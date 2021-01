Yhdysvaltain vallanvaihdossa pukeuduttiin violettiin – Sami Sykkö: "Ennenkuulumattoman vahva poliittiinen kannanotto yhtenäisen kansan puolesta"

Yhdysvaltain tuore varapresidentti Kamala Harris violeteissaan on juuri vannonut virkavalansa. Hänen miehensä Douglass Emhoff onnittelee puolisoaan.

Lady Gagan puku oli sittenkin amerikkalaisen suunnittelema ja Bernie Sandersin lapasissa on tarina.

Kaikki Yhdysvaltain ensimmäiset naiset olivat Joe Bidenin virkaanastujaisissa pukeutuneet violetin eri sävyihin.

Jill Bidenin väri oli lilaan taitettu kukka nimeltä talvio. Hillary Clintonin asu oli viinirypäleen värinen, Michelle Obaman burgundi. Myös Laura Bush oli pukeutunut lilan sävyihin.

Näin analysoi Fashion Finlandin päätoimittaja, tyyliguru Sami Sykkö.

Värimaailma ei mitä luultavammin ole sattumaa, vaan vaikuttavat olevan tarkkaan harkittuja ja yhdessä päätettyjä.

– Värisävyt ovat yhdistelmä demokraattien sinisestä ja konservatiivien punaisesta. Se oli vahva viesti.

Väri on heille yhteneväisen maailman symboli, Sykkö analysoi.

Se tarkoittaa, että olemme kaikki yhdessä, emme enää erillään.

Sykön mukaan naisten viesti on sekä poliittinen että kansakuntaa yhdistävä eli psykologinen sekä muodollinen viesti. Eli että pukeutumisella, väreillä ja muodilla on valtava voima.

– Nyt viimeinenkin ihminen tajuaa, että vaate on vahva viesti.

Sykkö kertoo, ettei muista mitään aiempaa tilaisuutta, jossa olisi käytetty näin vahvasti violetin eri sävyjä kuvastamaan yhtenäisyyttä.

Lady Gagan asu oli kirje Yhdysvaltoihin

Amerikkalainen muotimedia ehti Sykön mukaan patrioottisuudessaan tyrmätä juhlissa kansallislaulun esittänyt Lady Gagan puvun, koska se ei ollut amerikkalaista alkuperää, vaan ranskalaisen Schiaparellin luomus.

Laulajan rintaa koristi näyttävä rauhankyyhky.

Kun Sykkö kaivaa enemmän tietoa puvusta, hän löytää tiedon, että puku on toki ranskalaisen muotitalon tuotantoa, mutta sen on suunnitellut Pariisissa asuva amerikkalainen Daniel Roseberry.

Suunnittelija on sanonut, että on ollut kunnia saada suunnitellla tuohon historialliseen tiaisuuteen puku ja että se on hänen rakkauskirjeensä Yhdysvalloille.

– God bless Lady Gaga ja God bless America, suunnittelija on lisäksi mahtipontisesti toivottanut.

Tilaisuudessa niin ikään esiintyneellä Jennifer Lopezilla oli päällään valkoista, jota Sykkö pitää uuden ajan – ja puhtaan alun – symbolina. Tosin asu sekin ranskalaisen muotitalon, Chanelin luomus.

Periamerikkalaista laatua, vähemmistöjen ja nuoria suunnittelijoita

Ensimmäisillä naisilla oli yllään amerikkalaisten suunnittelemia vaatteita.

– Rouva Bidenin Markarian-merkin asu oli New Yorkissa työskentelevän suunnittelijan, Alexandra O'Neillin luomus.

– Joe Bidenin puku oli puolestaanRalph Laurenin muotitalosta. Lauren on amerikkalaisista amerikkalaisin suunnittelija, jonka koko muotitalo on rakennettu amerikkalaisen kuvaston varaan.

Puku sinänsä oli Sykön analyysin mukaisest varma ja tyylikäs valinta, mutta siinäkin oli tosi monta viestiä lomittain ja limittäin.

Varapresidentti Kamala Harris on Sykön mukaan aiemmin käyttänyt muiden muassa erään nuoren, amerikkalaisen aktivistin ja designerin suunnittelemia vaatteita.

Virkaanastujaisiin hän oli valinnut kahden mustan suunnittelijan, Christopher John Rogersin ja Sergio Hudsonin asun.

Lapaset ja kertakäyttömaski, arkea juhlassa

Senaattori Bernie Sanders on joutunut lapastensa ja vinossa olevan kertakäyttömaskinsa vuoksi vitsailun kohteeksi.

– Bernie Sandersilla on sama takki kuin usein ennenkin,ja hänestä on tehty virkaanastujaisten jälkeen paljon vitsejä netissä, joissa hän istuu arkisessa takissaan metrossa tai on menossa ruokaostoksille kauppakeskukseen ja muuta sellaista. Mutta tietysti hän oli alipukeutussaan tyylilleen uskollinen, arvioi Sami Sykkö.

Lapaset eivät kuitenkaan ole ehkä mitkä tahansa tumput, vaan niiden taustalta löytyy tarina.

– Iltasanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) lapaset on kutonut Sandersin kotivaltiossa Vermontissa asuva opettaja. Ne on valmistettu kierrätysvillapaidoista ja muovipulloista, Sykkö kertoo.

Takki taas on kuuluisan lumilautafirman, joka on tehnyt rajatun määrän takkeja, joiden selkää koristaa Sandersin naamataulu.

Malli piti takista niin paljon, että hän sai sellaisen itselleen jouluna - tosin ilman oman naamansa kuvaa.

Sanders on itse kommentoinut asuvalintaansa näin: "Me emme ole Vermontissa kovin kiinnostuneita muodista. Me haluamme pysyä lämpiminä".