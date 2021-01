Katleena Kortesuo lopettaa kriisiviestinnän: "Totesin, että tähän vaaditaan jo terveydenhoitoalan ammattilaista"

Kortesuo on neuvonut akuuteissa kriisiviestintäongelmissa olevia julkisuuden henkilöitä ja yrityksiä useita vuosia.

Jarno Lindholm

Tietokirjailija, viestintäkouluttaja Katleena Kortesuo on auttanut lukemattomia suomalaisia yrityksiä ja julkisuuden henkilöitä viime vuosina viestinnän akuuteissa kriisitilanteissa. Kortesuohon otetaan yhteyttä, kun henkilö tai yritys on kohdannut esimerkiksi some- tai mainekohun.

Kriisiviestintätilanteet tulevat aina yllättäen, usein viikonloppuisin ja öisin. Viestinnän asiantuntija kertoo, että tyypillisesti asiakkaat ovat soittessaan peloissaan ja hätääntyneitä.

Nyt Suomen kalleimmaksi siivoojaksi itseään tituleeraava hämeenlinnalainen viestinnän asiantuntija on päättänyt jatkaa krisiiviestinnän valmentamista, mutta lopettaa akuuttien kriisiviestintätilanteiden hoitamisen.

— Eilen tuli sitten puhelu, jossa asiakas pettyi tosi pahasti, kun en pystynyt auttamaan häntä heti ja hän uhkasi itsemurhalla. Totesin, että tähän vaaditaan terveydenhoitoalan ammattilaista eikä enää kriisiviestijää. Päätin, että lopetan akuutit kriisiviestintäkeissit, sanoo Kortesuo.

Eioototta (siirryt toiseen palveluun)-blogissaan Kortesuo kertoo soittaneensa puhelun päätyttyä hätäkeskukseen.

Yrittäjä - älä jää yksin

Kortesuo kertoo, että kriisiviestintätilanne on toki usein myös rauhallinen. Yhteyttä ottavan yrityksen tai julkisuuden henkilön kanssa pohditaan nimenomaan viestintää ja sitä, miten tieto tapahtuneesta saadaan sidosryhmille.

— Mutta on näitä tilanteitä, missä ihminen ei tunnista, että hän tarvitsisi mielenterveysapua. Silloin tarvitaan enemmän psykoterapiaa kuin Katleenaa, sanoo Kortesuo.

Kortesuo kannustaa ihmisiä hankkimaan ahdistavissa tilanteissa teraapia-apua. Kortesuo kertoo itse allekirjoittaneensa vastikään kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan psykoterapeutin koulutusta maksuttomaksi.

— Meillä on Suomessa on tällä hetkellä kovat jonot psykoterapiaan. On kohtuutonta, että psykoterapeutin koulutus maksaa kymmeniä tuhansia euroja, kun kirurgiksi pääseee halvemmalla, sanoo Kortesuo.