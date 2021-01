"Olis ehkä pitänyt kuunnella äitiä" – Laura Toikka, 14, palellutti paljaat nilkkansa pahasti pakkasessa

Laura Toikka, 14, on tämän viikon ajan liikkunut kyynärsauvojen avulla. Kouluun hän on mennyt väljät villasukat ja rantasandaalit jalassa. Paleltuneet nilkat ovat niin kipeät, ettei muita kenkiä voi laittaa jalkaan ja kävely on hankalaa.

Paleltumat tulivat viime perjantai-iltana, kun tyttö oli ulkona ystäviensä kanssa kotikaupungissaan Kouvolassa. Pakkasta oli reilut 20 astetta ja tytöllä oli jaloissaan lyhyet sukat, tennarit ja farkut, joiden lahkeet oli käännetty.

Kuvituskuva: Nuoret ympäri maata suosivat samanlaista muotia kuin Laura Toikka. Eleni Paspatis / Yle

Lauran äiti Eeva Toikka jakoi Facebookissa tyttärensä luvalla kuvan paleltuneista nilkoista.

Postaus keräsi nopeasti yli 20 000 jakoa ja satoja kommentteja. Myös Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) ja Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoivat Toikan päivityksestä.

Äiti päätyi kertomaan tyttärensä tilanteesta siksi, että se herättäisi niin nuoret kuin heidän vanhempansa ymmärtämään paleltuman vaarat.

– Olen paasannut paljaista nilkoista jo monta vuotta, eikä se ole auttanut. Toivon, että tämä auttaisi muita. Ainakin se todistaa, että paasausta voi jatkaa, sanoo äiti.

Hangessa nilkat paljaina

Laura Toikka lähti ulos kavereiden kanssa nilkat paljaina, koska hänen mielestään "pitkävartiset sukat näyttävät farkkujen kanssa ihan tyhmiltä."

Jossain vaiheessa iltaa kaverukset oikaisivat kävellen pellon poikki. Toikka oli porukasta ainoa, jolla oli nilkat paljaina, mutta silti hänkin lähti kahlaamaan. Lunta oli paikoin reisiin saakka.

– Menimme sen jälkeen kauppaan. Siellä huomasin, että nilkat olivat vähän jäässä.

Kotona tyttö yritti lämmittää pakottavia jalkojaan pörrösukilla ja kääriytymällä vilttiin.

Sekä Laura Toikalle että hänen äidilleen Eevalle tuli yllätyksenä, miten kipeät paleltumat voivat olla. Eeva Toikka

Lauantaina jalat olivat vähän kipeät.

Sunnuntaina kivut yltyivät.

Maanantaina Laura Toikka ei lähtenyt kouluun, vaan äidin oli vietävä hänet lääkäriin. Kivut olivat niin kovat, että kävely tuotti vaikeuksia.

Lääkäri totesi nilkkojen paleltuneen. Toikka sai kyynärsauvat ja tulehduskipulääkekuurin.

– Lääkäri sanoi, että ihon kastuminen hangessa oli todennäköisesti viimeinen niitti, kertoo äiti.

Ensiapuna raaja lämpimään veteen

Terveystalon yleislääkäri Toni Vänni ei ota kantaa Laura Toikan tilanteeseen, mutta hän sanoo, että ihon kastuminen tai märät vaatteet lisäävät paleltumien riskiä, koska silloin vesi jäätyy iholle ja aiheuttaa kudosvaurioita.

– Siksi jo vuosia sitten luovuttiin pakkasvoiteiden käytöstä, koska ihon ja voiteen väliin jäävä kosteus tai voiteen sisältämä vesi jäätyvät pakkasessa.

Vänni muistuttaa, että paleltumia tulee muutenkin varsin helposti. Jo nollalämpötila yhdessä tuulen kanssa voi tuottaa paleltuman oireita – toki iho ei silloin jäädy.

Paleltumien riskiä lisää, että iho on paljaana.

– Nilkoissa on suojana vain vähän rasvakerrosta. Myös verenkierto vaikuttaa, sillä nilkat ovat elimistön ääreisalueella.

Paleltuman ensimmäiset oireet ovat pistelevä kipu, ihon puutuminen ja muuttuminen vaaleaksi. Ihoon voi tulla marmorimaisia kuvioita tai se voi muuttua sinertäväksi. Lisäksi voi nousta rakkuloita.

– Ensiapuna tärkeintä on hakeutua lämpimään. Sen jälkeen paleltunut alue kannattaa laittaa lämpimään, 40-asteiseen veteen 20–30 minuutiksi tai kunnes verenkierto alkaa normalisoitua. Paleltunutta aluetta ei saa hieroa, sanoo Vänni.

Jos iho on päässyt jäätymään, nopea lämmitys on tärkeää, mutta se vaatii varovaisuutta. Esimerkiksi nuotiossa lämmittely ei ole hyvä ajatus, koska siitä voi saada palovammoja.

Pakkasellakin kannattaa huolehtia riittävästä nesteytyksestä, sillä elimistön kuivuminen voi pahentaa paleltumia tai altistaa niille. Ensiavuksi kannattaakin myös nauttia lämmintä juotavaa.

Viime viikon pakkasten aikaan myös Vänni hoiti muutamia paleltumia.

– Lääkäriin pitää lähteä, jos lämmittelyn jälkeenkin iho pysyy vaaleana, siinä on tunnottomuutta, nousee rakkuloita tai kipu on voimakasta.

Ihoon voi jäädä tummia kohtia

Laura Toikan jalat ovat edelleen hieman turvoksissa ja ihossa on tummentuneita kohtia. Yhdessä varpaassa ja osassa nilkkoja ei ole tällä hetkellä tuntoa.

Pahinta on kuitenkin kipu: jalkoja särkee ja kuumottaa.

– En uskonut, että näin voisi käydä ja näin kipeäksi tulla. Olis ehkä pitänyt kuunnella äitiä ja pitää edes pitkiä sukkia, sanoo Laura Toikka.

Lääkärin arvion mukaan Laura Toikan toipuminen vie viikosta kahteen. Eeva Toikka

Vaikka kivut ovat kovat, Laura selvisi lääkärin mukaan vähällä: paleltuneilta alueilta löytyi vain yksi rakkula, eikä iho ei ole rikki.

Äiti on luonnollisesti ollut huolissaan tyttärestään, mutta hänkin on jälkikäteen ymmärtänyt, että vieläkin huonommin olisi voinut käydä ja rakkuloita nousta enemmän. Se olisi tarkoittunut vieläkin pahempaa kudosvauriota.

– Se on yllättävää, miten kipeät jalat ovat ja kuinka hankalaa liikkuminen on. Lieväkin paleltuma voi olla tosi inhottava.

Äidin mukaan tyttären paranemisennuste on hyvä, mutta ihoon voi jäädä tummempia kohtia ja kylmänarkuutta.

Pitkiä sukkia jo ostettu

Vänni sanoo, että paleltuneen alueen pysyvä kylmänarkuus on hyvin tyypillistä.

– Lisäksi voi jäädä tuntopuutoksia, tulla liikahikoilua, nivelkipuja tai valkosormisuutta, joka tarkoittaa, että sormet muuttuvat viileässä verisuonten ja hermoston vaurion vuoksi valkoisiksi.

Jatkossa Lauran olisi erityisen tärkeää huolehtia, etteivät nilkat pääse paleltumaan uudestaan.

Toikka ei ole vakuuttunut siitä, että tytär ottaa asian vieläkään ihan vakavasti, vaikka pitkävartisia sukkia on jo yhdessä käyty ostamassa.

– Olen ehdottanut hänelle myös talvikenkien ostoa, mutta vielä ei ole vastaan tullut kenkiä, jotka olisivat kelvanneet. Pitäisi ehkä saada koko kaveripiiri yhtä aikaa kenkäkauppaan, sanoo äiti.

Vänni ymmärtää, että nuorten ohjaaminen järkevään pukeutumiseen ei ole helppoa, vaikka hän toivoisikin, ettei muoti menisi terveyden ja turvallisuuden edelle.

Lääkäri kuitenkin huomauttaa, että nuorena hankitut vaivat voivat kiusata vasta aikuisena.

– Lisäksi vakavassa paleltumassa on aina riski, että sormia tai varpaita joudutaan amputoimaan.

Laura Toikkaa sisällä pysyttely ja hankala liikkuminen ärsyttää. Hän uskoo, että äitiä lohduttaa tieto siitä, että hän aikoo ottaa opikseen.

– Kyllä mä varmaan alan käyttää pitkiä sukkia ja talvikenkiä, ainakin kylmällä.

