Teittiset haluavat muuttaa, mutta sopivaa taloa ei löydy — kokosimme syyt, miksi asuntokaupassa myydään nyt ei-oota

Taina Teittisen perhe asuu rivitalossa, josta on nelisen kilometriä matkaa Lappeenrannan keskustaan. Perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi kaksi alle kouluikäistä lasta.

Noin vuosi sitten Teittiset alkoivat suunnitella uuden talon ostoa, sillä lasten kasvaessa lisätilalle on tarvetta. Sitten suunnitelmat tyssäsivät. Sopivaa taloa ei löytynytkään heti, eikä edes ajan kuluessa.

Jos kriteerit täyttävä asuntoilmoitus tuli vastaan asunnonvälityssivuilla, se saattoi mennä nenän edestä.

— On käynyt niinkin, että välittäjän kanssa on sovittu, että mennään katsomaan kohdetta. Mutta asunto on mennyt kaupaksi ennen kuin on ehditty edes vilkaisemaan taloa, Taina Teittinen kuvaile.

Toiveissa olisi löytää muuttovalmis omakotitalo, jossa ei tarvitsisi tehdä remontteja.

— Olemme etsineet taloa joka puolelta, sillä haarukkaa on pitänyt laajentaa. Aluksi meillä oli ajatus, että haluaisimme talon olevan lähempänä keskustaa, mutta nyt haku on laajentunut Joutsenoon asti. Taloja on tullut myyntiin niin vähän, Taina Teittinen kertoo.

Taina Teittinen on perheineen etsinyt uutta taloa noin vuoden verran. Vielä sopivaa ei ole sattunut kohdalle. Silva Nieminen / Yle

Teittiset eivät ole ongelman kanssa yksin. Jo loppuvuonna kiinteistönvälittäjät ympäri Suomen nostivat esiin huolen myyntikohteiden pulasta.

— Myytävää tarvittaisiin joka puolella, mutta erityisesti isot keskuskaupungit kuten Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu ovat tällaisia, kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson kertoo.

Samanlaisia kokemuksia on muuallakin. Esimerkiksi Kiinteistömaailma Lappeenrannan mukaan kaupungissa on ollut noin kolmannes vähemmän myytävää kuin aikaisemmin.

— Etuovessa on täällä noin 650 kohdetta myytävänä, kun yleensä on yli tuhat, vertaa Kiinteistömaailma Lappeenrannan yrittäjä Taina Uski.

Miksi asuntoja ei laiteta myyntiin?

Asuntomarkkinoilla korona on näkynyt heilahduksina. Koko maassa asuntokauppa väheni huhti-toukokuussa noin 30 prosenttia. Silloin koronaviruksen rajoitustoimet olivat tiukimmillaan.

Kesällä kauppa lähti jälleen käyntiin ja loppuvuodesta se kävi jo paremmin kuin edellisvuonna.

Nyt myytävää on vähemmän kuin ostajia.

OP Koti Etelä-Karjalan toimitusjohtaja Mia Savolainensanoo, että on vaikea arvioida, miksi ihmiset eivät nyt halua myydä asuntojaan entiseen malliin.

— Esimerkiksi Imatralta on ostettu myös omakotitaloja kakkosasunnoiksi. Kiinnostuneita ja ostajia on tullut pääkaupunkiseudulta asti ja vapaa-ajan asunnoksi halutaan muutakin kuin perinteisiä mökkejä, Savolainen kertoo.

Mia Savolainen OP Koti Etelä-Karjalasta kertoo, että kakkosasunnoksi hankitaan perinteisen mökin sijaan jopa kerrostaloasuntoja. Esimerkiksi Saimaan ympäröimässä Lappeenrannan Pikisaaresta on myyty ihmisille vapaa-ajan asuntoja. Kare Lehtonen / Yle

Yksi syy voi olla myös siinä, että kysyntää on nyt enemmän kuin vaihtohalukkuutta. Moni myyntiä harkinnut omakotitaloasuja on koronan ja kotona kököttämisen jälkeen ollutkin tyytyväinen omaan pihaan ja ylimääräisiin huoneisiin.

— Esimerkiksi Riihimäki on ollut muuttotappiollinen kymmenen vuotta, mutta on nyt kääntynyt muuttovoittoiseksi. Ihmiset haluavat yhdistää sen, ettei tarvitse olla erikseen mökkiä vaan niitä samoja asioita voi löytyä kotoakin, Annukka Mickelsson sanoo.

Koronavirustilanne voi vaikuttaa myös ihmisten myyntihalukkuuteen. Kaikki eivät välttämättä uskalla avata kotiaan asuntonäytöille.

— Ja on niitä, jotka miettivät myyntiä, mutta eivät luota tilanteeseen. On mielikuva, että asunnot eivät nyt käy kaupaksi. Se kyllä pidä paikkaansa, Taina Uski Kiinteistömaailmalta sanoo.

Hyväkuntoiset asunnot kiinnostavat

Moni perhe etsii Teittisten tavoin uudehkoja ja hyväkuntoisia omakotitaloja, joissa on tilaa.

Toisaalta pienet keskusta-asunnot kiinnostavat aina. Sijoittajia on niin paljon liikkeellä, että Tilastokeskuksen tuoreen analyysin mukaan koko 2000-lukua piinannut vuokra-asuntojen pula on selätetty kokonaan jopa suurissa kasvukeskuksissa.

Osa ostajista haluaa remontoida asunnoista itselleen sopivia, mutta moni arvostaa valmista kotia.

— Nähtävissä on trendi, että halutaan valmiita kohteita. Aika harvoin halutaan remontin keskelle, varsinkin, jos on perhettä. Helppous on se, jota arvostetaan nykyisin, kiiteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson sanoo.

Lappeenrannan keskustassa kiinnostavat pienet kerrostaloasunnot. Niitä ostavat usein sijoittajat. Silva Nieminen / Yle

Kysyntä ja vähäinen tarjonta vaikuttavat jonkin verran myös hintoihin, vaikka pitkäaikaisempia analyysejä onkin vielä liian aikaista tehdä.

— Se vaikuttaa niin, että pyyntihinta on lähempänä myyntihintaa. Niissä on aiemmin ollut enemmän liikkumavaraa. Mutta tosi halutuissa kohteissa voidaan mennä ylikin pyyntihinnan, Mickelsson kertoo.

— Toisaalta ostajat ovat myös hyvin hintatietoisia ja muutokset ovat pysyneet maltillisina. Mutta kevät on perinteisesti vilkasta asuntokaupassa, joten vielä ei tiedä, miten se silloin näkyy, Mia Savolainen OP Koti Etelä-Karjalasta sanoo.

Mökkeily kiinnosti kesällä

Kesällä kiirettä riitti myös mökkimarkkinoilla. Viime vuonna Suomessa tehtiin 1300 mökkikauppaa enemmän, kuin vuonna 2019.

Moni kaipasi pois kotinurkista, eikä ulkomaanmatkoja voinut koronan vuoksi tehdä.

— Myyntiin tulleet mökit myytiin. Niitäkin olisi voinut olla enemmän. Myös pitkään myynnissä olleet mökit menivät kaupaksi, Taina Uski Kiinteistömaailmasta sanoo.

Uudet omakotitalot kiinnostavat nyt niin, että ne saattavat mennä hyvinkin nopeasti kaupaksi. Kuva Lappeenrannan Karhuvuoresta. Silva Nieminen / Yle

Myyntiajat lyhentyneet

Annukka Mickelssonin mukaan omakotitalon keskimääräinen myyntiaika Suomessa on noin sata päivää. Kohteet ovat erityislaatuisia ja niihin joudutaan teettämään usein erilaisia kuntokartoituksia ja hankkimaan todistuksia. On myös alueita, joilla kauppa vain käy hitaammin.

Koronavuonna osa isoistakin kaupungeista on kärsinyt muuttotappioita. Esimerkiksi Espoossa myytiin eniten asuntoja vuonna 2020, mutta siitä tuli silti muuttotappiokunta.

Pohjoisessa Rovaniemellä asuntojen myynti laski viime vuonna 30 prosenttia.

Monen yliopistokaupungin kohdalla osasyy on opiskelijoiden puuttuminen. Iso osa korkeakouluopinnoista suoritetaan etänä, eikä opiskelupaikkakunnalle ole pakko muuttaa.

Taina Uski Lappeenrannan Kiinteistömaailmalta kertoo, että kohteita voisi myydä enemmänkin, mutta niitä on nyt vähemmän saatavilla. Kare Lehtonen / Yle

Ja sitten on alueita, joilla kauppa käy vinhaa vauhtia. OP Koti Kymenlaakson kiinteistönvälittäjä Marko Turunen kertoi Ylen jutussa tammikuun alussa, että myyntiaikojen lyhentyminen näkyy selvästi.

– Myös niin sanottuja hankalia kohteita kaupungin haja-alueilta on saatu myytyä. Etenkin kalliimmista uusista omakotitaloista on huutava pula. 2000-luvulla tai sen jälkeen tehtyjen omakotitalojen myyntiajat lasketaan monta kertaa päivissä tai viikossa kaikkine papereineen, Vauhkonen sanoo.

Lue lisää: Hyväkuntoisista asunnoista on pulaa Kaakkois-Suomessa – uusille omakotitaloille on nyt kova kysyntä

Tarvittaessa nopeita liikkeitä

Teittisen perheessä asunnonvälityssivujen ilmoituksia selataan netissä ja niihin on asetettu hakuvahdit. Perhe on ollut yhteydessä myös suoraan kiinteistönvälittäjiin, mutta ainakaan toistaiseksi heille ei ole tarjottu mitään ennen virallisia myynti-ilmoituksia.

— Tuntuu, että hyvät kohteet menevät. Seuraan uusia ilmoituksia joka päivä ja olen heti yhteydessä välittäjiin, Taina Teittinen kertoo.

Mukaan on mahtunut pieniä pettymyksiä, kun johonkin kohteeseen on ehtinyt kuvien perusteella ihastua, mutta lopulta asuntoa ei ole ehtinyt edes katsomaan paikan päälle. Myös asenne ostamiseen on muuttunut. Aiempi harkitsevuus on vaihtunut ajatukseen, että peliliikkeitä on uskallettava tehdä nopeastikin.

— Ennen ajattelin, että muutama päivä pitää miettiä ja pähkäillä, onko kohde sopiva. Mutta nyt mieli on muuttunut niin, että on valmis tekemään tarjouksen heti. Jos sopiva tulee kohdalle, pitää olla valmis, Teittinen sanoo