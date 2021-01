Irlanti ja Tšekki alkuvuoden synkimmät maat koronatartunnoissa – Suomella ja Islannilla edelleen valoisimmat luvut

Euroopan tartuntatautivirasto, ECDC, on listannut vuoden 2021 kahden ensimmäisen viikon koronatartunnat Euroopassa.

Tästä jutusta voit lukea viimeisimmät tiedot koronasta meillä ja muualla.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on edelleen korkein Irlannissa. Maassa on raportoitu 1445 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana.

Irlannin sairaalakapasiteetti on vaikeuksissa, ja koronarajoitukset ovat olleet rajut jo viikkojen ajan.

Vajaan viiden miljoonan asukkaan Irlanti kärsii naapurimaa Britannian tavoin ärhäkkäästi tarttuvasta koronan virusmuunnoksesta.

Myös Tšekin tartuntatilanne on huolestuttava. Ilmaantuvuusluku on 1360 ja maassa on tähän mennessä todettu jo 900 000 koronatartuntaa.

Myös Tšekin koronasulku on tällä hetkellä mittava. Rajoitustoimia löysättiin joulun alla, jonka vuoksi tartuntakäyrät lähtivät uuteen nousuun.

Harri Vähäkangas / Yle

Vuoden kahden ensimmäisen viikon ilmaantuvuusluku on korkea myös muun muassa Sloveniassa, Portugalissa sekä Espanjassa, jossa koronatilanne on ollut vaikea koko pandemian ajan.

Suomi ja Islanti valopilkkuina

Suomen ilmaantuvuusluku on 62 ja se on Euroopan toiseksi alhaisin. Luku on alhaisempi vain Islannissa, jossa on alkuvuoden aikana todettu 61 koronatartuntaa sataa tuhatta asukasta kohden.

Myös Kreikka kunnostautuu tällä listalla. Se on kolmas Euroopan maa, jossa ilmaantuvuusluku on alle sata.

Tartuntatautiviraston raportin mukaan Euroopassa on todettu tähän mennessä lähes 18 miljoonaa koronatartuntaa.

Virukseen liittyvään sairauteen on Euroopassa kuollut pandemian aikana noin 425 000 ihmistä.

LUE MYÖS:

Hallitus yrittää pysäyttää ärhäkän koronamuunnoksen Suomen rajalle – Rajavartiolaitos: Rajaliikenne vähenisi alle puoleen nykyisestä