksiin alkaa ensi viikolla, eli viikolla neljä.

Helsingissä ikääntyneiden rokotukset alkavat tämän hetken arvion mukaan helmikuun alussa.

Seija Särkilahden ja hänen puolisonsa Allanin toiveissa on lastenlasten lisäksi Ranskassa asuvan tyttären tapaaminen. Edellisestä kerrasta on jo vuosi.

– Hän sairastui viime keväänä koronaan. Olimme silloin yhteydessä pari kertaa päivässä. Hän ei joutunut sairaalaan ja hoito oli kaikin puolin hyvää. Nyt vain odotamme että pian tapaisimme.

80-vuotiaat Håkan ja Dina Baarman tulivat ottamaan rokotetta Näsin terveysasemalle. Pariskunta kertoo viettäneensä valtaosan korona-ajasta maalla.

Håkan ja Dina Baarman tulivat ottamaan rokotetta Näsin terveysasemalle. Ulla Malminen / Yle

Terveysasemalta tullut soitto yllätti pariskunnan iloisesti.

– Tuntui aivan ihanalta kun soitettiin, että nyt viimein saamme rokotteen.

Työikäiset rokotusvuoroon helmi-maaliskuussa

Porvoon terveysasemien päällikön Heli Sjöblomin mukaan yli 80-vuotiaiden rokotuksia jatketaan vielä perjantaina ja ensi viikolla. Tämän jälkeen vuorossa on kotihoidon henkilökunta ja sen jälkeen siirrytään asteittain nuorempiin ikäluokkiin.

– Ensin yli 75-vuotiaat, sen jälkeen yli 70-vuotiaat ja sitten mahdollisimman pian myös työikäiset. Työikäisten rokotusten aloitus menee varmaan helmi-maaliskuulle riippuen ihan siitä miten rokotteita tänne saadaan.

Porvoon terveysasemien päällikön Heli Sjöblomin mukaan iäkkäiden rokotukset saatiin torstaina mallikkaasti käyntiin. Ulla Malminen / Yle

Sjöblomin mukaan rokotteiden saatavuus on toistaiseksi ollut kohtalaisen hyvä.

– Tällä hetkellä Itä-Uudellemaalle on resursoitu on 600–700 rokotetta viikossa, ja se määrä on myös tullut. Jonkin verran on saatu myös lisärokotemääriä ja tietysti mielellään otetaan kaikki, mitä vain on saatavilla.

Hallitus on hoputtanut kuntia pistämään vauhtia rokottamiseen.

Sjöblom vakuuttaa, että Itä-Uudellamaalla toimitaan niin pian kuin suinkin pystytään.

– Aikatulu on tiukka, että saadaan käytännön asiat järjesteltyä. Porvoosta jaetaan rokotteet muihin Itä-Uudenmaan kuntiin. Se vaati suunnitelmallisuutta, mutta parhaamme teemme sitä mukaa, kun rokotteita tulee.

Rokotteiden jaossa pitää huomioida myös se, että alueen kunnat saavat tasapuolisesti samassa tahdissa rokotettua samoja ikäryhmiä.

Lue myös:

Koronarokotteista on huutava pula, mutta niitä valmistaa vain harva tehdas – Lääkärijärjestö: Se tapahtui, mistä varoitettiin

Kunnat valmistautuvat massarokotuksiin perustamalla rokotekeskuksia, mutta epävarmuustekijöitä riittää – "Tuli mitä tuli niin meillä on siihen ratkaisu"

Valmista piti olla kesään mennessä, mutta tällä tahdilla koronarokotuksia jatketaan vielä pitkään – Katso tämän hetken tilanne alueittain