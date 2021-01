Suomessa valmistetaan pian tuhansia sähköllä toimivia moottoripyöriä, uhoaa startup-yrittäjä – eräs keksintö erottaa pohjalaisfirman kilpailijoista

Vannemoottorikeksinnön ympärille syntyi startup-yritys, joka on työllistänyt kymmenen henkeä vuodesta 2018 lähtien.

Toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki käynnistää Verge TS -sähkömoottoripyörän prototyypin RMK Vehicle Corporationin tiloissa Seinäjoella. Moottorista kuuluu vienoa huminaa.

– Tämä on viimeisin prototyyppi. Vielä tulee pieni kasvojenkohotus ja sitten mennään tuotantomalleihin, Lehtimäki vakuuttaa.

Vannemoottorikeksinnön ympärille syntynyt projekti on työllistänyt kymmenen hengen startup-yritystä vuodesta 2018 alkaen. Ensimmäisiä valmiita pyöriä lupailtiin asiakkaille viime vuonna, mutta koronapandemia sotki suunnitelmia niin, että projekti oli välillä vaarassa.

– Siitä selvittiin ja projekti jatkuu. Meillä on lisäksi Turussa, Salossa ja Helsingissä tähän osallistuvia henkilöitä. Meillä on born global -asenne, eli emme ole sitoutuneet paikkaan. Nykyinen etätyötrendi sopii meille tosi hyvin.

Yritys haki pääomaa osakeannilla

Lehtimäen mukaan kasvuyritys tarvitsee paljon rahaa, ja sitä aloittelevalla yrityksellä ei ole. Ympäristö Seinäjoella on kuitenkin ollut suotuisa. Lisää pääomaa yritys on hakenut osakeannilla.

– Hyvät ihmiset haluavat tukea meitä niin, että pärjäämme. Mutta on haastava laji lähteä tekemään startupilla ajoneuvovalmistusta. Ainakin haastavin mitä minä olen löytänyt, Lehtimäki sanoo.

Kahden tuhannen euron varausmaksun pyörästä on maksanut viisikymmentä kiinnostunutta. Kaupat tehdään verkkokaupassa ja valmis pyörä toimitetaan vanerilaatikossa kotiovelle.

Parin vuoden päästä pyöriä on tarkoitus valmistaa Seinäjoen tehtaassa jopa tuhansia.

Lehtimäen mukaan kilpailijoita sähkömoottoripyörämarkkinoilla on tällä hetkellä neljä. Niiden joukossa on isoja valmistajia, joilla on kaikilla oma kohdeyleisönsä. Yksi havittelee työmatkailijoita, jotka haluavat liikkua työmatkat mahdollisimman halvalla.

Tuomo Lehtimäki ja Verge TS sähkömoottoripyörän viimeisin prototyyppi. Tuomo Rintamaa/Yle

– Harley-Davidsonilla on oma kannattajakunta, joka pitää tietynlaisista moottoripyöristä. Meillä on laite, jossa on viimeisintä hightechiä.

Korkeaa teknologiaa edustaa esimerkiksi tabletin kokoinen näyttö, joka on kytketty valmistajan omaan tietojärjestelmään. Siitä voi lukea monenlaisia tietoja pyörästä ja tilata vaikka varaosia.

Ominaisuuksista omaperäisin on kuitenkin vannemoottori, joka Lehtimäen mukaan erottaa Vergen kilpailijoista.

– Voimansiirrossa ei ole ketjua, kardaania tai hihnaa. Moottori on kiinni suoraan vanteessa. Se hivelee tietynlaista käyttäjäkuntaa, joka adoptoi uutta tekniikkaa. Heille me teemme tätä tuotetta, Lehtimäki kertoo.

Kokoonpano käy nopeasti

Yhtiön tilat Seinäjoella näyttävät vielä keskeneräisiltä. Lehtimäki kertoo, että pyörien kokoonpano on lopulta muutaman tunnin työ. Osat tulevat alihankkjoilta, esimerkiksi etuhaarukan valmistaa ruotsalainen Öhlins.

– Suunnittelu ja markkinointi on meidän päätyömme. Pyöriä kootaan pienillä tuntimäärillä.

Tulevaisuudessa seinäjokelaisyhtiö haluaa toimia maailmanmarkkinoilla, mutta ensisijaisesti päämarkkina-alue on Euroopassa.

Tuomo Lehtimäki lupaa valmiin pyörän ensimmäisille asiakkaille ensi kesäksi.

– Tänä vuonna 2021 kesällä ensimmäiset asiakkaat ajaa omilla moottoripyörillä.

