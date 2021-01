Tästä tulee kaikkien aikojen talviretkeilykausi – lue selviytymiskouluttajan 6 vinkkiä aloittelijalle ja konkarille

Retkeilybuumi ei näytä näytä hyytymisen merkkejä talvellakaan. Luontoon lähdetään yön yli -retkille tänä talvena ehkä innokkaammin kuin koskaan aiemmin, ennustaa Metsähallituksen luontopalvelut (siirryt toiseen palveluun).

Kansallispuistoja hoitava Metsähallitus myös varoitti sosiaalisessa mediassa, että vilkas retkeilysyksy tyhjensi autiotupien liiterit, ja vähäisen lumen vuoksi polttopuuhuoltoa ei ole päästy tekemään kaikkialle erämaihin.

Liikkeellä on nyt paljon pakkasretkeilyn ensikertalaisia. Talvinen luonto haastaa taidot aivan eri tasolla kuin sulan maan aika, muistuttaa luontoalan yrittäjä Mikko Kettunen.

Kettunen antaa vinkit aloittelevalle talvivaeltajalle. Ja sopivat ne konkarillekin.

1. Arvioi omat taitosi realistisesti

Suomalaisilla, varsinkin miehillä, on aika suuret kuvitelmat osaamisestaan, sanoo Kettunen. Osaaminen ei siirry verenperintönä. Kerran opittu vanhenee ja taidot unohtuvat, jos ei ole pitänyt karttaa ja kompassia kädessä armeijan jälkeen.

Kokeile, syntyvätkö tulet lumisessa luonnossa ja saatko teltan pystytettyä tuulessa ja pimeässä, eräkouluttaja ehdottaa. Erätaitoja opetetaan kursseilla kaikkialla maassa: käy sellaisella tai mene opastetulle vaellukselle. Opit toisilta ja kehityt, voit lähteä liikkeelle luottavaisemmin mielin.

2. Harjoittele lähiretkellä

– Aloitan itsekin joka talvi yhden yön reissuilla retkeilyn, kertoo yhteensä useamman vuoden elämästään luonnossa majoittunut Kettunen. Testaa varusteiden toimivuutta paikoissa, joista pääsee tarvittaessa pois.

Avotunturissa tai erämaassa ei opetella eikä testata, siellä on toimittava ja osattava. Lähiluonnossa yöpyminen voi olla ihan yhtä jännittävää kuin kauempanakin.

Retkikohdetta ei tarvitse etsiä satojen kilometrien päästä. Lähiluontokin on talvella jännittävä yöpymispaikka. Heikki Haapalainen / Yle

3. Talvella on siedettävä vilua ja kylmää

Pukeutuminen on suunniteltava niin, että et hikoile, vaan pysyt lämpimänä. Paikallaan ollessa on lisättävä reilusti vaatetta.

– Itselläni on aina kuiva vaihtopipo taskussa, tärkeää on pitää myös jalat ja kädet lämpiminä. Ja silti talvella on vilua jossain määrin siedettävä, se kuuluu asiaan, Mikko Kettunen muistuttaa.

Pakkanen on armoton kaveri. Kylmässäkin pitää osata toimia.

4. Majoite mukaan

Vaikka aikoisit yöpyä vaelluksellasi tuvassa, mukana on kuljetettava majoite, teltta, louekangas tai tarppi tai sinun on osattava leiriytyä maastoon. Sää voi yllättää, saatat eksyä reitiltä, voimasi voivat hiipua tai nilkkasi nyrjähtää.

Ulkona tulee äkkiä kylmä, jollei säänsuojaa ole mukana. Myös makuupussin ja makuualustan on oltava talvikäyttöön tarpeeksi lämpimiä, vaikka aikoisit yöpyä tuvassa.

Pohjois-Karjalassa on paljon merkittyjä reittejä ja taukopaikkoja talvivaellukseen ja myös erämaata, jossa ei kohtaa ketään. Heikki Haapalainen / Yle

5. Ruokaa rajattomasti

Luontoon ei kannata lähteä syömään huonosti. Ota mukaan paljon ravintopitoista ruokaa, joka maistuu sinulle.

– Mieti, minkä verran syöt arkena ja tuplaa tai triplaa määrä. Kaikki kuluu kyllä hiihtäessä. Kiloja ja kaloreita ei pidä vaelluksella miettiä, Mikko Kettunen neuvoo.

Hyvä ruoka myös nostaa mielialaa ja suklaa poistaa ketutusta. Kummasti tulee mukavampi olo kun keittää lämpimän kaakaon ja lorauttaa siihen pienen lämmikkeen. Älä karsi herkkuja pois ahkiostasi.

6. Hidasta ja nauti

Talvella eteneminen on hitaampaa kuin kesällä. Tee suunnitelma ja varasuunnitelma, tunne rajasi. Talvella luonto on kauneimmillaan.

– Hiljaisuus, valo ja horros ovat ihmeellisiä. Luonto on myös vaarallisimmillaan ja se on osa viehätystä, Mikko Kettunen päättää.

