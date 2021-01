Mobiilipelejä kehittävä Critical Force sai merkittävän 8,3 miljoonan euron rahoituksen, mutta uusi sijoittaja on mysteeri

Critical Forcen Critical Ops -peliä on ladattu tähän mennessä yli 90 miljoonaa kertaa.

Critical Forcen Critical Ops -peliä on ladattu tähän mennessä yli 90 miljoonaa kertaa. Critical Force Oy

Kajaanilainen mobiilipelien kehittäjä Critical Force Oy on saanut 10 miljoonan dollarin eli noin 8,3 miljoonan euron rahoituksen. Yritys on aloittamassa yhteistyön uuden investoijan kanssa, mutta tässä vaiheessa yritys ei saa kertoa rahoittajasta tarkempia tietoja.

– On harmillista, että sitä ei voida kertoa, mutta kunnioitamme heidän päätöstään. Tapasin kyseisen yrityksen edustajia maailman suurimmassa pelikehittäjien konferenssissa nelisen vuotta, sanoo Critical Forcen toimitusjohtaja Veli-Pekka Piirainen.

Piirainen kertoo, että on pitänyt yhteyttä ja tutustunut investoijaan vuosien varrella. Noin puoli vuotta sitten keskustelu kääntyi vakavasti sijoittamismahdollisuuteen.

Rahoituksen lisäksi investoija tuo yritykseen pelialan osaamista, tietoa monelta osa-alueelta sekä maailmanlaajuisen kumppaniverkoston.

– Rahoitus mahdollistaa sen, että voimme kasvaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti kehittämällä olemassa olevaa Critical Ops -peliä sekä uusia pelejä, Piirainen kertoo.

Rahoituksen myötä yrityksen omistajapohja kokee myös muutoksen, sijoittajasta tuli Critical Force Oy:n osakas.

– Siitäkään emme saa kertoa mitään, sanoo Piirainen.

Tällä hetkellä Critical Forcella on 55 työntekijää. Piiraisen mukaan tiimiä voidaan nyt kasvattaa merkittävästi, mutta kasvu pidetään aluksi maltillisena. Henkilöstön määrää lisätään maksimissaan noin 20 henkilöllä.

– Uusia osaajia haetaan sekä paikallisesti että maailmalta. Etätyöt ovat meille jo tuttuja, ja meillä on useita henkilöitä etänä maailmalla.

Critical Forcella on toimipisteet Kajaanissa ja Helsingissä, eikä niihin ole tulossa muutoksia.

Viitisen vuotta sitten kasvu-uralla ollut yritys sai noin neljän miljoonan euron rahoituksen Etelä-Koreasta. Piiraisen mukaan yritys on tällä hetkellä yksi johtavista mobiilipelien kehittäjistä. Critical Forcen Critical Ops -peli julkaistiin vuonna 2016, ja sitä on ladattu tähän mennessä yli 90 miljoonaa kertaa.

Rahoittajalla on oikeus pysyä piilossa

Pelialalla työskentelevien yhdistyksen, Game Makers of Finlandin toimitusjohtaja Milla Pennanen pitää Critical Forcen saamaa rahoitusta todella merkittävänä.

Pelialalla rahoituksen voi saada usealla tavalla: joko julkiselta taholta kuten Business Finlandilta tai EU:n rahastoista, yksittäiseltä sijoittajalta, sijoituskierrokselta, joukkorahoituksesta tai toisen yhtiön sijoituksen kautta.

Rahoittajalla on oikeus pysyä pois julkisuudesta, ja sen taustalla voi olla monta eri syytä. Pennasen mukaan kajaanilaisyrityksen kohdalla tällä hetkellä tiedossa on vain se, että investoija on tuomassa merkittävästi tukea yrityksen toimintaan.

– En ole törmännyt aikaisemmin vastaavaan. Uskoisin kuitenkin, että taustalla on sijoittajan kanssa tehty sopimus, josta kerrotaan jossakin vaiheessa tarkemmin.