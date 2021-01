Lintsaaminen houkuttaa ja opetuksen laadussa isoa vaihtelua – kysyimme kolmelta eri asteen opiskelijalta, kuinka etäopinnot ovat sujuneet

Ovi käy nykyään harvemmin oppitunnille toisen asteen opinnoissa tai korkeakoulussa. Suositusten mukaan kokoontua saa vain alle kymmenen hengen ryhmissä, joten opetusta pyritään toteuttamaan niin paljon etänä kuin mahdollista.

Etäopetuksen laadun suhteen opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa. Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Hepolamminkadun toimipisteen opiskelijakunnan puheenjohtaja Miina Kahiluodon mukaan erot opetuksen laadussa ovat hyvin selviä.

– Totta kai opettajasta riippuen opetuksen laatu vaihtelee. Eivät kaikki henkilökunnan edustajatkaan osaa Teamsia käyttää, eikä tiedetä mihin mitäkin tiedostoja pitäisi tallentaa tai hakea. Tehtävien laatu saattaa olla kopioi ja liitä.

Kotona pitää olla hyvä motivaatio, ettei vaikka vahingossa katso Netflixiä koko päivää. Emmi Lainpelto

Suurimmat haasteet keväällä olivat ammatillisten aineiden käytännön töiden harjoittelussa, sillä kaikilla ei ole kotona tehtäviin vaadittavia välineitä. Jos täysiaikaiseen etäopiskeluun joudutaan vielä palaamaan, on ammattikoululaisten toive opetella ammatillisia aineita mieluummin työelämässä kuin etäopetuksessa.

Tampereen ammattikorkeakoulussa kevään digiloikka toi haasteita, mutta syksyllä ja alkutalvesta etäopetus on sujunut paremmin. Opiskelijakunnan puheenjohtaja Emmi Lainpelto kiittelee nykyistä sujuvuutta.

– Tämä on vaatinut valtavia panostuksia, mutta yhdessä selvitään.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Emmi Lainpelto toivoo opetukseen jäävän hybridimallin, missä opintoja voi suorittaa sekä etänä että läsnä. Mari Vesanummi / Yle

Käytännönläheinen opiskelu ammattikorkeakoulussa on vaatinut korona-aikaan erikoisjärjestelyjä.

– Tutkintovaatimuksissa on se, että ihan käytännössä opetellaan asioita. Nyt on pienemmissä ryhmissä järjestetty opetusta, että opiskelijat pääsevät oppimaan ihan niin kuin olisi tarkoituskin, Lainpelto sanoo.

Etäopetuksen laatu ei yksin vaikuta siihen, miten hyvin opiskelijat pystyvät suoriutumaan vaan siihen vaikuttaa todella paljon opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Iiris Taubert

Tampereen yliopistossa huomattiin keväällä myös, että opettajien tietotaito ei ollut samalla viivalla etäluentojen ja etätehtävien valmisteluun. Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert iloitsee siitä, että tämä on yliopistolla nyt huomioitu. Opettajille on pidetty muun muassa tukitunteja, joissa voi käydä läpi teknisiä ongelmia.

– Opetushenkilökunnalla oli hyvin erilaisia taitotasoja, kun siirryttiin etäopetukseen. Opettajat ovat saaneet tukea opetusmateriaalin tuottamiseen, niin että se on opiskelijoille pedagogisesti hyvälaatuista.

Rutiinin puute houkuttaa lintsaamaan

Kouluun ei tarvitse herätä välttämättä enää niin aikaisin, kun koulumatka on sängyn ja työpöydän välillä. Arkisen rytmin puute on etäopiskelun kompastuskivi osalle opiskelijoita.

– Monen sosiaaliset kontaktit ovat koululla ja arkirytmi syntyy oppitunneista. Kotona pitää olla hyvä motivaatio, ettei vaikka vahingossa katso Netflixiä koko päivää, kuvailee Emmi Lainpelto TAMKista.

Tredun puolella on syksyllä ollut enemmän poissaoloja etäopinnoissa kuin keväällä.

– On pidettävä tiukasti kiinni rutiineista, vaikka olisikin etäopetuksessa. Aamulla nouset ylös samalla lailla kuin olisit lähiopetukseen menossa. Istahdat siihen koneelle ja keskityt siihen, että nyt ollaan siellä kokouksessa ja tehdään niitä tehtäviä, Miina Kahiluoto Tredusta toteaa.

Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtaja Iiris Taubertin mukaan etäopetuksesta on tullut vain yksittäisiä valituksia opiskelijoilta. Mari Vesanummi / Yle

Tampereen yliopiston puolella opintojen sujuminen etänä on vaihdellut. Osa opettajista on raportoinut, että etänä kurssit ovat sujuneet jopa paremmin kuin normaalisti. Se mikä ei opettajistolle avaudu on näkymä opiskeluympäristöön. Suuri osa opiskelijoista on sanonut, että etäopiskelussa on haasteita.

– Kotoa ei poistuta juuri lainkaan, mikä voi luoda sellaisen tilanteen, että opiskeluympäristö ei ole kovin motivoiva, sanoo Iiris Taubert Tampereen yliopistosta.

Yksinäisyys ja sosiaalisen elämän puute vaikuttavat opintoihin

Myös yksinäisyys vaikeuttaa opintojen sujumista. Sekä ammattikoulussa, ammattikorkeassa ja yliopistossa on havaittu, että sosiaalisten kontaktien puute vaikuttaa opintoihin.

Tampereen ylioppilaskunta teetti syksyllä koronakyselyn, johon vastasi yli 1300 opiskelijaa. Kyselystä paljastui, että sosiaalisen elämän puuttuminen vaikuttaa opiskelukykyyn.

– Etäopetuksen laatu ei yksin vaikuta siihen, miten hyvin opiskelijat pystyvät suoriutumaan, vaan siihen vaikuttaa todella paljon opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, Iiris Taubert sanoo.

Iiris Taubert osallistuu etäpalaveriin Tampereen ylioppilaskunnan toimistolla Hervannan kampuksella. Mari Vesanummi / Yle

Lue lisää: Apatiaa ja motivaatio nollissa? Opiskelijoista huolestuttavan moni kokee nyt uupumusta – älä syyllistä itseäsi ja 3 muuta neuvoa kadonneen motivaation varalle

Vaikeimmaksi korona-ajan ilmiöksi Taubert luonnehtii sen, että moni opiskelijoista on aivan yksin neljän seinän sisällä.

– Tosi moni kärsii sosiaalisen elämän puutteesta. Se vaikuttaa yleiseen mielenterveyteen ja myös opiskelukykyyn.

Saman allekirjoittaa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Emmi Lainpelto.

– Ihan yleisestikin opiskelijoille on tullut huolta siitä yksinäisyydestä, jaksamisesta ja syrjäytymisestä. Nyt tietenkin, kun ollaan etänä, ihmiset ovat omien neljän seinän sisällä.

Tamkin aulassa on harvoille kävijöille vahva muistutus turvatoimista. Mari Vesanummi / Yle

Tulevaisuuden hybridimalli?

Jokaisen oppilaitoksen toimintatavat ovat muuttuneet koronan myötä. Jos ennen tultiin valkoisen ruudun tai konseptipaperin äärelle tenttiin, niin poikkeusaikoina panostetaan kirjallisiin tuotoksiin ja yhteistyöhön.

– Tenttejä pystyy tekemään myös etänä, mutta aika monet opettajat ovat vaihtaneet kurssin toteutuksia vaikka esseeisiin ja oppimispäiväkirjoihin, kuvailee Iiris Taubert Tampereen yliopistosta.

Uusi normaali lienee hivuttautumassa myös opintoihin.

– Tuskin palataan enää täysin samaan vanhaan. Digitalisaatio on se, mihin ollaan menossa. Toivottavasti päädymme hybridiopetukseen, että oltaisiin sekä etänä että läsnä. Ja että se voitaisiin tehdä laadukkaasti, toivoo Emmi Lainpelto TAMKista.

Joillekin opiskelijoille etäopetus on jopa parempi malli kuin lähiopetus.

– Nyt on voinut opiskella toisella paikkakunnalla vaikka vanhempien luona tai vaikka tehdä palkkatöitä helpommin, kun luennot voi katsella kotona omaan tahtiin, Lainpelto sanoo.

Lue myös:

Tulevaisuuden lääkärit, opettajat ja toimittajat ovat uupumuksen partaalla – näin etäopiskelu Tampereen yliopistossa sujuu

Kysely: Koronakriisi on vaikuttanut amislaisten arkeen pelättyä vähemmän – Opiskelija: "Opetuksen seuraamiseen menee huomattavasti enemmän energiaa"

Tuore selvitys antaa synkän kuvan etäkoulusta: riittävä tuki puuttui, opiskelu kuormitti ja jakoi oppilaat kahteen kastiin