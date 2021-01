Kirjeenvaihtajalta: Navalnyi on venäläisille joko pelastaja tai isänmaan petturi, mutta miksi myös Suomen tulee tukea Putinin tunnetuinta kriitikkoa?

Vangittu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on kutsunut venäläisiä mielenosoituksiin tänään lauantaina.

MOSKOVA — Venäjä ilman Putinia, oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi huusi 11 kuukautta sitten Moskovan ydinkeskustassa.

Seurasin silloin opposition edellistä suurmielenosoitusta Venäjän pääkaupungissa. Oli kulunut tasan viisi vuotta siitä, kun presidentti Vladimir Putinin yhtenä keskeisimpänä kriitikkona tunnettu entinen pääministeri Boris Nemtsov murhattiin.

Viime elokuussa murhayrityksen kohteeksi joutunut Navalnyi on kutsunut tänään lauantaina kannattajiaan jälleen kadulle.

Venäjän tunnetuin Putin-kriitikko istuu tällä hetkellä Moskovan pahamaineisessa Matrosskaja Tišinan tutkintavankilassa. Sinne hänet passitettiin poliisitalolla pidetyssä pikaoikeudenkäynnissä, jonka erikoisjärjestelyjä voidaan pitää venäläiselläkin mittapuulla häikäilemättöminä.

Viranomaiset kutsuivat oikeusistuntoa avoimeksi ja julkiseksi. Toimittajien ja paikalle saapuneiden Navalnyin tukijoiden piti kuitenkin tyytyä odottamaan poliisitalon pihalla, koska sisään ei päässyt.

Paukkupakkasessa solidaarisuus näyttää parhaita puolia kun auton perästä tarjoillaan kaikille halukkaille kuumaa inkiväärityrninmarjateetä. ”Siinä ei ole novitšokia”, vieressä vitsaillaan. pic.twitter.com/KDdEc0wQUB — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) 18. tammikuuta 2021

Novitšok-iskusta Saksassa toipunut Navalnyi on palannut Venäjälle haastamaan Putinia, mutta hän jakaa venäläisten mielipiteet.

Kirjeenvaihtajalta: Navalnyi saapuu Moskovaan – ja saa epäonnistuneen novitšok-iskun jälkeen Putinin näyttämään heikolta

Ritari on palannut valkoisella ratsullaan pahan valtakuntaan. Tai ainakin sellainen mielikuva syntyy helposti, kun seuraa Putinin vastustajien näkemyksiä oppositiojohtajan paluusta.

Navalnyin asema ei kuitenkaan ole aina ollut edes Venäjän hajanaisen ja riitaisan opposition keskuudessa ehdoton. Päinvastoin, häntä pidetään yhä ristiriitaisena hahmona.

Navalnyi on toiminut aktiivisesti politiikassa 2000-luvun alusta lähtien. Vajaat 15 vuotta sitten Navalnyi erotettiin nyky-Venäjän perinteikkäimmän liberaalipuolueen Jablokon riveistä, koska hänellä katsottiin olevan liian jyrkkiä kansallismielisiä arvoja.

Sittemmin Navalnyin etnistä venäläisyyttä ja tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa korostaneet ulostulot ovat jääneet taka-alalle. Niitä käytetään kuitenkin edelleen leimakirveenä, etenkin Kremliä lähellä olevien viestimien hyökätessä oppositiotoimijaa vastaan.

Vastustajien fasismivihjaukset ovat nyt vaihtuneet avoimiin syytöksiin Navalnyin toimimisesta ulkovaltojen kätyrinä.

Duuman puhemies Vjatšislav Volodin väitti tällä viikolla (siirryt toiseen palveluun) parlamentin istunnossa, että Navalnyi on lännen turvallisuuspalveluiden työkalu, jota käytetään Venäjän vastaisten pakotteiden julistamiseksi. Samansuuntaista puhetta on kuultu aina Kremliä myöten muualtakin maan johdosta.

Venäjän johto on käytännössä estänyt Navalnyin osallistumisen politiikkaan.

Oppositiopoliitikon ei enää anneta perustaa omaa puoluetta. Navalnyin pääsy vuonna 2018 järjestettyihin presidentinvaaleihin torpattiin tekaistuna pidetyn rikostuomion perusteella.

Presidentinvaalien alla julkaisemassaan vaaliohjelmassaan (siirryt toiseen palveluun) Navalnyi ajoi esimerkiksi minimipalkan nostamista, byrokratian purkamista ja poliittista lähentymistä Euroopan kanssa. Ohjelmaa kritisoitiin populistiseksi.

Nalvalnyin kansansuosio rakentuu ennen kaikkea hänen vallanpitäjien korruptiota paljastavaan kampanjaansa – ja toisaalta presidentti Putinin avoimeen vastustamiseen. Vaikutuskanavakseen hän on ottanut somen.

Huumoria viljelevän Navalnyin näyttävästi toteutetut Youtube-videot keräävät klikkauksia etenkin nuoremman yleisön keskuudessa. Uusin, Putinin korruptiokuvioita ruotiva video (siirryt toiseen palveluun) on saavuttanut kuitenkin huomattavasti edellisiä esityksiä laajemman yleisön. Tiistaina julkaistulla tutkimuksella on jo yli 60 miljoonaa katselukertaa.

Putinia avoimesti vastustava oppositiopoliitikko on ollut vanhemman kansanosan piirissä aiemmin suhteellisen tuntematon. Epäonnistunut hermomyrkkyisku ja siitä seurannut valtava mediahuomio myös perinteisissä viestimissä ovat muuttaneet tilanteen: nykyään Navalnyin tuntevat lähes kaikki.

Tunnettavuus ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin kannatus, ja Navalnyi jakaakin rankasti venäläisten mielipiteitä.

Riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen syyskuussa tekemän kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) viidennes venäläisistä hyväksyy oppositiopoliitkon toiminnan. Puolet vastaajista taas ei hyväksy.

Asiantuntijat uskovat viimeaikaisten tapahtumien nostaneen Navalnyin suosiota entisestään. Ikä ja median käyttö näyttävät olevan ratkaisevia tekijöitä venäläisten suhtautumisessa niin Navalnyiin kuin Putiniinkin.

Miten suosittu Putin oikeasti on? Entä kuinka vahva on Venäjän oppositio? Yle kysyi venäläisasiantuntijalta

Venäjän johto on pyrkinyt kaikin keinoin hiljentämään Navalnyin. Epäonnistuneen novitšok-iskun jäljet johtavat maan turvallisuuspalveluun. Navalnyia vastaan käydään tällä hetkellä neljää erillistä rikosjuttua, joiden perusteella voidaan tuomita yli 10 vuotta vankeutta.

Viranomaiset ovat toimineet aktiivisesti myös yrittäessään hillitä tämänpäiväisiä mielenosoituksia, joita on kutsuttu koolle ympäri Venäjää.

Poliisi on varoittanut tukahduttavansa protestit, ja ottanut Navalnyin tukijoita kiinni. Esimerkiksi Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmyš on määrätty yhdeksäksi vuorokaudeksi vangituksi, koska on kehottanut ihmisiä ottamaan osaa ilman ennakkolupaa järjestettäviin mielenilmauksiin.

Oppilaitokset ovat uhkailleet opiskelijoitaan erottamisella, jos nämä osallistuvat mielenosoituksiin. Venäjän viestintäviranomainen on puolestaan vaatinut somealustoja poistamaan kehotukset protesteihin. Esimerkiksi mobiilisovellus Tiktokissa on viime päivinä jaettu paljon videoita, joissa näytetään tukea Navalnyille.

Tiktokin uusi koululaisvillitys Venäjällä. Putinin kuvia luokkahuoneissa otetaan alas, joissain tapauksissa vaihdetaan Navalnyin kuviin. Online-signaaleja, mutta kieliikö myös merkittävästä offline-aktivoitumisesta? https://t.co/B7VCvW1Nfd — Jussi Lassila (@jussi_lassila) 21. tammikuuta 2021

Vastustus kuitenkin näyttää satavan Navalnyin laariin: Mitä enemmän Kreml painaa kriitikkoaan, sitä enemmän hänen maineensa Putinin haastajana kasvaa.

Venäjän lisäksi Navalnyin arvovalta kasvaa kohisten myös ulkomailla.

Tuenosoituksia satelee ympäri Eurooppaa ja muista länsimaista. Myös Suomen korkein poliittinen johto on poikkeuksellisen suorasanaisesti vaatinut julkisesti Navalnyin vapauttamista.

On tärkeää, että Suomi tukee hermomyrkkyiskusta selviytynyttä oppositiojohtajaa samassa linjassa Euroopan unionin kanssa. Navalnyi on osa Putinin hallinnon sortamaa oppositiota. Hän kannattaa vapaita vaaleja ja demokratiaa.

Tuen osoittaminen Navalnyille on samalla tuen osoittamista venäläisten kansalaisoikeuksille yhä itsevaltaisemmaksi käyvässä maassa.

Navalnyista on tullut keskeinen määrittäjä Euroopan unionin suhteessa Venäjään. Kansainvälinen huomio ja pakotteet ovat niitä harvoja keinoja, joilla yhteisten arvojen varaan rakentunut EU voi ylipäätänsä jollain tavalla vaikuttaa Venäjän ihmisoikeustilanteeseen.

Demokratiakehityksen tukemiseksi myös kansalaisoikeuksia ajavia järjestöjä ja puolueita tulisi tukea enemmän. Navalnyi on tehnyt paljon kehittäessään kansalaisyhteiskuntaa ja innostaessaan venäläisiä ottamaan osaa vaaleihin, mutta koko opposition toiminta ei voi riippua yhdestä henkilöstä.

Putinin hallinto suitsii yhä voimakkaammin kansalaisjärjestöjä, vapaata mediaa ja oppositiota yrittäessään varmistaa asemansa jatkossakin. Myös maan oikeusjärjestelmä on valjastettu Kremlin tahtoon, mitä Navalnyin kohtelu alleviivaa.

Venäjälle ei ole kehittynyt oikeaa puoluejärjestelmää, vaan kansa jakautuu vahvoina pitämiensä johtajien ympärille – oli kyse sitten Putinista tai Navalnyista. Demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta valinta on ilmeinen.

Lisää aiheesta:

EU-parlamentti esittää Nord Stream 2:n pysäyttämistä – syynä Navalnyin pidätys

Katso A-studion keskustelu Navalnyista ja hänen vaikutuksesta Venäjän ja EU:n suhteisiin

Niinistö keskusteli Navalnyista Putinin kanssa – kommentoi myös Marinin ulostuloa asiassa: "Meillä ei ollut mitään etukäteiskeskustelua"

Esitutkintavankeudessa istuva Aleksei Navalnyi julkaisi videon Vladimir Putinista

Navalnyille 30 päivää esitutkintavankeutta – Ylen kirjeenvaihtaja paikalta: Sisään ei päästetä, Navalnyin kannattajat huutavat iskulauseita

"Meitä ei voi enää pelotella" – Nuoret rynnivät Venäjää ravisteleviin protesteihin, opettajien painostuksesta huolimatta