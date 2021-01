Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Bulgarialainen Christo Grozev on mies, jota Venäjän valtio inhoaa. Lisäksi hän on juuri saanut selville, että Vladimir Putinin johtama valtio on valmis murhaamaan ihmisiä, joista se ei pidä.

Bellingcat-kansalaisjournalistiverkostossa toimiva Grozev kertoi joulukuussa löytäneensä Venäjän tunnetuimman oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin myrkyttäjät. He paljastuivat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n agenteiksi.

Grozev oli myös paikalla, kun Navalnyi soitti yhdelle myrkyttäjistään ja huijasi tältä tunnustuksen.

Luulisi, että tilanne hermostuttaisi kokeneempaakin kansalaisjournalistia.

– On selvä, että uhka on nyt suurempi kuin ennen, Grozev myöntää Ylen puhelinhaastattelussa.

Grozev ei asu Venäjällä mutta tietää, etteivät rajat ole estäneet Venäjän myrkyttäjiä aiemminkaan. Hän paljasti aiemmin Venäjän tiedustelu-upseerit, jotka myrkyttivät Sergei ja Julija Skripalin Britanniassa.

On myös viitteitä siitä, että Putin olisi tapattanut järjestelmällisesti vastustajiaan Euroopassa, Buzzfeed News (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

Juuri nyt Grozev ei ole huolissaan Venäjän valtiosta vaan muista tahoista, jotka voivat ajatella tekevänsä palveluksen vahingoittamalla tutkijoita. Näin voisivat toimia esimerkiksi rikollisjärjestöt, joiden tiedetään tehneen yhteistyötä FSB:n kanssa.

Todennäköisempää Grozevin mielestä kuitenkin on, että kosto tulee muutaman vuoden kuluttua. Juuri nyt isku Bellingcatin jäseniä vastaan herättäisi liikaa huomiota. Siksi verkoston tutkimusten on pysyttävä otsikoissa myös tulevaisuudessa.

Grozevin mukaan Bellingcatin jäsenet ovat joutuneet muuttamaan elämäntyyliään uhkien takia, he esimerkiksi matkustavat vähemmän. Myös konkreettisia uhkatilanteita on ollut, mutta turvallisuussyistä hän ei kerro niistä enempää.

Eniten hän on huolissaan venäläisistä toimittajista, joiden kanssa hän tekee yhteistyötä.

– Olemme saaneet selville, että tämä FSB:n ryhmä ei ole vain yrittänyt vaan myös onnistunut myrkyttämään ihmisiä, mukaan lukien toimittajia, Grozev sanoo.

Grozevin ryhmä on jatkanut tutkimuksiaan ja aikoo paljastaa vielä lisää tietoja myrkyttäjistä ja heidän uhreistaan ennen helmikuun loppua.

Epäilyttävät lennot johtivat myrkyttäjien jäljille

Grozev on ollut mukana Bellingcat-verkostossa jo vuosia. Britannialaisen bloggaaja Eliot Higginsin perustama verkosto aloitti muutaman innokkaan kansalaisjournalistin yhteistyönä vuonna 2014. Nyt se on kasvanut jo noin 20 työntekijän organisaatioksi.

Bellingcat tutkii valtioiden tekemiksi epäiltyjä rikoksia ja ihmisoikeusrikkomuksia netistä ja sosiaalisesta mediasta löytyvien todisteiden avulla.

Christo Grozevin mukaan Navalnyin myrkytystapausta oli vaikeampi alkaa selvittää, koska minkään maan poliisit eivät tutkineet tapausta. Esimerkiksi Skripalien myrkyttäjistä oli olemassa Britannian poliisin julkaisemat kuvat ja peitehenkilöllisyyksien nimet.

– Ajattelin, ettei tämä selviäisi ainakaan kymmeneen vuoteen, Grozev sanoo.

Aiemmasta työstä oli kuitenkin apua. Grozev oli myrkytyksen aikaan selvittämässä tietoja tutkimuslaitoksista (siirryt toiseen palveluun), joissa oli Bellingcatin tietojen mukaan jatkettu Venäjän salaista novitšok-hermomyrkkyohjelmaa.

Bellingcatin ja sen venäläisen The Insider -verkkomedian tutkijat huomasivat teletietojen avulla, että kaksi erään laitoksen tutkijaa olivat olleet tiiviissä yhteyksissä turvallisuuspalvelu FSB:n työntekijöihin juuri myrkytyksen aikaan.

Tämä antoi vihiä siitä, että kyseessä voisi olla FSB:n operaatio, Bellingcatin selostus tutkimuksen kulusta kuvaa. (siirryt toiseen palveluun)

Varsinainen läpimurto syntyi kuitenkin tutkimalla Navalnyin matkareittejä.

Matkustaja "Aleksei Frolovin" tausta paljastui pian vielä kiinnostavammaksi. Hänen henkilötiedoillaan ei löytynyt veronumeroa, autoa tai osoitetta. Vaikutti siltä, että henkilöä ei todellisuudessa ollut olemassa, vaan kyseessä oli Venäjän passirekisteriin luotu valehenkilöllisyys.

Myös kaksi muuta miestä oli varannut lennot Novosibirskiin samaan aikaan tämän mystisen matkustajan kanssa. Myös heistä toinen käytti väärää henkilöllisyyttä, kun taas toinen näytti lentäneen omalla nimellään.

Tämä nimi löytyi netistä jonkun puhelimen osoitekirjasta nimellä, jonka eteen oli kirjoitettu lyhenne "FSB".

Venäjällä henkilötietoja voi ostaa netistä

Länsimaisiin korviin kuulostaa oudolta, että Bellingcatin tutkijoilla oli käytössään venäläisvakoojien puhelu-, lento- ja osoitetietoja ja jopa puhelimien osoitekirjoja.

Venäjällä tällaista tietoa on kuitenkin ostettavissa melko helposti ja halvalla internetin hämärämmiltä kauppapaikoilta. Tietoja myydään esimerkiksi Whatsappia muistuttavassa pikaviestinsovellus Telegramissa.

Venäjän turvallisuuspalvelut keräävät valtavia määriä henkilö- ja paikkatietoja muun muassa teleoperaattoreilta ja lentoyhtiöiltä. Tietojärjestelmät vuotavat pahasti, koska yksittäiset yritysten työntekijät ja poliisit tienaavat myymällä tietoja eteenpäin.

Ostajina on rikollisia – sekä tutkivia toimittajia ja kansalaisjournalisteja. Grozev on kertonut aiemmin sanomalehti The Guardianille, (siirryt toiseen palveluun) että Navalnyin tapaukseen liittyvät tiedot maksoivat yhteensä noin 25 000 euroa.

Myös journalistinen media käyttää toisinaan laittomista lähteistä saatua tietoa. Näin on saatu selville esimerkiksi veronkiertäjiä ja korruptiotapauksia. Silti esimerkiksi Yle ei maksaisi laittomasti kerätystä tiedosta.

Grozev sanoo, että myös Bellingcat turvautuu laittomiin lähteisiin vain poikkeustapauksissa.

– Toimimme näin, kun uskomme vahvasti muiden lähteiden perusteella, että olemme jo löytäneet rikoksen ja sen taustalla olevan organisaation, Grozev sanoo.

Grozevin mukaan Bellingcat pyrkii myös käsittelemään tietoja mahdollisimman vastuullisesti. Esimerkiksi teletiedoista poistetaan heti kotiin liittyvät paikkatiedot ja puhelut, jotka on oletettavasti soitettu perheenjäsenten välillä.

Navalnyia oli varjostettu jo vuosia

Grozevin mukaan tapausten tutkiminen vaatii yleensä paljon työtä, koska tietoa on valtavasti ja monet johtolangat johtavat umpikujiin. Tutkijoita kuitenkin auttoi se, että he olivat hyödyntäneet venäläisiä henkilötietoaineistoja jo aiemmissa tutkimuksissaan.

Yhden vakoojan löytyminen johdatti pian kokonaisen iskuryhmän jäljille. Kun tutkijat etsivät matkustajatietoja, paljastui seitsemän miestä, jotka olivat lentäneet samoihin kaupunkeihin samoihin aikoihin kuin Navalnyi.

Myös peitenimiä käyttäneiden oikeat henkilöllisyydet paljastuivat. He olivat käyttäneet oikeita etunimiään ja syntymäaikojaan mutta vaihtaneet sukunimensä puolison nimeen.

Henkilöt kävivät puhelinten paikkatietojen perusteella töissä FSB:n tukikohdissa, ja erään kotiosoitteeksi oli merkitty yksi tukikohdista. Kolmella oli taustaa lääkärinä, ja yksi oli palvellut asevoimien kemiallisten aseiden yksikössä.

Tiimi oli teletietojen perusteella yhteyksissä henkilöön, joka vaikutti ryhmän johtajalta. Tämä piti yhteyttä kemiallisia aseita kehitteleviin laitoksiin ja FSB:n johtoon. Tutkijataustaisen miehen osoitteeksi oli merkitty puolustusministeriön alainen tutkimuslaitos, joka on Bellingcatin tietojen mukaan kehittänyt kemiallisia aseita.

Tässä vaiheessa Grozevin tiimi otti yhteyttä Navalnyyn, joka oli Saksassa toipumassa myrkytyksestään. He saivat tältä listan kaikista lentomatkoista viimeisten vuosien aikana.

Lentotietojen avulla tutkijat löysivät ainakin 37 matkaa, joiden aikana FSB:n epäilty myrkyttäjätiimi oli varjostanut Navalnyia. Varjostaminen alkoi vuonna 2017, kun Navalnyi oli ilmoittautunut presidenttiehdokkaaksi. Sittemmin tällaisia matkoja on löytynyt vielä muutama lisää.

Jos tutkijoilla oli ollut aiemmin epäilyksiä, nyt ne karisivat. Oli tilastollisesti mahdotonta, että kyseessä olisi ollut sattuma.

– Minulle tuli kyyneleet silmiin. Oli vaikea uskoa, että se todella tapahtui, Grozev sanoo.

Todisteita kertyi lisää.

Vaikka myrkyttäjät eivät käyttäneet matkalla omia puhelimiaan, eräs heistä oli ollut huolimaton. Hän oli avannut puhelimensa pari kertaa operaation aikana.

Puhelin paikantui ensin Novosibirskiin lähelle hotellia, jossa Navalnyin avustaja yöpyi. Myrkytysoireiden ilmaantumista edeltävänä yönä puhelin paikantui Tomskiin vain parin kilometrin päähän hotellista, jossa Navalnyi yöpyi.

Tutkijat löysivät myös viitteitä mahdollisesta aiemmasta myrkytysyrityksestä. Heinäkuussa 2020 Aleksei Navalnyi oli matkustanut lomalle Kaliningradiin yhdessä puolisonsa Julija Navalnajan kanssa. Heidän tietämättään paikalle oli lentänyt myös FSB:n agentteja.

Matkan neljäntenä päivänä Julija tuli yllättäen hyvin huonovointiseksi. Hän joutui palaamaan hotellille, jamutta tämäkin matka tuntui vaikealta. Hän toipui vasta seuraavana aamuna.

Samaan aikaan FSB:n tiimin johtaja ja novitšok-myrkyn kehittelystä epäillyn laitoksen työntekijät soittivat toisilleen kiivaaseen tahtiin. Sama toistui Navalnyin myrkytyksen aikana.

Tuolloin Navalnyit eivät jääneet ihmettelemään tapausta. Nyt Aleksei Navalnyi sanoo uskovansa, että kyse saattoi olla samasta aineesta, jolla hänet myrkytettiin. Oireet olivat samankaltaisia mutta lievempiä.

Seuraavaksi mukaan tulivat yhdysvaltalainen tv-kanava CNN (siirryt toiseen palveluun) ja saksalaislehti Der Spiegel. Näiden tutkivat toimittajat pääsivät tutustumaan Bellingcatin keräämään aineistoon.

– Näytimme heille tietomme ja päätelmämme. Pyysimme kertomaan, olemmeko hulluja vai emme, Grozev sanoo.

Toimittajat tutustuivat aineistoon muutaman päivän ja päätyivät samaan johtopäätökseen. Myrkyttäjät olivat paljastuneet.

Navalnyi huijasi myrkyttäjän tunnustamaan

Viimeinen varmistus tutkinnan tuloksista saatiin kuitenkin eräältä myrkyttäjistä.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin joulukuun puolivälissä. Vain muutamaa tuntia aiemmin Navalnyi soitti yhdelle myrkkytiimin jäsenistä (siirryt toiseen palveluun) ja esiintyi raporttia tekevänä korkeana turvallisuusneuvoston virkamiehenä.

Grozev kertoo, että ajatus soitosta oli hänen. Navalnyi kuitenkin keksi, että soiton kohteelta voisi yrittää huijata tunnustuksen.

– Sanoin, että se oli ajan tuhlausta, koska hän varmasti tunnistaisi Navalnyin äänen, Grozev sanoo.

Myrkkytiimin jäsen alkoi kuitenkin kertoa pitkähkön puhelun aikana oma-aloitteisesti tietoja, jotka pitivät yhtä Grozevin tutkimusten kanssa. Tunnelma oli epäuskoinen.

– Samalla hän oli täysin tunteeton tapahtumia kohtaan. En usko, että koen mitään vastaavaa enää koskaan. Se oli suurin adrenaliinipiikki urallani, Grozev sanoo.

Tiimin jäsen paljasti myös aivan uusia tietoja. Hän muun muassa kertoi, että myrkkyä oli erityisesti Navalnyin alushousuissa, jotka hävitettiin myöhemmin.

Tutkimus ja aiempi tieto hermomyrkky novitšokin käytöstä tuoneet ennennäkemätöntä julkisuutta Navalnyille ja murhayritykselle sekä Venäjällä että maailmalla. Tämän jutun julkaisun aikaan Navalnyin kahta Youtube-videoita Bellingcatin tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun) ja puhelinsoitosta (siirryt toiseen palveluun) on molempia katsottu yli 23 miljoonaa kertaa.

Navalnyin pidätys viime sunnuntaina on nostanut panoksia entisestään. Hänet otettiin kiinni jo passintarkastuksessa, kun hän palasi Venäjälle toivuttuaan myrkytyksestä Saksassa.

Lauantain tukimielenosoitusten laajuisia protesteja ei ole nähty Venäjällä vuosiin. Navalnyin uusin paljastusvideo syyttää Putinia korruptiosta (siirryt toiseen palveluun) ja on kerännyt yli 70 miljoonaa katsojaa.

Venäjän syytöksiin voi vastata avoimuudella

Venäjä on käynyt vuosikausia jatkunutta mustamaalauskampanjaa Bellingcatia vastaan. Tutkijoita häiriköidään ja Grozevin mukaan Bellingcatin sivuja on myös yritetty hakkeroida.

FSB väittää, että Bellingcatin uusimmat Navalnyi-paljastukset ovat perättömiä eivätkä olisi olleet mahdollisia ilman ulkomaisten tiedustelupalveluiden tukea.

– Heidän syytöksensä ovat ristiriitaisia. Miten tuloksemme voivat olla samaan aikaan väärennettyjä ja tiedustelupalvelujen työtä? Grozev kommentoi.

Grozev huomauttaa, ettei Venäjä ole koskaan esittänyt todisteita väitteidensä tueksi, vaikka aikaa on ollut.

– Ainoa tapa vastata heille on olla täysin läpinäkyvä, Grozev sanoo.

Esimerkiksi Navalnyi-tutkinnan metodit ja lähteet on esitelty verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Myös jotkut itsenäiset venäläiset mediat ovat Grozevin mukaan toistaneet Bellingcatin tutkimuksia ja vahvistaneet, että tiedot ovat löydettävissä netin markkinoilta ja avoimista lähteistä.

Bellingcat julkaisee myös sivuillaan budjettinsa ja rahoittajansa (siirryt toiseen palveluun). Niiden joukossa on pääasiassa demokratiaa ja sananvapautta tukevia säätiöitä sekä Hollannin valtiollinen rahapeliyhtiö. Se kerää myös varjoa järjestämällä menetelmistään (siirryt toiseen palveluun) työpajoja toimittajille ja kansalaisjournalisteille.

Vaikka Bellingcatin suurimmat paljastukset liittyvät Venäjään, se on tutkinut myös esimerkiksi Nato-maiden asekauppoja (siirryt toiseen palveluun) Jemenin sodan osapuolille sekä EU:n rajavartiostoa (siirryt toiseen palveluun) ja Kreikkaa (siirryt toiseen palveluun), jotka ovat käännyttäneet siirtolaisveneitä laittomasti takaisin merelle.

Tässä kuussa se julkaisi selvityksen naisesta, jonka poliisi ampui Yhdysvaltain kongressihyökkäyksessä (siirryt toiseen palveluun).

– Ei ole meidän syymme, että Venäjä on syyllistynyt suurimpaan osaan valtion tekemistä rikoksista Euroopassa. Ei ole tiedossa muita maita, jotka myrkyttäisivät sekä omia kansalaisiaan että ulkomaalaisia kielletyillä kemiallisilla aseilla, Grozev sanoo.

Grozev: Tekijät joutuvat ennen pitkää vastuuseen

Grozevin mukaan Navalnyia seurannut myrkyttäjäryhmä toimi varsin ammattimaisesti. He käyttivät peitenimiä ja varoivat paljastumasta. Navalnyi kertoi CNN:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), ettei ollut koskaan nähnyt heitä vuosien aikana.

Venäjä on myös parantanut datan piilottamista Bellingcatin tutkimusten myötä. Agenttien tietoja saatetaan poistaa järjestelmistä tai niihin sotketaan vääriä tietoja.

– Tämä on tuntunut kuin monitasoiselta tietokonepeliltä. Kun saavutamme yhden tason, seuraava on vaikeampi, Grozev sanoo.

Silti Navalnyin myrkyttäjien jäljille oli mahdollista päästä varsin nopeasti. Turvallisuuspalvelujen keinovalikoima on kehitetty aikana, jolloin lähes kaikesta toiminnasta ei jäänyt digitaalisia jälkiä.

– Jos tutkisimme muiden turvallisuuspalvelujen, myös yhdysvaltalaisten toimintaa, löytäisimme samanlaisia virheitä, Grozev arvioi.

Navalnyin myrkytyksestä alkanut jupakka on vienyt Venäjän ja lännen välit entistä kireämmäksi.

Yhdysvallat ja EU-maat, Suomi mukaan lukien, ovat vaatineet Navalnyin vapauttamista ja myrkytyksen selvittämistä. EU on myös asettanut pakotteita FSB:n johdolle, myrkkyjä mahdollisesti tuottavalle laitokselle ja kouralliselle muita tahoja.

Grozev sanoo olevansa silti pettynyt reaktioihin.

– Olin toivonut, että meidän tutkimuksemme olisi pakottanut esimerkiksi Saksan syyttäjät avaamaan rikostutkinnan, Grozev sanoo.

Hän uskoo silti, että kansainvälisten järjestöjen on pakko reagoida jotenkin. Hänen mukaansa löydökset osoittavat, että Venäjä pitää yllä salaista ohjelmaa, joka myrkyttää Putinin poliittisia vastustajia.

Grozevin uskoo silti, että vastuulliset joutuvat vastaamaan teoistaan vielä joskus. Hänen mukaansa se edellyttää sitä, että valta vaihtuisi Venäjällä.

Lähteet: Reuters, Tass