Itäinen Eurooppa nousee Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan – Ukraina toivoo Obaman ajoilta tutun Bidenin tulevan avuksi

Kiovan ohi virtaava Dnepr-joki on jäätynyt tammikuussa 2021.

Kiovan ohi virtaava Dnepr-joki on jäätynyt tammikuussa 2021. Sergei Dolzhenko / EPA

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden sai virkaanastujaispäivänään kutsun Ukrainaan. Twitterin kautta tullut presidentti Volodymyr Zelenskyin viesti tuskin yllätti.

Nöyryytetty Ukraina, jolta iso naapuri Venäjä lohkaisi hallintaansa Krimin niemimaan, tuskin voisi toivoa merkittävämpää tukea kuin korkeaa vierasta Atlantin takaa.

Ukraina tuli Joe Bidenille tutuksi jo hänen toimiessaan presidentti Barack Obaman varapresidenttinä. Biden vieraili Kiovassa tammikuussa 2017. Sergei Dolzhenko / EPA

Vaikka tämä jäisikin haaveeksi, voi Ukraina kuitenkin nousta Bidenin huomion kohteeksi. Kriisin koettelema maa on hänelle tuttu jo vuosien takaa. Barack Obaman kaudella tuolloinen varapresidentti Biden sai Ukrainan huolekseen, ja koetti edistää aselepoa sekä suitsia korruptiota.

"Biden ymmärtää ukrainalaista kansanluonnetta"

Ukrainan presidentin kehut eivät siis ole pelkkää kohteliaisuutta:

– Minusta näyttää, että Joe Biden tuntee Ukrainan paremmin kuin edellinen presidentti (Donald Trump), sanoi Volodymyr Zelenskyi joulun alla The New York Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Zelenskyi muistutti Bidenin kokemuksesta. Hänen mukaansa tämä osaa tehdä eron Venäjän ja Ukrainan välillä, sekä ymmärtää myös ukrainalaista kansanluonnetta.

Video: Jääkö Ukraina idän ja lännen väliin?

Zelenskyi sanoi toivovansa, että Bidenin presidenttikausi vahvistaa suhteita. Tavoitteena on myös Donbassissa jatkuvan sotimisen ja Ukrainan alueen miehityksen loppuminen.

Jäätyneen konfliktin sulaminen tuntuu kaukaiselta haaveelta. Silti toiveikkuutta tukee se seikka, että Yhdysvaltain uusi presidentti korostaa demokratian edistämistä osana maan ulkopolitiikkaa.

Ukraina, Valko-Venäjä ja Georgia polttopisteessä

The Guardian-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) tämä asenne voi viedä Yhdysvaltain uuden hallinnon ja Venäjän vastakkain juuri Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Georgiassa.

Ratkaisevaa on se, millaiseksi Washingtonin ja Moskovan suhde kehittyy. The Guardianin diplomatian erikoistoimittaja Patrick Wintour huomauttaa, että Bidenin esikunnalla on vahva Venäjä-tuntemus.

Venäjän häikäilemättömät otteet – viimeksi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin murhayritys sekä pidättäminen – ovat antaneet lännen sanktioille vahvan perusteen.

Räikeä on tilanne myös Valko-Venäjällä, jossa omavaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka vastaa protestiliikkeeseen kovin ottein ja epämääräisin lupauksin perustuslakiuudistuksesta.

"Rauhanneuvottelut ovat oravanpyörä"

Suuren Ukrainan ongelmien oikominen ei ole kuitenkaan suoraviivainen tehtävä. Korruptio riivaa edelleen maata, ja presidentin ja pääministerin talouspolitiikkaa koskevat erimielisyydet veivät hallituksen eron partaalle. Maan itäosissa kytee sotatila.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Stephanie Lecocq / EPA

Normandia-mekanismina tunnetuissa neuvotteluissa – joissa myös Saksa ja Ranska ovat mukana – on onnistuttu vain vähin erin hillitsemään konfliktia.

Presidentti Zelenskyi vertasikin turhautuneena kuusi vuotta jatkuneita neuvotteluita oravanpyörään.

Tästä huolimatta Yhdysvaltain suorasukaisempia otteita ei välttämättä otettaisi Euroopassa innolla vastaan.

"Trump köytti meidät kiinni"

Ukrainan nostaminen etualalle voisi myös Yhdysvalloissa kutsua esiin menneisyyden haamut. Edellinen presidentti Donald Trump yritti käyttää Ukraina-korttia Bidenia vastaan.

Trump soitti vuoden 2019 heinäkuussa Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, painostaen tätä tutkimaan Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin liiketoimia ukrainalaisessa kaasuyhtiössä. Trumpin tavoitteena oli kerätä aineistoa, jota voisi käyttää presidenttikilvassa Bidenin päihittämiseen.

Ukrainan vielä kokematon johtaja joutui hankalaan asemaan.

– Meidät köytettiin kiinni, mutta käyttäydyimme arvokkaasti, luonnehtii Zelenskyi nyt tilannetta The New York Timesin haastattelussa.

Yhdysvaltain presidentin yritys tukeutua kotimaan politiikassa ulkomaiseen apuun johti Yhdysvalloissa skandaaliin. Virkarikossyyte Trumpia vastaan kaatui kuitenkin kongressissa.

Vaikka valta on nyt Yhdysvalloissa vaihtunut, voisi Ukrainan nousu poliittiselle agendalle saada tappion kärsineet republikaanit kaivamaan vanhat syytökset uudelleen esiin.

Lue lisää:

TASS: Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueet luovuttavat kiinniotettuja ukrainalaisia

EIT tutkii epäillyt ihmisoikeusloukkaukset Krimillä – Ukraina: Ihmisoikeutta loukkaavista venäläistämistoimista on todisteita

Analyysi: Ukrainan presidentti pysyi tiukkana Vladimir Putinille – Pariisin kokous ei tuonut rauhaa Itä-Ukrainaan, mutta pieniä edistysaskelia