Päijät-Häme on eri mieltä STM:n koronalinjasta – Ylilääkäri: "Olisimme pärjänneet nykyisillä rajoituksilla"

Päijät-Hämeen terveysviranomaiset ovat eri mieltä ministeriön kanssa lasten harrastustoiminnan rajoittamisesta. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suosittelee jälleen lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä sisätiloissa Lahdessa ja Hollolassa koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Kiristyneet suositukset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön tiukkaan ohjaukseen, kertoo hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen.

– Meidän mielestämme olisimme pärjänneet nykyisillä rajoituksilla. Jos meillä olisi tässä kädet vapaina, emme olisi päätyneet tällaisiin ratkaisuihin, hän sanoo.

Niemisen mukaan yhtymäkin kantaa huolta niistä haitoista, joita lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeyttäminen voi tuoda tullessaan.

– Meillä on huoli siitä, onko STM:n linjauksissa täysimääräisesti huomioitu ne haitat, joita erityisesti hauraimmassa asemassa oleville lapsille, nuorille ja lapsiperheille rajoituksista voi tulla.

Työkalut vähissä epidemian hillitsemiseksi

Päijäthämäläiset urheiluseurat vetosivat torstaina kuntiin ja hyvinvointiyhtymään, jotta lasten sisäharrastuksia ei pantaisi tauolle. Vetoomus julkaistiin Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry:n nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Julkisuudessa on todettu useaan kertaan, että lasten ja nuorten harrastusten rajoittaminen ei ole kovin tehokas keino epidemian hillitsemiseksi. Viimeksi näin totesi HUSin ylilääkäri Asko Järvinen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Nieminen on samoilla linjoilla.

– Eihän se ole mikään uutinen, ettei lasten ja nuorten rooli epidemian levittämisessä ole ollut kovin suuri, hän sanoo.

Harrastustoiminnan rajoittaminen on kuitenkin yksi niistä harvoista keinoista, joita viranomaisten valikoimissa on, ja sitä on käytettävä parempien puutteessa.

– Työkalut ovat vähän tylpät. Lasten harrastustoiminnan rajoittamista tehokkaampaa myös viruksen brittivariantin leviämien estämisessä olisi, jos pitäisimme aidosti kiinni kahden metrin turvaväleistä ja välttäisimme yli kymmenen hengen kokoontumisia myös yksityistilaisuuksissa sanoo Nieminen.

Hän ei ryhdy spekuloimaan sillä, määräisikö hän ravintolat suljettaviksi, jos siihen olisi mahdollisuus. Nieminen kuitenkin toteaa, että iltaravintoloiden olosuhteet ovat otollisia tartuntojen leviämiselle.

Ryhmätoiminta seis kaupungin tiloissa

Hyvinvointiyhtymän linjauksen mukaan Lahti ja Hollola ovat sulkemassa liikunta- ja harrastetilojensa ovet kaikelta ryhmätoiminnalta ensi tiistaista alkaen. Poikkeuksen tekee ammattiurheilu. Raja ammatti- ja harrasteurheilun välille on kuitenkin vielä vetämättä.

– Pyrimme parhaillaan yhteistyössä hyvinvointiyhtymän kanssa tekemään rajanvetoa sen suhteen, sanoo Lahden kaupungin sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

Vielä on myös hieman epäselvää, miten esimerkiksi yksilöurheilu voisi jatkua kaupungin tiloissa. Se on joka tapauksessa selvää, että ryhmämuotoista harrasteliikuntaa varten ei enää ensi viikolle anneta salivuoroja. Ei edes alle kymmenen hengen ryhmille.

Ketään ei voi pakottaa

Granqvistin mukaan urheiluseuroilta on viime päivinä tullut kaupungille runsaasti yhteydenottoja sen suhteen, miten uusia suosituksia pitäisi soveltaa.

– Kaikkihan nämä ovat suosituksia, eikä ketään voi pakottaa niitä noudattamaan. Kaupunki kuitenkin omassa toiminnassaan noudattaa viranomaissuosituksia, hän sanoo.

Liikunta-alan yritykset, joilla on omat tilat, voivat siis halutessaan jatkaa toimintaansa normaalisti. Osa toimijoista onkin jo ilmoittanut jatkavansa tavalliseen tapaan, osa ei ole vielä tehnyt päätöksiä jatkosta.

– Me tietenkin toivomme, että kaikki toimisivat tässä vastuullisesti, jotta tämä tilanne olisi nopeammin ohi. Keplottelu ei ole nyt viisasta, Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvist toteaa.