Pakko ei auta koulun keskeyttäjiä, sanovat tutkijat – jos halutaan tuloksia, koulu on järjestettävä nuoruuden eikä työelämän ehdoilla

Lapuan yläkoulusta valmistuvan Juuso Latvateikarin mielestä oppivelvollisuuden laajentaminen on hyvä asia. “Nuorena on vaikea ennustaa, mitä tapahtuu parin vuoden päästä. On hyvä, että järjestelmä on sellainen, etteivät kaikki ovet mene heti kiinni.” Pasi Takkunen / Yle